Караганда. 7 июня. Kazakhstan Today - Знаменитые коллективы и солисты из Европы, Азии и Латинской Америки приедут на первый Международный фестиваль"Жезкиік" в Карагандинскую область, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Караганлинской области, І Международный фестиваль "Жезкиік" пройдет 12-14 июля в Жезказгане и сакральном месте Казахстана - Улытау.

"І Международный фестиваль фольклорных коллективов "Жезкиік" организован по програме "Рухани жангыру". Сегодня составлена концепция и программа фестиваля. 13 июля состоится сольный концерт этно-рок группы "Улытау", - сообщил на брифинге Региональной службе коммуникаций руководитель управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Еркебулан Агимбаев.

По его словам, в фестивале примут участие 11 профессиональных коллективов из Мексики, Перу, Польши, России, Турции, Таджикистана, Франции, Шотландии, Японии, а также два коллектива из Казахстана: фольклорный ансамбль "Арка сазы" (Караганда) и ансамбль кобызистов "Кобызсарыны" (Талдыкорган).

Глава управления также расказала, что в местности Болатсай Улытауского района будет разбит этноаул. Здесь установят 18 юрт, сцену, игровые площадки, алтыбакан, торговые палатки, палатки для ремесленников, малые архитектурные формы.

В финале концерта первого дня фестиваля все участники и гости исполнят танец "Каражорга".

Агимбаев отметил, что устроители фестиваля ставят перед собой две цели: продвижение фольклорного искусства и развитие туризма в Улытауском районе. В этой связи в рамках фестиваля будет организован форум туристических агентств. В целом на проведение мероприятия из бюджета выделено 217 млн тенге.

Кроме того, 14 июля фестиваль продолжится на набережной Кенгирского водохранилища в Жезказгане.

"В Жезказгане состоится парад участников фестиваля и вечер классической музыки. В нём примут участие 21 солист. Вечер классической музыки откроет наша знаменитая Бибигуль Тулегенова", - рассказал Агимбаев.

Он также отметил, что зрителей фестиваля порадуют своим творчеством знаменитые мастера классической музыки из разных стран: Шенол и Гюльчохра Талынлы (Турция), Анна Риан (Австрия), Марко Боэни (Италия), Асмик Леолян (Армения), Женисбек Пиязов (Узбекистан), Игорь Подгорну (Молдавия), ), Владимир Мороз (Россия), Ильхам Назаров (Азербайджан),Айман Мусаходжаева и Нуржамал Усенбаева (Казахстан) и другие.

Фестиваль завершится гала-концертом фольклорной и классической музыки. В финале будет дан праздничный салют.

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