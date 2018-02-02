Казахстан одержал вторую победу над Швейцарией в матче Кубка Дэвиса

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Астане проходит матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Швейцарии, передает Kazakhstan Today.
Во второй игре встретились 73-й в рейтинге АТР 30-летний казахстанец Михаил Кукушкин и 22-летний Адриан Бодмер из Швейцарии. Итоговый счет в пользу Кукушкина - 3:6, 6:3, 6:2, 6:3, пишет Sports.kz
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После двух игр сборная Казахстана ведет со счетом - 2:0.
Завтра состоятся парные встречи команд. Александр Недовесов и Тимур Хабибулин выйдут на корт против Андреа Хуслера и Лука Маргароли.
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