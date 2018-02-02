Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
2 февраля 2018
  • 22
  • :
  • 27
Все области
-7º Туман
днем 10º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Казахстан одержал вторую победу над Швейцарией в матче Кубка Дэвиса02.02.2018
Спорт  19:05

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Астане проходит матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Швейцарии, передает Kazakhstan Today.

Во второй игре встретились 73-й в рейтинге АТР 30-летний казахстанец Михаил Кукушкин и 22-летний Адриан Бодмер из Швейцарии. Итоговый счет в пользу Кукушкина - 3:6, 6:3, 6:2, 6:3, пишет Sports.kz.

После двух игр сборная Казахстана ведет со счетом - 2:0.

Завтра состоятся парные встречи команд. Александр Недовесов и Тимур Хабибулин выйдут на корт против Андреа Хуслера и Лука Маргароли.
Просмотров: 2001
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
02.02.2018   19:05
Казахстан одержал вторую победу над Швейцарией в матче Кубка Дэвиса
02.02.2018   18:23
Казахстанские легкоатлетки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали во второй день чемпионата Азии
30.01.2018   12:40
Шестеро казахстанских боксёров получили стипендии для подготовки к Олимпиаде 2020 года
30.01.2018   12:26
Фото: ok.ru
Реванш Головкина и Альвареса состоится 5 мая 2018 года
30.01.2018   09:29
Фото: BNews.kz
Казахстанские спортсмены завоевали 57 лицензий на зимнюю олимпиаду в Южной Корее
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today