Казахстан одержал вторую победу над Швейцарией в матче Кубка Дэвиса

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Астане проходит матч 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса между командами Казахстана и Швейцарии, передает Kazakhstan Today.

Во второй игре встретились 73-й в рейтинге АТР 30-летний казахстанец Михаил Кукушкин и 22-летний Адриан Бодмер из Швейцарии. Итоговый счет в пользу Кукушкина - 3:6, 6:3, 6:2, 6:3, пишет Sports.kz

После двух игр сборная Казахстана ведет со счетом - 2:0.

Завтра состоятся парные встречи команд. Александр Недовесов и Тимур Хабибулин выйдут на корт против Андреа Хуслера и Лука Маргароли.

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