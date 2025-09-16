Не имеющий аналогов в Центральной Азии гребной канал открыли в Туркестане  

Фото: Минтуризма и спорта РК

Туркестан. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане сдан в эксплуатацию уникальный спортивный объект - гребной канал. Спортивный комплекс не имеет аналогов в Центральной Азии и полностью соответствует стандартам ICF (Международной федерации каноэ) и FISA (Международной федерации академической гребли), сообщили в Министерстве туризма и спорта Казахстана.





По информации Минспорта, общая площадь канала составляет 100 га, длина - около 2,5 км. Комплекс совмещает несколько функций: проведение международных соревнований по академической гребле, байдарке и каноэ (включая этапы Кубка мира и Кубка Азии), а также обеспечение регулярных тренировок спортсменов. Помимо этого, вода из канала используется для ирригационной системы города, а также для орошения зеленого пояса. Также на территории комплекса расположены городской пляж протяженностью около 1 км, гостиница, трибуна для зрителей.









Ожидается, что гребной канал будет играть роль ключевой инфраструктурной площадки, опорного центра для развития академической гребли в Казахстане, обеспечивая подготовку национальных сборных и развитие молодого поколения спортсменов.





В ведомстве отметили, на сегодняшний день в Казахстане академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом развивается в 12 регионах. Этими видами спорта регулярно занимается 6131 человек, их тренируют 174 специалиста.





Академическая гребля - один из самых "медалеемких" видов спорта: на Олимпиаде разыгрывается 14 комплектов медалей, на чемпионатах мира программа еще шире - более 20 дисциплин. Это дает странам возможность собрать большую коллекцию медалей и заявить о себе сразу в нескольких категориях. Благодаря множеству дисциплин академическая гребля позволяет развивать как индивидуальные навыки, так и командную работу", - добавили в пресс-службе ведомства.