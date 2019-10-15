Финансовые нарушения на Т174 млрд выявил Минфин при госаудите

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Финансовые нарушения на 174 млрд тенге выявило Министерство финансов РК при госаудите, передает Kazakhstan Today.

За отчетный период осуществлено 2522 аудиторских мероприятия, которыми охвачено 593 млрд тенге бюджетных средств. Выявлены финансовые нарушения на сумму 174 млрд тенге. Из них устранены 163 млрд тенге. В результате проведенного камерального контроля предотвращены нарушения по государственным закупкам на сумму 547 млрд тенге", - сообщил первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов Алихан Смаилов на заседании правительства по вопросу исполнения госбюджета за 9 месяцев 2019 года.

Он проинформировал, что по итогам 9 месяцев доходы госбюджета выросли на 15%, республиканского - на 19% и местных бюджетов - на 7%. Активы Национального фонда составили 26 трлн 447 млрд тенге (рост на 15% по сравнению с 9 месяцами 2018 года).

Доходов в республиканский бюджет собрано на сумму 4 трлн 817 млрд тенге. Сверх плана поступило 61 млрд тенге, или 101,3%. Темп роста по сравнению с 1 октябрем 2018 года составил 118,5%, или 751 млрд тенге. Из них 738 млрд тенге приходится на налоги.

Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 120 млрд тенге и составили 1 трлн 845 млрд тенге.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 119 млрд тенге. Это обеспечено в основном за счет налогов. План по доходам перевыполнен во всех регионах, за исключением города Нур-Султана, говорится в докладе главы Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

Расходы республиканского бюджета за указанный период составили 8 трлн 541 млрд тенге, или 99,8%. Не исполнено 14,3 млрд тенге. Из них экономия - 5,7 млрд тенге. Не освоено - 8,6 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось у следующих администраторов: МЭГПР - 1,5 млрд тенге; ВС - 1,2 млрд тенге; МКС - 992 млн тенге; МТИ - 947 млн тенге. Основные причины неосвоения: длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства на регистрацию договоров и дополнительных соглашений", - указывается в докладе.

В отчетном периоде регионам выделено целевых трансфертов на сумму 1 трлн 71 млрд тенге. На местном уровне они освоены на 99%, или 1 трлн 60 млрд тенге. Не исполнено - 11 млрд тенге, из них 4 млрд тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено - 7 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: в Алматы - 2,2 млрд тенге, Туркестанской области - 1 млрд тенге, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях - по 0,8 млрд тенге.

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