Границу между Казахстаном и Китаем закроют с 21-23 января

Фото: Акорда

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных итогах деятельности ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных итогах деятельности ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.





Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз. На стадии подготовки предотвращены 3 теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.





Глава государства был проинформирован, что совместно с правоохранительными органами существенно оздоровлена криминогенная ситуация. Нейтрализованы 15 особо опасных ОПГ, задержаны 56 их лидеров и активных участников. Из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.





Проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков. Нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов. Ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.





Реализован комплекс мер по укреплению системы защиты государственных секретов. Техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.





Задержано 15 603 нарушителя государственной границы. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 млрд тенге.





По итогам встречи главой государства дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.