Токаев подписал ряд законов

НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, регулирующее туристскую деятельность, а также закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Кыргызстаном в области трудовой миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности", сообщает Акорда.

Ранее министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала , что закон определяет понятия приоритетной туристской территории (ПТТ) и "туристского взноса" с иностранцев, улучшение регуляторной политики в сфере туризма и приведение норм дробления лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды в сфере выездного туризма, въездного и внутреннего туризма, регламентации профилактического контроля без посещения в соответствии с предпринимательским кодексом.

Кроме того, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области миграции".

Благодаря данному закону будут созданы благоприятные условия для осуществления обмена сведений по урегулированию миграционных процессов и вопросов гражданства, а также выявления каналов незаконной миграции. Таким образом, стороны смогут обмениваться статистической, правовой и научно-методической информацией, сведениями о гражданах двух государств, находящихся на их территориях, а также опытом и оказанием практической помощи по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества.

Это соглашение имеет особое значение для формирования дополнительных правовых механизмов в борьбе с нелегальной миграцией и регулировании миграционных процессов. Законопроект окажет положительное влияние на укрепление сотрудничества между двумя странами в этой сфере", - отметил ранее спикер сената Маулен Ашимбаев.

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