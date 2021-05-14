Казахстанская делегация приняла участие в заседании формата "Центральная Азия - Китай"

СИАНЬ. 13 МАЯ - Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие во 2-м заседании формата "Центральная Азия - Китай", прошедшем в Сиань (КНР), в котором также приняли участие министры иностранных дел Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы МИД рассмотрели перспективы дальнейшего межрегионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и транзитно-транспортных сферах, а также обсудили вопросы международной безопасности и совместной борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе заседания стороны высказались за необходимость совместной работы по посткризисному восстановлению экономик, укреплению внутрирегиональной кооперации и охране окружающей среды. Отмечена важность активизации дипломатических усилий в вопросах эпидемиологической и биологической безопасности. Участники Форума договорились о разработке дорожной карты по реализации выдвинутых сторонами инициатив.

Стороны выразили поддержку международным усилиям, направленным на формирование консенсуса между всеми сторонами мирного процесса в Афганистане и постепенной интеграции ИРА в экономические процессы в Южной и Центральной Азии.

По итогам заседания министрами приняты меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай", совместные заявления о сотрудничестве по борьбе с COVID-19, о развитии межрегионального сотрудничества и по Афганистану.

Кроме того, в рамках 2-го заседания министров иностранных дел формата "Центральная Азия - Китай" заместитель премьер-министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И и министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым.

В ходе переговоров с министром иностранных дел КНР обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министры "сверили часы" по актуальным международным вопросам. Отмечена необходимость активизации контактов на высшем и высоком уровнях, а также значимость развития межпарламентских связей.

Наши страны продемонстрировали полную приверженность высокому уровню доверия в период пандемии. Взаимная поддержка в трудную минуту явилась примером поистине дружественных отношений между двумя странами", - отметил Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана информировал своего контрпартнера о предпринимаемых мерах правительства РК в борьбе с пандемией COVID-19 и о начале применения отечественной вакцины QazVac. Казахстан высоко оценил решительные меры Китая по борьбе с эпидемией коронавируса.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что двусторонние отношения с Казахстаном являются одним из приоритетов в дипломатии Китая. Он подчеркнул, что Китай готов работать с Казахстаном по вопросам продвижения двустороннего сотрудничества во всех областях.

В ходе двусторонней встречи с Казакбаевым были обсуждены вопросы политического и экономического сотрудничества, в том числе пути увеличения двустороннего товарооборота, защиты взаимных инвестиций и сотрудничества в водно-энергетической сфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии, взаимодействии в рамках международных и интеграционных объединений.

Тлеуберди подчеркнул, что доверительные и уважительные отношения между странами будут и впредь служить крепкой основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства наших стран, наращивания конструктивного диалога во всех областях.

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