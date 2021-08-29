Президент РФ выразил соболезнования президенту РК

НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Владимир Путин выразил глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву в связи с трагедией в воинской части в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий детонации взрывчатых веществ в Жамбылской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы, распространенном пресс-службой Кремля.

Напомним , 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области.













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