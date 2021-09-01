В Минобороны создали комиссию по проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных сил

НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Министерстве обороны создана комиссия по проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных сил Казахстана, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных силах под руководством начальника главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова.

Решение было принято после событий в Жамбылской области, где министр обороны (бывший министр - Ермекбаев сегодня ушел в отставку . - Прим. агентства) с первых часов на месте лично организовывал работы по ликвидации последствий пожара, анализировал состояние базы хранения и обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как отметил в поручении на аппаратном совещании генерал-лейтенант Н. Ермекбаев, после пожара в Арыси Министерством обороны предпринимались комплексные меры по недопущению подобных происшествий: реализуется Комплексный план по совершенствованию объектов хранения, впервые за 30 лет проводится полная инвентаризация имеющихся боеприпасов, организовано строительство двух новых баз хранения.

Несмотря на принятые меры, видимо, не все поручения министра были выполнены надлежащим образом, что могло стать причиной происшествия в Жамбылской области. Истинные причины и виновных должно установить следствие", - подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

С учетом того что объекты хранения боеприпасов являются режимными, в качестве консультантов к работе комиссии поручено привлечь независимых и квалифицированных экспертов, в том числе ветеранов Вооруженных сил.

Комиссия даст объективную оценку состоянию условий хранения боеприпасов, поможет выявить имеющиеся недостатки и организовать работу по их устранению, говорится в сообщении.





Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами. В результате погибли 15 человек , поиски еще одного продолжаются. Более 90 человек получили травмы. Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего , в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.





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