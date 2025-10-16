Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой

Фото: polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" в мажилисе раскритиковал работу МВД.





По словам мажилисмена, в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях ведется незаконная добыча полезных ископаемых, также остро стоит проблема самовольного строительства в горных районах. Бакытжан Базарбек заявил, что МВД не реагирует на многочисленные депутатские запросы, связанные с этими вопросами.





Почему полиция не видит того, что видим мы? Почему, по мнению полиции, это не преступление? Профилактика не работает, участковые тоже не работают. Я много раз говорил о фактах незаконной добычи, материалы направил в Генпрокуратуру, но от вашего ведомства нет никакой реакции. Именно вы говорили, что со мной свяжутся, но с МВД мне до сих пор никто не позвонил", - возмутился мажилисмен.





Он предложил ужесточить механизмы, связанные с общественными помощниками полиции, и повысить ответственность участковых инспекторов.





Депутат был настолько эмоционален, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов сделал ему замечание и призвал не переходить на личности.





Позже в кулуарах Бакытжан Базарбек сказал, что это был "крик души" и он не должен был переходить на личности.





Министр должен понимать, что дальше критиковать уже некуда. Уровень доверия населения к полиции сейчас находится на крайне низком уровне. Мы боимся не преступников, а саму полицию. И давайте говорить откровенно - если в деле замешаны влиятельные фигуры, уголовные дела зачастую просто закрываются", - сказал депутат.





Ранее на правительственном часе Бахытжан Базарбек заявлял , что полиция не реагирует на факты незаконной добычи полезных ископаемых и факты среза горных склонов в нескольких областях Казахстана.





Напомним, Бахытжан Базарбек потребовал ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.





Коллега Базарбека депутат Ирина Смирнова также потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.



