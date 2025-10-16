15.10.2025, 12:45 56301

Административный надзор установят за всеми освободившимися из мест лишения свободы

Ранее адмнадзор был предусмотрен только для насильников детей, террористов и рецидивистов
Административный надзор установят за всеми освободившимися из мест лишения свободы
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Проект нового единого закона "О профилактике правонарушений" и два пакета сопутствующих ему поправок приняли в первом чтении в мажилисе.

Особое внимание в законопроекте уделено индивидуальной профилактике. Вводятся дополнительные индивидуальные меры, направленные на раннее выявление и предупреждение противоправного поведения. Среди них - официальное предостережение, учет граждан через Цифровую карту семьи, педагогическое сопровождение несовершеннолетних и запрет на приближение к потенциальным жертвам. Эти меры позволят вовремя реагировать на сигналы риска и предотвращать повторные нарушения", - сообщили в мажилисе.


Также расширен перечень лиц, склонных к совершению правонарушений, на которых будет распространяться индивидуальная профилактика.

К злостным нарушителям будут применяться строгие меры профилактики, пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения", - подчеркнули в нижней палате.


Кроме того, для всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вводится административный надзор, который на сегодня предусмотрен только для насильников детей, террористов и рецидивистов.

Мера позволит контролировать соблюдение ими общественных норм и условий реабилитации, а социальная реабилитация поможет встать на путь исправления", - говорится в сообщении.


Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр сделают доступным для населения.

Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей. Их будут ставить на пожизненный административный надзор.
 

15.10.2025, 20:06 25291

Дальше критиковать уже некуда - депутат мажилиса обвинил МВД в бездействии

Ведомство игнорирует факты незаконной добычи полезных ископаемых и самовольного строительства в горах
Дальше критиковать уже некуда - депутат мажилиса обвинил МВД в бездействии
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек во время обсуждения проекта закона "О профилактике правонарушений" в мажилисе раскритиковал работу МВД.

По словам мажилисмена, в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях ведется незаконная добыча полезных ископаемых, также остро стоит проблема самовольного строительства в горных районах. Бакытжан Базарбек заявил, что МВД не реагирует на многочисленные депутатские запросы, связанные с этими вопросами.

Почему полиция не видит того, что видим мы? Почему, по мнению полиции, это не преступление? Профилактика не работает, участковые тоже не работают. Я много раз говорил о фактах незаконной добычи, материалы направил в Генпрокуратуру, но от вашего ведомства нет никакой реакции. Именно вы говорили, что со мной свяжутся, но с МВД мне до сих пор никто не позвонил", - возмутился мажилисмен.


Он предложил ужесточить механизмы, связанные с общественными помощниками полиции, и повысить ответственность участковых инспекторов.

Депутат был настолько эмоционален, что председатель мажилиса Ерлан Кошанов сделал ему замечание и призвал не переходить на личности.

Позже в кулуарах Бакытжан Базарбек сказал, что это был "крик души" и он не должен был переходить на личности.

Министр должен понимать, что дальше критиковать уже некуда. Уровень доверия населения к полиции сейчас находится на крайне низком уровне. Мы боимся не преступников, а саму полицию. И давайте говорить откровенно - если в деле замешаны влиятельные фигуры, уголовные дела зачастую просто закрываются", - сказал депутат.


Ранее на правительственном часе Бахытжан Базарбек заявлял, что полиция не реагирует на факты незаконной добычи полезных ископаемых и факты среза горных склонов в нескольких областях Казахстана.

Напомним, Бахытжан Базарбек потребовал ввести запрет на строительство ЖК в предгорьях, а также селеопасных и оползнеопасных зонах.

Коллега Базарбека депутат Ирина Смирнова также потребовала разобраться с незаконным строительством жилого комплекса в горах Алматы, где отсутствуют водоснабжение и канализация.

Еще в августе по поручению президента в Алматы был введен мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. Тогда в управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры, а также отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации. Также в городе порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей.
 
15.10.2025, 16:53 38761

Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: Токаев ратифицировал соглашение

Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: Токаев ратифицировал соглашение
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области миграции", сообщает пресс-служба Акорды.

Также он подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан".

Как сообщал ранее руководитель аппарата сената Максим Споткай, для граждан Казахстана теперь достаточно удостоверения личности, срок пребывания без регистрации увеличен до 90 дней в течение полугода. Это будет способствовать развитию туризма, деловых контактов и укреплению гуманитарных связей.
 
15.10.2025, 14:40 48991

Токаев провел кадровые назначения в администрации президента

Токаев провел кадровые назначения в администрации президента
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заведующих отделами в администрации президента, сообщает Акорда.

Распоряжением главы государства Нурлан Байбазаров назначен заведующим отделом инвестиций и торговли администрации президента Республики Казахстан.

Жандос Иманалиев возглавил отдел внешней политики администрации президента.

Напомним, ранее Нурлан Байбазаров занимал должность министра национальной экономики РК.
 
15.10.2025, 11:44 60291

Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане

Соответствующий законопроект приняли в работу в мажилисе
Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане
В документе, в частности, предусмотрено увеличение суммы страховых выплат.

По словам депутата Татьяны Савельевой, проект закона разработан по инициативе депутатов парламента и направлен на защиту интересов граждан. В нем предусмотрены изменения и дополнения в законы об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Проект закона направлен на усиление защиты прав потерпевших в ДТП посредством увеличения страховых сумм, расширения круга получателей выплат, введения обязательства страховщиков уведомлять наследников и предоставления гражданам права на независимую экспертизу", - пояснила Савельева.


Ранее сообщалось, что число ДТП в Казахстане выросло вдвое. За полгода в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, в которых пострадали 22 346 человек, из них 955 погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения.
 
15.10.2025, 11:07 64411

Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки

Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.

Соответствующий приказ министра искусственного интеллекта и цифрового развития опубликован на портале электронного правительства.

В измененных правилах операторам запрещено пропускать несанкционированный трафик.

Несанкционированный трафик (фрод) - это трафик, пропускаемый в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента", - уточняется в документе.


Пропуск местного, междугородного, международного телефонного трафика, трафика передачи данных (в том числе трафика операторов IP-телефонии), трафика с/на сети сотовой связи допускается исключительно на основе договоров, заключенных между присоединяющими и присоединяемыми операторами.

Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи", - говорится в правилах.


При пропуске несанкционированного трафика (фрода), включая трафик с подменой номера абонента (номера А), принимающий трафик оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций в течение одних суток должны уведомить оператора связи, от которого данный трафик получен.

В свою очередь оператор связи, получивший уведомление, в течение трех календарных дней должен выяснить причины и принять меры к устранению такого трафика.

При неустранении пропуска несанкционированного трафика оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций, принимающие его на свою сеть, обращаются в судебные органы.

Приказ вступает в силу 25 октября 2025 года.

Напомним, четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством.
 
15.10.2025, 10:54 65746

Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой

Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, занявшей должность министра просвещения, сообщили в мажилисе.

Новый депутат представляет партийную фракцию AMANAT. Сегодня на пленарном заседании он был избран в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Напомним, 29 сентября указом главы государства Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан. Досрочно прекращены ее депутатские полномочия.
 
15.10.2025, 10:33 67816

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность 130 криптообмеников. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT", - уточнили в АФМ.


Как работает этот механизм?

Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", - отметили в АФМ.


Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
 
14.10.2025, 19:20 96416

"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев  Дополнено

"Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов
"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном мероприятии компании "Лукойл", сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении глава государства поздравил компанию "Лукойл" с 30-летием ее деятельности в Казахстане.

Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией", - сказал Токаев.


Он подчеркнул, что деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений двух стран.

Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность", - отметил глава государства.


Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен проект будущего расширения - один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.

На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступили к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


По его словам, в рамках повышения казахстанского содержания этих проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак.

Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Дополнено 14.10.2025, 20.14

В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени. Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.
 
