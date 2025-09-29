Аким Алматы поставил ультиматум подрядчикам

В частности запрещено выделять бюджетные средства на создание новых внебюджетных фондов, а также строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов

Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана ввело - Правительство Казахстана ввело мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств до 31 декабря 2028 года.





Мораторий введен в целях оптимизации и приоритизации расходов республиканского и местных бюджетов, говорится в документе.





До 2028 года запрещено выделять бюджетные средства из республиканского и местных бюджетов при планировании расходов на:





новые инициативы в социальной сфере;

создание новых внебюджетных фондов;

строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;

строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом РК "О культуре".





Также вводится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок





Требования пункта 1 настоящего постановления не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан", - утоняется в документе.





Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.





Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.