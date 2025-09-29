28.09.2025, 19:27 59166
Аким Алматы поставил ультиматум подрядчикам
Фото: акимат Алматы
Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил площадку реконструкции школы № 58 на улице Тургут Озала. Проект предусматривает строительство пристройки на 576 мест с современными учебными и спортивными помещениями. Однако работы отстают от графика: завершение планировалось к декабрю 2025 года, сообщает пресс-служба акимата.
Подрядчику дано две недели для исправления ситуации.
Объект на моем личном контроле. Если прогресса не будет - договор расторгаем. Подрядчики должны рассчитывать на свои силы, а не перекладывать работу на субподрядчиков", - подчеркнул аким.
Управления образования и строительства, а также ответственные службы обязаны еженедельно докладывать о ходе работ. В рамках проекта запланированы новый трехэтажный корпус с подвалом и спортзалом, столовая, актовый зал, обновление инженерных сетей, кровли и систем пожарной безопасности.
Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды на совещании с учредителями подрядных организаций назвал проблемы с подрядчиками самыми болезненными для горожан.
29.09.2025, 11:26 14441
Цифровой консультант будет помогать военнослужащим бороться со стрессом
Фото: Depositphotos
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Военные психологи на сборах в Астане представили Telegram-бот AI-sulu, разработанный на базе искусственного интеллекта.
Новый сервис будет круглосуточно и анонимно помогать военнослужащим и их семьям справляться со стрессом и сложными ситуациями.
Психология - важнейший элемент обеспечения боевой готовности войск. Эффективная работа с военнослужащими и их семьями - основа моральной силы армии", - подчеркнул заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе вице-адмирал Серик Бурамбаев, открывая сборы.
По его словам, современные вызовы требуют внедрения инновационных цифровых решений. Таким шагом стало создание AI-sulu, о котором рассказал начальник информационного отдела Национального военно-патриотического центра майор Касымхан Туитин.
AI-sulu не заменяет живого специалиста, но способен стать первой линией помощи. В трудный момент он выслушает, даст подсказку и направит к нужным ресурсам", - отметил Туитин.
Цифровой консультант доступен на казахском и русском языках. Разработчики подчеркивают: главное его преимущество - анонимность и доступность 24/7.
Кроме презентации нового сервиса, на сборах обсудили профилактику деструктивного поведения, развитие стрессоустойчивости, использование IT-инструментов в психологической работе, а также особенности взаимодействия с молодежью. В качестве спикеров выступили эксперты в области психотерапии, суицидологии и военной психологии", - сообщает Минобороны.
Участники отметили, что полученные знания помогут в работе с личным составом и лягут в основу новых методических материалов для психологической службы армии.
29.09.2025, 11:01 16316
Мораторий на отдельные бюджетные расходы введен в Казахстане до конца 2028 года
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана ввело мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств до 31 декабря 2028 года.
Мораторий введен в целях оптимизации и приоритизации расходов республиканского и местных бюджетов, говорится в документе.
До 2028 года запрещено выделять бюджетные средства из республиканского и местных бюджетов при планировании расходов на:
- новые инициативы в социальной сфере;
- создание новых внебюджетных фондов;
- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;
- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом РК "О культуре".
Также вводится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок
Требования пункта 1 настоящего постановления не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан", - утоняется в документе.
Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
29.09.2025, 10:35 20681
В Казахстане вводится запрет на вывоз заготовок из цветных металлов
Запрет вводится до 31 декабря
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Министерства промышленности в Казахстане вводится запрет на вывоз заготовок из цветных металлов.
Ввести запрет до 31 декабря 2025 года на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 7402 00 000 0 - медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования, 7403 13 000 0 - заготовки для прокатки, 7403 29 000 0 - медные сплавы прочие (кроме лигатур товарной позиции 7405), 7413 00 000 - скрученная проволока, тросы, плетеные шнуры и аналогичные изделия из меди без электрической изоляции, 7601 20 200 9 - прочие, 7801 91 000 0 - содержащий сурьму в качестве элемента, преобладающего по массе среди других элементов, 7801 99 100 0 - для рафинирования, 7801 99 900 0 - прочий", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
29.09.2025, 10:01 24471
Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.
Тимур Ташимбаев освобожден от должности первого заместителя генпрокурора.
Умиралиев Жандос Жанибекович родился 9 мая 1978 года в городе Шымкенте. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Государственный советник юстиции 3-го класса.
Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности помощника прокурора Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
С 2004 по 2005 годы занимал должности прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры Южно-Казахстанской области.
С 2005 по 2010 годы - заместитель начальника управления и начальник управления прокуратур Южно-Казахстанской, Актюбинской областей и Западной региональной транспортной прокуратуры.
С 2010 по 2011 год являлся старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям - секретарем Координационного Совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
С 2011 по 2017 годы был заместителем прокурора города Алматы.
В 2017 по 2018 годы - заместитель руководителя аппарата генерального прокурора и начальник департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.
С 2018 по 2022 годы руководил прокуратурой Западно-Казахстанской области.
С июня 2022 года - заместитель генерального прокурора Республики Казахстан.
29.09.2025, 09:45 25576
В Акорде прокомментировали последние кадровые перестановки
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Помощник - пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай ответил на вопросы по поводу последних кадровых перестановок.
Это обычная кадровая ротация. Цель - усилить эффективность работы на самых важных направлениях государственной деятельности", - заявил он.
В частности, он напомнил, что глава государства в своем недавнем Послании приоритетной задачей обозначил наращивание усилий по привлечению дополнительного объема инвестиций в национальную экономику.
Ответственность за эту важную сферу возложена на Мурата Нуртлеу, опытного дипломата. В качестве помощника президента он будет заниматься развитием контактов с представителями зарубежных государств на самом высоком уровне, а также главами крупнейших иностранных компаний с целью ускоренного продвижения международного инвестиционного и торгового сотрудничества", - пояснил Руслан Желдибай.
Глава государства также назначил Жаслана Мадиева на должность заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития. На руководителя ведомства возложена конкретная задача реализации поставленной в Послании цели превращения Казахстана в цифровое государство. Президент дал ему разъяснения относительно предстоящей ответственной работы, имеющей стратегическое значение, отметил пресс-секретарь.
Кроме того, по согласованию с премьер-министром принято решение назначить министром просвещения Жулдыз Сулейменову, депутата мажилиса. Она известна своей активной общественной деятельностью и обладает большим опытом работы в сфере образования", - сообщил Руслан Желдибай.
29.09.2025, 09:41 29286
Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения РК
Фото: ru.wikipedia.org
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Сулейменова Жулдыз Досбергеновна назначена министром просвещения Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Ранее занимавший пост министра просвещения Гани Бейсембаев освобожден от должности.
Сулейменова Жулдыз Досбергеновна родилась 25 августа 1983 года. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Обладает большим опытом работы в сфере образования. Депутат мажилиса парламента РК седьмого и восьмого созыва.
29.09.2025, 09:35 30191
Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения
Фото: правительство РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич освобожден от должности министра просвещения Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Бейсембаев Гани Бектаевич родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Доктор философии и психологии.
В 2000 году руководил отделом образования города Капшагая Алматинской области, с марта по август 2022 года был вице-министром образования и науки Республики Казахстан, с августа 2022 года - вице-министр просвещения Республики Казахстан, с января 2023 года - министр просвещения Республики Казахстан.
29.09.2025, 09:33 24416
Жаслан Мадиев назначен министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем премьер-министра - министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, он возглавлял Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с мая 2024.
Мадиев Жаслан Хасенович родился 13 июня 1983 года в Алматы. Окончил: Массачусетский технологический институт (MIT), бизнес-школу Слоуна, Колумбийский университет, Школу международных отношений и госуправления, КазНУ имени аль-Фараби.
В разные годы работал экспертом Центра стратегических разработок и анализа администрации президента РК, директором департамента казначейства АО "ФНБ "Самрук- Казына", заместителем председателя правления АО "Kazyna Capital Management" и АО "Банк развития Казахстана", заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК и советником премьер-министра РК. Также занимал руководящие должности в структуре Национального банка РК и АО "Казахстан темир жолы".
С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.
С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С октября 2022 года по май 2024 года занимал должность генерального менеджера Binance Kazakhstan.
