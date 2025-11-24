22.11.2025, 17:48 66191
Алия Рустемова стала вице-министром здравоохранения Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Алия Рустемова назначена на должность вице-министра здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Алия Рустемова родилась в 1970 году в Алматинской области. Окончила Алматинский государственный медицинский университет, Жетысуский государственный университет имени Жунсугурова.
Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом в Талгарской районной больнице. Занимала должности главного специалиста управления здравоохранения Алматинской области, заместителя руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Астане. С сентября 2023 года по настоящее время она работала руководителем управления общественного здравоохранения города Астаны.
Ранее экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана.
