Экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.





Соответствующий приказ министра искусственного интеллекта и цифрового развития опубликован на портале электронного правительства.





В измененных правилах операторам запрещено пропускать несанкционированный трафик.





Несанкционированный трафик (фрод) - это трафик, пропускаемый в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента", - уточняется в документе.





Пропуск местного, междугородного, международного телефонного трафика, трафика передачи данных (в том числе трафика операторов IP-телефонии), трафика с/на сети сотовой связи допускается исключительно на основе договоров, заключенных между присоединяющими и присоединяемыми операторами.





Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи", - говорится в правилах.





При пропуске несанкционированного трафика (фрода), включая трафик с подменой номера абонента (номера А), принимающий трафик оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций в течение одних суток должны уведомить оператора связи, от которого данный трафик получен.





В свою очередь оператор связи, получивший уведомление, в течение трех календарных дней должен выяснить причины и принять меры к устранению такого трафика.





При неустранении пропуска несанкционированного трафика оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций, принимающие его на свою сеть, обращаются в судебные органы.





Приказ вступает в силу 25 октября 2025 года.



