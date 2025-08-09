08.08.2025, 13:26 56851
Бизнес-обмудсмен: По обращениям предпринимателей удалось предотвратить 20 млрд тенге ущерба бизнесу

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах своей работы за 2024 год, сообщает Акорда.
Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.
Он отметил, что основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.
Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации стратегии защиты предпринимательства.
08.08.2025, 18:48
В Абайской области предотвратили неэффективное расходование бюджета на 1,4 млрд тенге
Руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности
Семей. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Аягозского района выявила факт неэффективного использования бюджетных средств отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района, сообщает пресс-служба прокуратуры Абайской области.
30 мая 2025 года районный отдел ЖКХ заключил договор с ТОО "МИТ Теплосервис" на сумму более 1 млрд тенге на проведение капитального ремонта котельной "Центральная". Закупка осуществлена из одного источника под предлогом предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Однако в 2025 году чрезвычайное положение на территории района не объявлялось. Таким образом, основания для применения этого способа государственных закупок отсутствовали.
Дополнительно установлено, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге.
По акту надзора прокуратуры района незаконно заключенный договор отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 200 МРП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане государственные аудиторы выявили финансовые нарушения на 310,6 млрд тенге за первое полугодие 2025 года.
08.08.2025, 18:24
В Астане обсудили вопросы экономического сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 8 августа в Астане под сопредседательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и первого заместителя премьер-министра Таджикистана Хокима Холикзода состоялось 19-е заседание казахстанско-таджикской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает primeminister.kz.
Выступая на пленарном заседании, Роман Скляр подчеркнул, что межправительственная комиссия стала важным инструментом взаимодействия Казахстана и Таджикистана, в повестке дня которой важные вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также расширение инвестиционного потенциала и межрегиональных связей.
В свою очередь Хоким Холикзода отметил, что итоги сегодняшнего заседания придадут новый серьезный импульс развитию двусторонних отношений, которые развиваются динамично как в торгово-экономической, так и в культурно-гуманитарной сфере. В ходе заседания уделено особое внимание перспективам развития взаимодействия в области торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, а также транспорта и логистики.
Роман Скляр обратил внимание, что работа комиссии в первую очередь должна быть сконцентрирована на тщательной подготовке предстоящих встреч на высшем уровне. Стороны выразили уверенность, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению и углублению двусторонних отношений по всем направлениям взаимодействия.
По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Очередное, 20-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится в 2026 году в Таджикистане.
08.08.2025, 16:30
В Казахстане ликвидировали 146 особо опасных преступных групп

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым заявил о ликвидации 146 особо опасных преступных групп в стране, сообщает Акорда.
Также Ержан Саденов рассказал о результатах работы по розыску преступников. За отчетный период задержано 956 разыскиваемых лиц, 24 из них экстрадированы в Казахстан из-за рубежа. Установлено местонахождение 600 без вести пропавших лиц, в том числе 125 несовершеннолетних.
По линии противодействия интернет-мошенничеству ликвидированы 6 call-центров, заблокированы 67 млн фрод-звонков и свыше 3 тысяч мошеннических сайтов. Пресечен вывод мошенниками 2,8 млрд тенге. Не допущено в оборот более 11 тонн наркотиков, заблокировано 19,5 тысячи наркосайтов", - заявили в Акорде.
Помимо этого, главе государства доложено, что в результате принятых комплексных мер за 7 месяцев 2025 года в стране количество преступлений сократилось на 9 тысяч.
Отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, включая такие опасные, как убийства, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство. Улучшена их раскрываемость", - говорится в сообщении.
В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений.
08.08.2025, 16:13
Токаев в ноябре посетит Москву с государственным визитом
Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему визиту
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ноябре посетит Москву с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь лидера страны Руслан Желдибай.
По его словам, президент Казахстана в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре этого года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.
Беседа носила исключительно дружеский и доверительный характер. Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта", - отметил Руслан Желдибай.
Ранее Путин рассказал Токаеву о диалоге с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса.
08.08.2025, 15:30
Национальный рейтинг ответственности бизнеса намерены создать в Казахстане
Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Ассоциации инвесторов Казахстана Болат Акчулаков в ходе встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса, сообщает Акорда.
Глава государства поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста", - говорится в сообщении.
В ходе встречи президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданной во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса.
Также обсуждена обширная повестка, отражающая роль ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления.
Кроме того, затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.
Напомним, в марте создать в Казахстане Ассоциацию национальных инвесторов для улучшения взаимодействия бизнеса и государства предложили в Kazenergy.
08.08.2025, 15:00
Токаев назначил заведующего ситуационным центром Совбеза

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Армана Абдрасилова заведующим ситуационным центром Совета безопасности РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области, окончил КазНУ имени аль-Фараби. Работал инженером в НИИ математики и механики КазНУ, директором группы компаний ОЮЛ "Центр анализа и расследований кибератак". С 2022 года - управляющий партнер в ТОО "Brain Trust".
Ранее был назначен новый посол Казахстана в Таиланде.
08.08.2025, 11:07
Строительство первой АЭС стартовало в Казахстане

Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Улкен Алматинской области сегодня проходит торжественная церемония запуска работ по строительству первой атомной электростанции в Казахстане - инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации, передает корреспондент агентства.
В рамках церемонии состоялись официальные выступления представителей Агентства по атомной энергии и "Росатома", а также запуск буровых работ с целью забора грунта и дальнейшей торжественной передачи капсулы российской стороне для проведения исследований. Эти исследования позволят оценить сейсмическую устойчивость, гидрогеологические особенности и другие параметры территории, что является обязательным условием для обеспечения надежности и безопасности будущей станции. Всего в рамках этого этапа изыскательских работ будет пройдено не менее 50 скважин, глубина которых составит от 30 до 120 метров. В дальнейшем на основе полученных данных будет принято решение о точном расположении АЭС.
Сегодняшняя церемония знаменует начало инженерно-изыскательских работ - ключевого подготовительного этапа на пути к строительству АЭС в Казахстане, от которого зависит не только выбор конкретной площадки и конфигурации станции, но и безопасность, надежность и экономическая эффективность всего проекта", - сказал глава Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев.
Он отметил, что общий объем инвестиций в проект составит около $14-15 миллиардов. Кроме того, еще $1 миллиард будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры.
В рамках проекта мы придаем большое значение активному участию казахстанских предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит вывести местное производство на новый уровень, создать тысячи новых рабочих мест и развивать ядерную науку в соответствии с мировыми стандартами", - сказал глава ведомства.
В основе будущей станции - современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
08.08.2025, 10:40
Казахстанцы использовали более $16 млн по программе "Нацфонд - детям"

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 1 августа 2025 года, с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму 16,51 млн долларов США - средства были переведены уполномоченным оператором для зачисления на банковские счета заявителей, сообщили в ЕНПФ.
Из них 78 862 заявления на сумму 10,56 млн долларов исполнено для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на сумму 5,95 млн долларов - на оплату образования", - проинформировали в фонде.
Отмечается, что получатель целевых накоплений (ЦН) имеет право использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счете (ЦНС).
В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для следующих целей: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 76 954 заявления на сумму $10,32 млн), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища - 619 заявлений на сумму $77,82 тыс., приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) - 478 заявлений на сумму $57,02 тыс.
Основными направлениями использования средств в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 41 870 заявлений на сумму $5,29 млн), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4163 заявления на сумму $475,14 тыс.), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 1284 заявления на сумму $151,67 тыс.).
Для получения выплат целевых накоплений их получателю либо его законному представителю необходимо обратиться к уполномоченному оператору, с которым у ЕНПФ заключено соответствующее соглашение. Подать заявление можно посредством интернет-ресурса или мобильного приложения одного из следующих уполномоченных операторов: АО "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана". Отметим, что с 1 августа 2025 года данный список дополнен новым уполномоченным оператором АО "Банк ЦентрКредит", - сообщили в ЕНПФ.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми-гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год - по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году - 232,94 доллара США.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
