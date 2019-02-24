Досаев попросил Минфин разобраться с налоговой задолженностью перед частными компаниями

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев на коллегии Министерства финансов выразил обеспокоенность в связи с тем, что у государства имеется большая налоговая задолженность перед частными компаниями, передает Kazakhstan Today.

Одной из главных задач, стоящих перед Минфином, является совершенствование налогового и таможенного администрирования. Нам нужна результативная работа в этих направлениях. У нас есть большая историческая проблема: накоплены задолженности так называемых невозвращенных налогов в разных видах. Сумма каждый раз прирастает", - цитирует Досаева Kazpravda.kz .

По словам вице-премьера, в этом направлении необходимы законодательные изменения.

"Чтобы мы по истечении определенного времени имели возможность это списывать. На самом деле этих компаний уже нет, либо компании не предоставили необходимые документы", - отметил он.

Кроме того, Досаев предложил провести полный анализ этой сферы.

"Я не знаю, какая сумма скопилась, но у нас есть огромная налоговая задолженность перед предприятиями. Давайте проведем диагностику, раскидаем и решим эту проблему. Кому должны вернуть поставим по графику, всем остальным надо убрать задолженность по причине того, что просто некому возвращать. В этом вопросе есть законодательный вакуум, нужно его заполнить", - сказал Досаев.

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