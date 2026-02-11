Токаев поручил разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент Дополнено
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент, сообщает Акорда.
По моим наблюдениям, правительство остыло к отечественному продукту - мессенджеру Aitu, его продвижение даже среди госслужащих остановилось. Следует разработать доступный для всех граждан универсальный ИИ-ассистент - eGov AI, который постепенно заменит центры обслуживания населения. Кроме того, нужно определить единую цифровую платформу социальной защиты в качестве базовой инфраструктуры управления мерами социальной поддержки", - добавил он.
По его словам, масштабные утечки персональных данных, онлайн-мошенничество, применение искусственного интеллекта в преступных схемах - это новые реалии как за рубежом, так и в РК.
В Казахстане силами Агентства по финансовому мониторингу, других правоохранительных органов реализуются конкретные меры по борьбе с киберпреступлениями и мошенничеством. Благодаря работе Национального антифрод-центра предотвращены мошеннические действия в отношении 90 тысяч наших граждан. Поручаю правительству совместно с профильными структурами на комплексной основе тщательно изучить подходы к обеспечению кибербезопасности и защите данных граждан", - заявил глава государства на расширенном заседании правительства.
Также, по его словам, критически важной задачей остается цифровизация социальной сферы.
По итогам прошлого года в эту отрасль было направлено порядка 40% всех расходов республиканского бюджета. Однако по эффективности их использования есть большие вопросы. Поэтому правительство должно сформировать социальные цифровые профили домохозяйств, которые обеспечат объективность и адресность мер социальной поддержки. Все формы поддержки от денежных выплат до ваучеров на питание, лекарства, жилье, образование следует предоставлять через "Социальный кошелек", интегрированный с банковской и платежной инфраструктурой ", - сказал президент.
Она заявил, что правительству совместно с акиматами необходимо масштабировать применение данного инструмента и обеспечить его ускоренное внедрение до конца текущего года.
Дополнено 10.02.2026, 12.47
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, отметил, что вопрос качественного цифрового развития следует рассматривать в тесной взаимосвязи с частным сектором, сообщает Акорда.
Правительству необходимо предусмотреть отдельный пакет мер поддержки для стимулирования активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса. Цифровизация госуслуг и интеграция государственных баз пока не дали существенного повышения качества управления государственными данными, положительная тенденция все еще не набрала необходимые обороты. Важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, Национальным банком поручается сформировать до конца текущего года целостную систему управления данными государства", - сообщил президент.
По его словам, в последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления.
Такие сбои напрямую отражаются на взаимодействии государства с бизнесом и гражданами, тормозят формирование эффективной цифровой среды. Поэтому основой цифровой трансформации должен стать платформенный подход на базе QazTech. Правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу. Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителем правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель: "С деньгами построить объект может и дурак, а вот выполнить эту задачу без денег - это уже мастерство". Покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета", - добавил глава государства.
Дополнено 10.02.2026, 13.40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства обратил внимание на низкий спрос на национальную языковую модель KazLLM, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
У меня есть пару вопросов по программе KazLLM. Вы сказали, что она запущена, однако насколько я знаю, спрос на данную программу еще низок, потому что имеется много недоработок. Население в основном обращается к ChatGPT, не хочет переходить на KazLLM", - заявил президент.
Отвечая на вопрос главы государства о числе пользователей Kaz LLM, Мадиев сообщил, что, по имеющимся данным, сервисом пользуются свыше 600 тыс. человек. Что касается ChatGPT, то, по словам министра, аудитория сервиса насчитывает сотни миллионов пользователей в мире, а в Казахстане им пользуются около 13% населения, пишет zakon.kz.
