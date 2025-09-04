Экс-глава "Казселезащиты" стал новым вице-министром по ЧС

Фото: Depositphotos

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и соцзащиты населения подготовило - Министерство труда и соцзащиты населения подготовило поправки в Социальный кодекс, ужесточающие правила начисления пенсий и пособий. В частности, предлагается приостанавливать выплаты для не имеющих постоянной прописки по месту жительства в Казахстане.





Принятие данных норм может повлечь возмущения со стороны получателей пенсий и пособий (граждан Казахстана), выехавших за пределы страны и получивших в этой стране вид на жительство. При этом выплаты им будут приостановлены до выяснения обстоятельств", - говорится в документе.





Отмечается, что на сегодня более 100 тысяч получателей пособий и пенсий не имеют прописки.





Кроме того, пенсионные выплаты будут приостановлены для лиц, которые находятся на полном государственном обеспечении - живут в центре оказания социальных услуг или в учреждениях уголовно-исполнительной системы.