Энергопроизводителя "АлЭС" оштрафовали на 4,4 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 13 августа, во время брифинга в правительстве заместитель премьер-министра - министр торговли Серик Жумангарин сообщил, что сейчас идет обсуждение введения двойного прайса в магазинах.





Речь идет о так называемом двойном прайсе. На сегодня он запрещен согласно законодательству.





Но дело в том, что когда ты покупаешь технику в рассрочку, то в ней уже заложена стоимость этой рассрочки - 15-20%. Есть категория людей, которые не берут рассрочку, покупают сразу. Но в любом случае, когда они приходят в магазин, они видят прайс, в котором уже заложена эта рассрочка", - рассказал Жумангарин.





Глава Минторговли подчеркнул, что покупатель имеет право знать, из чего состоит цена товара, и должен иметь выбор - купить сразу, но дешевле, либо взять в рассрочку по той цене, что указана на ценнике.





Мы считаем, что магазины, которые продают с помощью банков в рассрочку товары либо какие-то продукты, должны писать, из чего состоит цена", - сказал Жумангарин.





Он заявил, что в Казахстане могут рассмотреть поправки, по которым цена за наличный расчет будет дешевле. Сейчас этот вопрос обсуждается с Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Решение планируют принять уже в этом году.