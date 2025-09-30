29.09.2025, 15:08 22771
Ернар Лазар назначен советником президента РК
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ернара Лазара советником президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Распоряжением главы государства Лазар Ернар назначен советником президента Республики Казахстан по международным вопросам, он освобожден от ранее занимаемой должности, говорится в сообщении пресс-службы президента.
С 1 сентября 2023 года Лазар возглавлял отдел внешней политики.
29.09.2025, 19:11 35681
Солдаты-срочники попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны РК
Фото: кадр из видео Минобороны
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ появились сообщения о том, что семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", - сообщили в пресс-службе МО РК.
В ведомстве добавили, что подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами.
Кроме того, по доводам, изложенным в отдельных публикациях, включая сообщения о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах, проводится проверка компетентными правоохранительными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение. Солдат-срочник совершил суицид в военной части в Алматинской области.
29.09.2025, 18:55 37571
В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму
Фото: КГД МФ РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
Ключевые изменения:
- сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;
- введение нового режима для самозанятых;
- улучшение условий для малого и среднего бизнеса;
- сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.
Для самозанятых
Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:
- регистрация в качестве ИП не требуется;
- ставка налога с дохода - 0%;
- только социальные платежи - 4% от дохода;
- удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;
- по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.
Для малого и среднего бизнеса
Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:
- максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;
- отсутствует ограничение по численности работников;
- единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;
- освобождение от НДС и соцналога;
- отчетность - всего два раза в год.
Для аграрного сектора
В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.
Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.
Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.
Ранее сообщалось, кому можно применять упрощенку с 2026 года.
29.09.2025, 17:49 42236
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Причина - праздники в Китае
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостанавливают работу. В указанные даты пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Также в комитете отметили, что железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня".
29.09.2025, 17:34 45156
Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Кайырхан Туткышбаев назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает пресс-служба правительства.
Туткышбаев родился в 1991 году в Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО "Центрально-Азиатский горнопромышленный союз". В разные годы занимал должности главного эксперта, руководителя управления, директора департамента недропользования Министерства энергетики. Работал управляющим директором по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов АО "НАК "Казатомпром". С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре.
Ранее Ернар Лазар был назначен советником президента РК.
29.09.2025, 17:17 46196
Инвестиции в цифровые активы: в Казахстане появился первый криптофонд
Фото: unsplash.com
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появился первый криптофонд Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы, сообщает пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Он создан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан под управлением Qazaqstan Venture Group и зарегистрирован в экосистеме Международного финансового центра "Астана", - заявили в министерстве.
По данным ведомства, главная задача фонда это долгосрочные инвестиции в цифровые активы и формирование резервов. Отмечается, что в перспективе Alem Crypto Fund может стать инструментом и для государственных накоплений, расширяя возможности страны в управлении финансами будущего.
Создание Alem Crypto Fund это шаг к развитию цифровых финансов в Казахстане. Наша цель сделать его надежным инструментом для крупных инвесторов и важной основой для цифровых государственных резервов", - отметил заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.
Ранее сообщалось, что пилотная зона для покупки товаров и услуг за криптовалюту появится в Казахстане.
29.09.2025, 17:13 48241
Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения Жулдыз Сулейменовой, сообщает Акорда.
Глава государства дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию обратной связи с гражданами", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов.
Напомним, сегодня Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК.
29.09.2025, 16:33 49736
Масштабную ротацию провели в Генпрокуратуре
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабную ротацию провели в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В частности, по данным ведомства, Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генерального прокурора.
Также назначены прокуроры:
- Западно-Казахстанской области - старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек;
- Мангистауской области - старший советник юстиции Кушалиев Сериккали.
Кроме того, проведена ротация ряда территориальных прокуроров:
- ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Нургалым Абдиров;
- главным транспортным прокурором Берик Жуйриктаев;
- прокурором Атырауской области Мадияр Басшыбаев;
- прокурором Жамбылской области Берик Абилов;
- прокурором области Жетысу Бауыржан Жумаканов;
- прокурором Костанайской области Марат Сексембаев;
- прокурором Павлодарской области Алмат Байшулаков;
- прокурором Восточно-Казахстанской области Тимур Сулейменов.
29.09.2025, 16:16 50426
Шарлапаев исключен из совета директоров фонда "Самрук-Казына"
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Канат Шарлапаев исключен из совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Казахстанская фондовая биржа.
Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 25 сентября 2025 года Шарлапаев К.Б. исключен из состава совета директоров общества. С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" состоит из шести человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана.
Читаемое
29.09.2025, 16:16Шарлапаев исключен из совета директоров фонда "Самрук-Казына" 29.09.2025, 09:4151326Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения РК 29.09.2025, 16:3349591Масштабную ротацию провели в Генпрокуратуре 29.09.2025, 10:0148676Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генпрокурора 29.09.2025, 17:1347836Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения 25.09.2025, 13:57323726Деньги за воздух: как, покупая онлайн, не нарваться на мошенников 25.09.2025, 09:19319046В Алматы пройдет балет Игоря Моисеева "Танцы народов мира" 24.09.2025, 18:10309821Дело Перизат Кайрат: приговор оставили без изменений 25.09.2025, 20:11304551Праздник яблочного пирога отметят в Конаеве и Талгаре 25.09.2025, 15:17271156Новый газовый проект мощностью 150 млн кубометров запустили в Мангистау 08.09.2025, 12:01594256Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27524331Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28519651На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48515736Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38497451Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
