Финские бизнесмены подвели итоги деловой поездки в Казахстан

Фото: МИД РК

Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В офисе EastCham Finland состоялась встреча с финскими компаниями из бизнес-делегации, сопровождавшей президента Финляндии Александра Стубба в ходе его официального визита в Казахстан 28-29 октября 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.





Участники встречи подвели итоги бизнес-форума "Казахстан - Финляндия", обсудили достигнутые договоренности и первые практические результаты сотрудничества.





В ходе встречи посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов подчеркнул, что визит столь значительной бизнес-делегации в Казахстан станет отправной точкой для дальнейшего развития делового партнерства, усилит интерес компаний к региону и откроет новые возможности для динамичного роста двусторонних отношений.





Представители финского бизнеса отметили высокий интерес к Казахстану как к стратегическому партнеру в Центральной Азии. Особое внимание было уделено направлениям энергетики, транспорта и логистики, образования, здравоохранения, лесного и водного хозяйства, туризма и экологии.





Также были обсуждены предложения по развитию совместных проектов и расширению деловых контактов в рамках торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.