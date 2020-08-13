Казахстан и ООН подписали программу по сотрудничеству на 2021-2025 годы

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - Первым заместителем премьер-министра РК Алиханом Смаиловым и постоянным координатором ООН в РК Норимасой Шимомура была подписана "Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы", передает Kazakhstan Today.

Рамочная программа является пятилетней программой сотрудничества между ООН и правительством Казахстана. Программа - основной инструмент для достижения повестки дня до 2030 года путем консолидации ключевых ресурсов стратегических партнеров: агентств ООН, министерств, представителей гражданского общества и частного сектора. Документ также подписан представителями 22 структур ООН.

Норимаса Шимомура отметил, что этот момент является историческим событием для страновой команды ООН.

Мы вступаем в новую фазу нашего сотрудничества с правительством и народом Казахстана. Мы рассматриваем новые рамки сотрудничества как механизм дальнейшего продвижения вперед в реализации повестки дня до 2030 года в Казахстане путем консолидации ключевых ресурсов стратегических партнеров, включая правительство, гражданское общество, академические круги, частный сектор, средства массовой информации, международное сообщество и саму ООН", - сказал постоянный координатор ООН в РК.

Приоритеты рамочной программы были определены в процессе многосторонних консультаций с представителями государственных институтов, гражданского общества и научных кругов. Во главе с идеей о том, что повестка дня до 2030 года должна быть достигнута при участии всего народа Казахстана, включая женщин, молодежь, людей с особыми потребностями - все для того, чтобы никого не остался без внимания.

В рамках трех тематических направлений: человеческое развитие и равноправное участие; эффективные институты, права человека и гендерное равенство; инклюзивный экономический рост и экологическая устойчивость - совместные действия стратегических партнеров будут реализованы по шести направлениям, которые сфокусированы на социальных, экономических и экологических аспектах устойчивого развития.

ООН расширяет свою поддержку Казахстану для более эффективной помощи амбициозного видения перспективной повестки дня страны в области развития и приверженности правительства РК целям устойчивого развития. Система ООН в Казахстане останется ценным, основанным на правах человека и надежным партнером, сфокусированным на предоставлении своим партнерам в правительстве и обществе наиболее актуальных политических консультаций, технической помощи и доступа к глобальным сетям.

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