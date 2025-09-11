10.09.2025, 15:50 56396
Казахстан и Россия намерены довести взаимный товарооборот до $30 млрд
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот между Россией и Казахстаном составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования.
Участники подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контактам глав двух государств выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества.
В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МБГУ и МГИМО.
10.09.2025, 16:35 49641
В КНБ опровергли информацию о стрельбе на границе в Жамбылской области
Фото: depositphotos.com
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан опровергли информацию о стрельбе на границе в Жамбылской области, передает корреспондент агентства.
В социальных сетях со ссылкой на некоторые неизвестные источники распространяется информация о стрельбе на границе в Жамбылской области. Пограничная служба КНБ заявляет, что данные сведения не соответствуют действительности", - заявили в пресс-службе.
Ранее в Сети появилась информация о том, что якобы пограничники открыли огонь на поражение по нескольким нарушителям на границе.
10.09.2025, 12:28 93316
Ряд новых функций появился у МЧС
В частности, теперь МЧС участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК своим постановлением утвердило ряд новых функций Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно документу, помимо имеющихся функций, МЧС:
- участвует в планировании территориальной обороны;
- создает специальные формирования и обеспечивает их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;
- осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;
- обеспечивает заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности на основании информации, полученной от органов военного управления;
- организует проведение эвакуационных мероприятий во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами;
- осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов гражданской защиты к выполнению задач территориальной обороны;
- в целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности РК, в пределах компетенции, установленной законодательством РК, принимает нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщения;
- участвует в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания;
- осуществляет непосредственное взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при министерстве обороны РК;
- участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;
- участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;
- передает военное имущество в пределах государственного органа на основании акта первого руководителя государственного органа в порядке, установленном законодательством РК;
- осуществляет контроль за оборотом вооружения и военной техники, находящихся в оперативном управлении;
- принимает решения о признании имущества неиспользуемым;
- при необходимости передает неиспользуемые оборонные объекты в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
- определяет тактико-технические характеристики для новых образцов и предлагаемых к закупу вооружения и военной техники;
- осуществляет выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них задания утвержденного государственного оборонного заказа в случаях, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;
- обеспечивает выполнение заданий государственного оборонного заказа в пределах своей компетенции;
- осуществляет приемку опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и эксплуатацию;
- разрабатывает, согласовывает, принимает участие в разработке, изменении и отмене военных национальных стандартов в соответствии с законодательством РК;
- обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;
- утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;
- разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;
- утверждает правила осуществления полевых выплат;
- разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий органов гражданской защиты.
Постановление вступило в силу 31 августа 2025 года.
10.09.2025, 10:43 118136
Сколько казахстанцев находятся в Катаре
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса рассказал о казахстанцах, находящихся в Катаре, сообщает МИА "Казинформ".
Он сообщил, что среди жертв в результате удара по Дохе граждан Казахстана нет.
Безусловно, в Катаре есть наши граждане. Но слава богу, среди жертв граждан Казахстана нет. Никто не обращался", - отметил Алибек Бакаев.
Он также назвал количество граждан Казахстана, находящихся в Катаре к настоящему моменту.
У нас сейчас в Катаре порядка 1,5 тыс. человек находится. Из них 516 человек на консульском учете. С ними мы на постоянном контакте", - сказал представитель МИД РК.
Напомним, 9 сентября армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию израильских властей в Дохе.
10.09.2025, 10:18 122911
АФМ завершил расследование дела о хищении на основном предприятии системы "Казатомпрома"
Уголовное дело направлено в суд
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО "Волковгеология" - основного предприятия системы АО "НАК "Казатомпром" по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации АФМ, "бывший председатель правления организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения".
В документации отражалась приемка запасных частей от ТОО "Казбурмаш СК", которые в действительности не поставлялись. На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге. Впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе следствия подозреваемыми причиненный материальный ущерб возмещен полностью.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
Напомним, ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО, а также руководитель ТОО "Казбурмаш СК" и бухгалтер.
10.09.2025, 09:31 136266
Объем воды в Северном Арале вырос до 24 млрд кубометров
Фото: Минводных ресурсов РК
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации ведет работу по увеличению объема воды в Северном Аральском море. С 2023 года по сегодняшний день объем воды в Северном Арале вырос до 24,1 млрд кубометров. За это время в море было направлено 5 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом, достижение целевых индикаторов концепции развития системы управления водными ресурсами по части увеличения объема Северного Арала идет с опережением графика. Согласно концепции, в 2025 году объем воды в море планировалось довести до 20,6 млрд кубометров", - отметили в министерстве.
Сообщается, что изначальный план предусматривает увеличение объема Северного Арала до 27 млрд кубометров в 2030 году. Нынешних показателей планировалось добиться в 2029 году.
В данный момент за счет гранта Всемирного банка прорабатывается технико-экономическое обоснование проекта по сохранению Северного Арала. С учетом мнения местных жителей рассматривается вариант наращивания Кокаральской плотины на 2 метра со строительством гидроузла для стабилизации уровня воды в озерных системах Акшатау и Камыстыбас. Проект направлен на увеличение объема и улучшение качества воды в Северном Арале, восстановление дельты реки Сырдарья, снижение выноса солевых отложений со дна моря, развитие рыбного хозяйства Кызылординской области и улучшение условий жизни местных жителей", - сказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
10.09.2025, 08:42 141461
Цифровой штаб принял ряд решений по внедрению искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова проведено заседание цифрового штаба, в ходе которого принят ряд решений, нацеленных на создание единой национальной цифровой системы, сообщили в правительстве.
Главой государства поставлена задача по модернизации всех сфер экономики через переход на цифровой уклад. Поэтому внедрение ИИ должно быть нацелено на реальный результат", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Государственным органам поручено:
- до 15 ноября обеспечить внедрение в приоритетные направления здравоохранения решений отечественных стартапов с внесением соответствующих изменений в НПА;
- до 20 декабря объединить 7 разрозненных информационных систем в сфере здравоохранения в 2 интегрированные на базе Qaztech платформы;
- с 1 декабря внедрить технологии искусственного интеллекта для диагностики электро- и теплосетей;
- до 20 декабря обеспечить функционирование Отраслевого центра информационной безопасности в топливно-энергетическом комплексе страны.
В сфере здравоохранения внесение изменений в НПА, на основе которых будет развиваться ИИ, создаст условия для внедрения отечественных инновационных проектов в медицинские учреждения. Это ИИ-ассистенты для врачей, функционал по раннему выявлению онкологических заболеваний и др. До конца текущего года планируется интегрировать 7 информационных систем в 2. Всего аналогичной работой будут охвачены 30 действующих на сегодня ИС. Тем самым будут консолидированы дублирующие системы, что упростит работу медицинского персонала и сократит на них нагрузку", - уточнили в правительстве.
Сообщается, что в сфере энергетики внедрение технологий искусственного интеллекта и использование дронов для диагностики электро- и теплосетей позволит обеспечить полный осмотр объектов в короткие сроки с точным выявлением дефектов. Для проверки городской инфраструктуры планируется использовать специальные устройства, оснащенные датчиками для передвижения по трубам и фиксирования текущего состояния инфраструктуры изнутри. Данные меры направлены на мониторинг, своевременное реагирование, формирование единой базы дефектов и ремонтных планов со степенью критичности. Внедрение ИИ также сократит трудозатраты и будет способствовать стабильному энергоснабжению и прохождению отопительного сезона.
Создание отраслевого центра информационной безопасности усилит меры в области кибербезопасности энергетической системы. Специалисты центра будут разрабатывать новые требования к энергетическим объектам с учетом специфики для обеспечения информбезопасности отрасли, отметили в правительстве.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, поручил создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. О новом министерстве рассказали в правительстве.
09.09.2025, 18:12 396656
Новые правила учета воды без счетчиков вводят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила коммерческого учета потребленной воды для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды и (или) сточных вод, вводят в Казахстане 19 сентября.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства РК.
В документе говорится, что коммерческий учет будут вести организации по водоснабжению и (или) водоотведению или иные организации, осуществляющие деятельность по заключенному договору с собственником систем водоснабжения и (или) водоотведения населенного пункта.
Коммерческий учет производится исходя из расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах и рассчитывается исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки. Норма потребления определяет среднесуточный объем водопотребления в жилых зданиях аналогичной степени благоустройства при должной технической эксплуатации общедомовых внутренних систем водоснабжения, бесперебойной подаче воды и с учетом местных климатических условий", - говорится в документе.
Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых председателем объединения собственников имущества или всеми собственниками квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо субъектами управления объектом кондоминиума либо управляющим многоквартирным жилым домом.
Данные по фактическому водопотреблению группируются по жилым домам населенного пункта, имеющим одинаковую степень благоустройства и климатические условия.
При расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах. Для расчета среднего фактического водопотребления жилого дома используются данные по не менее 20 жилым домам. В малых городах и сельских населенных пунктах допускается их сокращение до количества не менее 10% от общего числа жилых домов в населенном пункте", - сообщает источник.
В случае ежегодного превышения фактического потребления воды физическими лицами сверх установленной нормы организация по водоснабжению вносит в акимат области, городов республиканского значения, столицы предложение по пересмотру действующих норм потребления, рассчитанное по статистике данных натурных измерений в жилом секторе.
В документе также прописано, как рассчитываются нормы потребления в жилых многоквартирных домах.
Норма потребления услуг по водоотведению на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения принимается равной норме потребления коммунальных услуг по водоснабжению. При централизованном горячем водоснабжении норма потребления услуг водоотведения на человека устанавливается с учетом нормы потребления горячей воды", - уточняется в документе.
Приказ вступит в силу с 19 сентября 2025 года.
Ранее в Казахстане появилась новая методика расчета размера платы за питьевую воду.
09.09.2025, 17:44 360991
Квартиры для сирот незаконно сдавали в аренду в Карагандинской области
Причиной нарушений явилось бездействие ответственных должностных лиц и отсутствие должного контроля
Караганда. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Предназначенные для сирот квартиры незаконно сдавали в аренду в Балхаше, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки выявлены факты незаконного использования государственного жилья. Установлены случаи проживания без договора в квартирах, предназначенных для воспитанников детских домов, инвалидов и многодетных семей. Кроме того, выявлены квартиры, которые на протяжении многих лет сдавались в аренду и находились в пустующем состоянии", - рассказали в ведомстве.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес акима города. Причиной нарушений явилось бездействие ответственных должностных лиц и отсутствие должного контроля.
В результате принятых мер права граждан были восстановлены. Двое жителей Балхаша из социально уязвимой категории - сироты и неполная семья - получили законное жилье, по другим квартирам ведется оформление документов", - уведомили в прокуратуре.
На сегодняшний день акимат проводит инвентаризацию жилищного фонда.
Ранее в Кызылординской области детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья.
