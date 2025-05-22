21.05.2025, 12:00 55606
Казахстан модернизирует пять таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан до конца 2025 года модернизирует пять автомобильных таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В частности, будут модернизированы следующие таможенные посты:
- Темир баба;
- Казыгурт;
- Тажен;
- Майкапчагай;
- Бахты.
Ведется поэтапная работа по оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения для мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента въезда, маршрута следования и выезда из РК", - заявили в правительстве.
Кроме того, до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы e-Freight во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами "КЕДЕН" и Agriculture, что обеспечит полный переход на безбумажный документооборот. Также до декабря 2025 года запланировано завершение строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной железнодорожной линии станции Алматы.
Между тем в правительстве приняли план мероприятий по исполнению поручений президента в области модернизации инфраструктуры и развития железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного видов транспорта, а также цифровизации отрасли.
Ранее сообщалось, что министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе.
новости по теме
21.05.2025, 20:30 29206
Казахстан возобновляет сотрудничество с Россией в области поставок нефтепродуктов
Казахстан планирует закупить почти 300 тыс. тонн бензина и 450 тыс. тонн дизтоплива
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана возобновляет сотрудничества с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов.
На портале "Открытые НПА" опубликован законопроект "О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года". Документ доступен для публичного обсуждения до 3 июня.
Согласно протоколу, возобновляется действие соглашения о беспошлинном ввозе российских нефтепродуктов в Казахстан от 2010 года.
В рамках индикативного баланса на 2025 год предусмотрено импортирование 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления.
Ратификация законопроекта, касающегося этого международного договора, будет соответствовать приоритетным направлениям стратегических и программных документов Республики Казахстан. Минэнерго подчеркивает, что решение позволит проактивно управлять рисками и обеспечит надежное функционирование предприятий, а также стабильное развитие отрасли", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Министерстве энергетики РК подвели итоги работы крупных нефтеперерабатывающих заводов за первые четыре месяца 2025 года. В январе-апреле крупными НПЗ страны переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
21.05.2025, 15:40 41421
Направленный на развитие торговли стран ОТГ документ предложил разработать президент Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе участия в неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать торговлю между странами организации и расширить ее ассортимент, сообщает Акорда.
Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли", - сказал президент.
Глава государства также высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.
Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.
Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению Север - Юг, что позволит существенно укрепить позиции Тюркского региона как ключевого транзитного хаба.
Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.
Токаев отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне. В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.
В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.
Также президент затронул вопрос совместного реагирования на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также озвучил предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.
В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть постоянное представительство; 11-12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства", - добавил президент.
В рамках заседания также выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
По итогам саммита главы государств приняли следующие документы:
1. Будапештская декларация Организации тюркских государств;
2. Заявление совета глав государств по Афганистану;
3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;
4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.
21.05.2025, 12:37 51406
Украина пока не комментировала атаку беспилотников на КТК - МИД РК
Фото: КТК
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин прокомментировал атаку беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум, передает корреспондент агентства.
Ответа той стороны пока не было. Я не думаю, что ответ будет в ближайшее время. Но мы об этом помним", - сказал журналистам Акан Рахметуллин.
Тем временем заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров отметил, что КТК работает в штатном режиме, Казахстан продолжает экспортировать нефть.
Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.
Позже депутат заявил, что Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки.
21.05.2025, 12:18 53761
Порог для расчета отчислений в ОСМС предлагают снизить
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли во втором чтении закон по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства.
Предложено сохранить в пакете ГОБМП первичную медико-санитарную помощь при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний и отдельных скринингов. Также депутаты предложили снизить порог для исчисления отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-кратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей - до 40-кратного МЗП.
В целях обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение права на получение медицинской помощи в системе ОСМС до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, непрерывно их оплачивавших", - говорится в документе.
Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:
- обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;
- возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
Ранее сообщалось, что в Минздраве Казахстан намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС.
21.05.2025, 11:31 56881
Минводы будет публиковать ежегодный отчет об использовании водных ресурсов страны
Фото: Минводы РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодный национальный отчет об использовании водных ресурсов страны будет публиковать Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Данная норма представлена в новом Водном кодексе, подписанном главой государства в апреле этого года.
Национальный отчет - это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны. В нем отражаются сведения о водности основных рек, анализ использования воды в разрезе водохозяйственных бассейнов, регионов и отраслей экономики, информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе межгосударственных. Также в документе прописываются реализованные мероприятия по охране водного фонда, сведения о реализации инвестиционных проектов и внедрению современных технологий", - сообщили в министерстве.
Информацию для отчета центральные государственные и местные исполнительные органы должны предоставлять до 1 марта года, следующего за отчетным. Сам национальный отчет будет публиковаться не позднее 1 мая.
Это должно обеспечить прозрачность в управлении и использовании водных ресурсов Казахстана. Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года. Следовательно, публиковать данный отчет мы начнем с 2026 года", - сообщил директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.
21.05.2025, 11:06 59306
Незаконно конфискованное здание общежития вернули университету имени Сатпаева в Алматы
Общежитие сдавалось в аренду под услуги в разных сферах бизнеса
Рассказать друзьям
Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бостандыкского района Алматы вернула незаконно отчужденное здание общежития КазНТУ имени Сатпаева.
Несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 м2. В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства. На сегодняшний день общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса", - рассказали в прокуратуре.
По иску прокуратуры, вступившими в законную силу решениями судов спорное административное здание возвращено национальному университету.
Напомним, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в государственную собственность.
Ранее в Алматы учебные корпуса и стадион Казахского Национального педагогического университета имени Абая незаконно реализовали частным лицам.
21.05.2025, 11:01 58296
Гибель казахстанки в египетском аэропорту: в МИД рассказали подробности
Египетская сторона оплачивает транспортировку тела
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал трагедию в аэропорту Шарм-эш-Шейха, передает корреспондент агентства.
По предварительной информации, сегодня тело должно быть доставлено в Казахстан. Конечно же, взаимодействие осуществляется - консул находится там, держит этот вопрос на контроле. Создана соответствующая комиссия. Они оплачивают транспортировку, плюс есть покрытие расходов со стороны казахстанской страховой компании. По моральной компенсации вопрос решен", - сообщил Алибек Куантыров.
Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина.
20.05.2025, 18:19 74681
Токаев прибыл в Венгрию для участия в неформальном саммите ОТГ
Фото: telegram/Aqorda
Рассказать друзьям
Будапешт. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба лидера РК.
Глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.
Напомним, саммит Организации тюркских государств состоится 20-21 мая в Будапеште.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.05.2025, 11:06Незаконно конфискованное здание общежития вернули университету имени Сатпаева в Алматы 21.05.2025, 11:0158696Гибель казахстанки в египетском аэропорту: в МИД рассказали подробности 21.05.2025, 11:3157071Минводы будет публиковать ежегодный отчет об использовании водных ресурсов страны 21.05.2025, 11:2155436В Алматы сносят два трехэтажных дома 21.05.2025, 12:0055356Казахстан модернизирует пять таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном 15.05.2025, 15:25255181Halyk Bank в очередной раз поддержал проведение выставки "Ulttyq ónim" 15.05.2025, 18:25253636Российская авиакомпания увеличивает число рейсов из Москвы в Усть-Каменогорск 15.05.2025, 09:10247381Американцы массово подают в суд на Temu 15.05.2025, 08:47224036Сильную жару прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана 16.05.2025, 12:26221361В Казахстане намерены автоматически начислять выплаты из ЕНПФ достигшим пенсионного возраста 05.05.2025, 19:28490731В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 12:20483686Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13481316Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33471551Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35448601Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?