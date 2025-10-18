Президент наградил спасателей за мужество и самоотверженность

Фото: Акорда

Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздникам и вручил государственные награды за мужество и самоотверженность, сообщает Акорда.





Быть спасателем - это значит быть постоянно готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия. Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными гражданами, как вы. Ваша добросовестная служба - прекрасный пример для подрастающего поколения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Президент отметил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась страна в последние годы, включая масштабные наводнения, лесные пожары в Костанае, Семее и других регионах.





В целом сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим сегодня я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям", - сказал глава государства.





Глава государства сообщил, что сейчас во всем мире по разным причинам участились природные и техногенные катастрофы. По его словам, особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, иными словами, спасателей нового поколения.





С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения", - высказался Токаев.





По его словам, за прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя.





Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена", - добавил глава государства.





После поздравительной части президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Среди награжденных - спасатели, совершившие героические поступки, рискуя собственной жизнью:





Азимбаев Шинболат Берикович - оперативный дежурный управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.





Под его руководством на территории завода "Жамбыл Полимер" было предотвращено распространение огня на производственные помещения, где находились газобутановые баллоны, способные спровоцировать мощный взрыв.





Следует также отметить участие Шинболата Азимбаева в ликвидации пожара и последствий взрывов на складе боеприпасов войсковой части в Байзакском районе в 2021 году.





Сегодня его Азимбаева наградили орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова.





Кубетаев Руслан Рустемович - командир отделения специализированной пожарной части №2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.





3 августа 2025 года, прибыв на место вызова, Руслан Кубетаев незамедлительно организовал развертывание звена газодымозащитной службы, лично возглавил разведку в условиях сильного задымления и высокой температуры. В итоге спасены жизни нескольких людей.





Удостоен ордена "Айбын" III cтепени имени Рахимжана Кошкарбаева.





Бухал Андрей Анатольевич - пилот-инструктор летного подразделения АО "Казавиаспас".





На его счету более 7700 часов налета и множество спасенных жизней.





В мае 2021 года в Чарынском каньоне, в результате сильного дождя, произошел грязеселевой выброс. В опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка. Экипаж вертолета ЕС-145, в составе которого был командир Андрей Бухал, первым обнаружил ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спустился к пострадавшей и доставил ее в ближайший населенный пункт.





В августе текущего года Бухал участвовал в сложной поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе. В условиях разреженного воздуха, сильного ветра и минусовой температуры он успешно эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4410 метров.





Удостоен медали "Ерлігі үшін".





Максимов Игорь Владимирович - главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК. Обладает квалификацией спасателя международного класса.





За годы службы участвовал во множестве сложнейших спасательных операций, включая тушение пожара в ущелье Горельник (2002); устранение ледовых заторов на реке Сырдарья (2004-2005); поисковые операции в ущелье Ким-Асар, на Куртинском водохранилище и в поселке Кызыл-Агаш (2010); ликвидацию последствий землетрясений в Турции и Афганистане (2023) и многие другие.





Награжден медалью "Ерлігі үшін".





Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы - командир отделения пожарной части №6 управления по чрезвычайным ситуациям Уральска ДЧС Западно-Казахстанской области.





В январе 2024 года Қанат Сәрсенғали проявил мужество и оперативность при ликвидации пожара в Уральске, лично спас человека из горящего помещения.





Во время паводков 2024 года активно участвовал в эвакуации жителей и имущества в Теректинском районе.





Награжден медалью "Ерлігі үшін".





Сейтжанов Жаныбек Ермекович - командир отделения пожарной части №23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области.





Неоднократно действовал решительно и грамотно, спасая людей, рискуя собственной жизнью.





5 мая текущего года Жаныбек Сейтжанов с помощью спасательного колпака эвакуировал троих жильцов из горящей квартиры.





Сегодня ему была торжественно вручена медаль "Ерлігі үшін".