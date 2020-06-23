Казахстан направил в Афганистан 46 вагонов с продуктами в качестве гуманитарной помощи

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Состоялась церемония официальной передачи казахстанской гуманитарной помощи для народа Афганистана, передает Kazakhstan Today.



Гуманитарный груз был доставлен в 46 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. По информации МИД РК, он включает в себя 1900 тонн муки, 500 тонн макаронных изделий, 4 тыс. литров подсолнечного масла и 200 тыс. банок сгущенного молока. Эти продукты будут распределены правительством республики между нуждающимися регионами страны.



На официальном мероприятии присутствовали представители администрации провинции Балх, МИД Афганистана и посольства Казахстана в ИРА.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства