19.05.2025, 17:40 46851
Казахстанские блогеры заплатили 256 млрд тенге налогов
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские блогеры заплатили налоги на сумму 256 млрд тенге, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Даурен Темирбеков.
На сегодняшний день уведомления были направлены порядка 850 блогерам. Из них чуть меньше половины, сейчас могу ошибиться, где-то 360 блогеров добровольно подтвердили свои доходы на сумму 10,5 млрд тенге. Уплата составляет 256 млрд тенге", - заявил он.
Ранее КГД выявил расхождения в доходах и выплаченных налогах. По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации, со сведениями представленных налоговых деклараций установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля текущего года направлены уведомления камерального контроля по нарушению "занижение доходов".
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20.05.2025, 13:24 5446
Токаев наградил работников культуры и искусства
Фото: Акорда
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства наградил ряд казахстанских деятелей, сообщает Акорда.
Выступая перед работниками культуры и искусства в Акорде, президент заявил, что самобытная культура Казахстана обретает всемирное признание.
Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках. Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию, - сказал Токаев.
По словам Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.
Он заявил о решении присвоить статус "академический" Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева.
Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов", - подчеркнул президент.
После выступления глава государства вручил награды ряду деятелей культуры и искусства.
В частности, певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері".
Также президент наградил орденом "Достық" ІІ степени режиссера российского и казахстанского кино Сергея Дворцевого и присвоил почетное звание "Қазақстанның халық әртісі" художественному руководителю эстрадно-симфонического оркестра акима города Алматы КГКП "Алматы әуендері" Александру Белякову, певцу Алишеру Каримову и певице, ассоциированному профессору РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Айгуль Косановой.
Кроме того ряду артистов и работников присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
20.05.2025, 12:38 8286
Обеспечить безопасность детей в летний период поручил правительству Бектенов
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Решить до 1 июня все организационные вопросы по обеспечению мер безопасности детей в летний период поручил правительству премьер-министр Олжас Бектенов.
Он дал конкретные поручения государственным органам по ключевым направлениям детского отдыха в летний период.
МЧС и акиматам поручено проверить наличие спасательного оборудования на водоемах и в бассейнах, а также организовать обучение персонала навыкам спасения детей на воде и при пожарах.
Министерству внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка дано задание закрепить участковых инспекторов полиции за каждым детским центром и лагерем, за местами массовых мероприятий.
Особое внимание уделено профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующих согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции", - распорядился премьер.
Он поручил Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения и акиматам регионов обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб в каникулярный период. Все организационные вопросы должны быть решены до 1 июня.
Также Бектенов поставил задачу перед летним сезоном провести широкомасштабную разъяснительную работу среди населения по вопросам безопасности и правилам поведения на водоемах, в лесах и на дорогах.
Министерству туризма и спорта дано задание скоординировать межрегиональное взаимодействие акиматов, чтобы во время каникул дети могли посещать объекты историко-культурного наследия, известные туристические зоны.
Детям из западного региона интересно будет увидеть Восток нашей страны. Школьникам из южных областей показать северные регионы, и наоборот. Дети должны увидеть всё природное и культурное многообразие родного Казахстана", - отметил Олжас Бектенов.
Он поручил Министерству культуры обеспечить детям в период каникул бесплатное посещение музеев, театров, заповедников и национальных парков.
Сегодня на заседании правительства глава МВД Ержан Саденов предложил внести детские лагеря в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении. МВД готово обеспечить проверку персонала лагерей и закрепить участковых инспекторов.
20.05.2025, 12:10 11276
Доля ВИЭ в энергобалансе Казахстана превысила 6%
Фото: Kazakahstan Today
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%. Это почти вдвое больше показателя 2020 года, когда доля ВИЭ составляла всего 3%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
За последние пять лет в стране наблюдается стабильная положительная динамика:
- в 2021 году - 3,69%;
- в 2022 году - 4,53%;
- в 2023 году - 5,92%;
- в 2024 году - уже 6,43%.
Увеличение выработки "зеленой" электроэнергии стало возможным благодаря последовательной государственной политике, направленной на улучшение инвестиционного климата в секторе ВИЭ. Внедряются лучшие мировые практики, реализуются системные меры поддержки, а строительство и эксплуатация объектов осуществляется за счет инвесторов", - отметили в Минэнерго.
На сегодняшний день в республике функционируют 154 объекта ВИЭ установленной мощностью свыше 3 ГВт. Среди них:
- 63 ветровые электростанции (1 570,05 МВт);
- 46 солнечных (1 222,61 МВт);
- 42 гидроэлектростанции (287,685 МВт);
- 3 биогазовые станции (1,77 МВт).
Развитие ВИЭ остается одним из ключевых приоритетов государственной политики в сфере устойчивого энергоснабжения и борьбы с изменением климата", - заключили в ведомстве.
20.05.2025, 12:10 9701
В Казахстане проверки школьных столовых сократились в 23 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане количество проверок школьных столовых сократились в 23 раза, сообщает пресс-служба правительства страны.
По ее словам, в 2025 году проверена 191 школа, включая 54 пищеблока. Это в 23 раза меньше, чем в прошлом учебном году, когда проверки проводились внепланово по поручению прокуратуры.
Несмотря на сокращение числа проверок, были выявлены системные нарушения, среди которых аварийное состояние зданий, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, перегруженность школ и неудовлетворительные санитарно-технические условия", - отметили в пресс-службе.
В частности, по результатам проверок выдано 150 предписаний, наложены штрафы на сумму более 12,7 млн тенге, отстранено от работы 31 человек, а шесть дел передано в суд.
Акмарал Альназарова также отметила, что обеспокоенность вызывают случаи пищевых отравлений среди школьников, в частности, в Мангистауской области. В связи с чем возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.
По данным правительства, на сегодня Минздрав разработал новые меры контроля, которые включают:
- придание особого статуса объектам с пребыванием детей;
- отказ от предварительного уведомления при проверках;
- внедрение системы регулярных мониторинговых визитов для приведения условий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Кроме того, в ходе заседания министр здравоохранения представила новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону, которые вводятся с 1 сентября 2025 года в организациях образования.
Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона, в частности предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раза в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний", - отметила Акмарал Альназарова.
По словам министра, эта норма будет способствовать снижению неинфекционных заболеваний, в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%.
Также, по данным Минздрава, в стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, впервые внедрено понятие индекс несъедаемости, который позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.
Новый стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.
20.05.2025, 12:03 11921
В Казахстане назначен новый советник премьер-министра
Им стал Нурлан Уранхаев
Фото: gov.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший аким Абайской области Нурлан Уранхаев назначен советником премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает корреспондент агентства.
Информацию о его назначении журналисту информационного агентства Kazakhstan Today подтвердили в правительстве.
В пресс-службе также уточнили, что Нурлан Уранхаев будет курировать вопросы строительства и промышленности.
Нурлан Уранхаев родился 4 мая 1965 года. В 1987 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина по специальности "инженер-механик". В 2001 году окончил Казахский финансово-экономический институт по специальности "экономист-менеджер". Также имеет специальность "инженер-строитель" после окончания в 2006 году Восточно-Казахстанского государственного технического университета.
Занимал должности генерального директора АО "КазНИИСА" Министерства национальной экономики, руководителя управления архитектуры и градостроительства Алматы, руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы. С июня 2022 года Нурлан Уранхаев возглавлял акимат Абайской области. В феврале 2025 президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности.
20.05.2025, 11:20 13401
Детские лагеря предлагают внести в перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр внутренних дел РК Ержан Саденов отметил, что детские лагеря необходимо включать в территориальные перечни объектов, подлежащих обязательной охране (уязвимых в террористическом отношении), передает корреспондент агентства.
Отсутствуют четкие критерии обеспечения безопасности детских лагерей", - выступил глава МВД.
По его словам, необходимо внести соответствующие изменения Министерством просвещения и акиматами в перечни объектов УТО в соответствии с постановлением Правительства №234 от 2021 года.
МВД в свою очередь готово обеспечить проверку персонала лагерей, закрепление участковых инспекторов и сопровождение организованных перевозок детей", - сказал министр.
Напомним, в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.
Массовая проверка детских лагерей началась после выявления нарушений в детских лагерях близ Алматы. В одном из них родители обнаружили сауну, а также опубликовали фото и видео, на которых видно, что дети спят на полу, а также в душных комнатах, где стоит около 20-30 кроватей. После скандального случая специалист по госзакупкам управления образования и организатор летнего отдыха получили тюремные сроки.
20.05.2025, 10:53 18181
В Алматы проводят проверку строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля провело инспекцию объекта строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне Рахат-Мадениет, проводимого подрядной организацией ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", сообщили в городском акимате.
В ходе осмотра выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствие по ряду участков обратной засыпки, на отдельных участках засыпка проведена без послойной трамбовки и уплотнения, что привело к просадкам и провалам дорожного полотна. Кроме того, на объекте установили отсутствие защитных ограждений, креплений и разработки откосов траншей, а также прочие отклонения от проекта", - проинформировали в акимате.
Сообщается, что в настоящее время инициируется внеплановая проверка для принятия административных мер сразу по нескольким статьям КоАП РК в отношении подрядной организации.
20.05.2025, 08:22 25321
В Кызылординской области восстановили более 15 тыс. га посевных площадей
Фото: Минводы РК
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жалагашском районе Кызылординской области завершились работы по реконструкции ирригационных и дренажных систем в бассейне реки Сырдарья, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В общей сложности было реконструировано 1362,2 км каналов, заменено и построено 14 617 малых гидротехнических сооружений, восстановлено 327,86 км коллекторов и 151 наблюдательная скважина.
В результате улучшилось водоснабжение и мелиоративное состояние сельскохозяйственных полей общей площадью 15,1 тыс. га, которые на сегодня полностью засеяны. Реализация проекта позволит ежегодно экономить до 95 млн кубометров воды за счет снижения ее потерь на 30%.
Местные крестьянские хозяйства положительно оценивают результаты работы.
Условия водоснабжения улучшились на 35-40% за счет очистки каналов, установки шлюзов и других работ. Система помогает аграриям справляться с маловодьем. В целом результаты очень хорошие", - сообщил агроном одного из местных крестьянских хозяйств Султанбек Усеинов.
Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, работы проведены в рамках второй фазы проекта по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, реализуемого совместно со Всемирным банком.
Аналогичные работы проводятся в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях для улучшения водоснабжения более 105 тыс. га земель. На сегодня реализация всех этих проектов завершена на 86%, улучшена подача воды на 79,15 тыс. га полей, созданы условия для экономии 201,8 млн кубометров воды в год", - сказал он.
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