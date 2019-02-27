Кызылординская область возглавила рейтинг регионов по легкости ведения бизнеса

Кызылорда. 11 декабря. Kazakhstan Today - По итогам рейтинга за 2018 год лучшим регионом, создавшим наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, признана Кызылординская область, передает Kazakhstan Today.





Сегодня в ходе Общенационального телемоста "Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане" глава государства вручил акиму Кызылординской области Крымбеку Кушербаеву специальную премию "Алтын сапа" в номинации "Легкость ведения бизнеса", сообщает пресс-служба областного акимата.





По состоянию на 1 ноября 2018 года в регионе зарегистрировано 51 956 единиц МСБ, в том числе 42 066 действующих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа действующих субъектов МСБ составил 12,7%. Это лучший показатель по стране. При этом доля действующих субъектов малого и среднего бизнеса от числа зарегистрированных составила 80,9%.





Напомним, в целях развития массового предпринимательства, эффективного решения вопросов занятости населения и значительного увеличения доли малого и среднего бизнеса во внутреннем валовом продукте решением акимата области, областным маслихатом, филиалом партии "Нур Отан", общественным советом и Региональной палатой предпринимателей 2018-2020 годы в регионе объявлены трехлетием развития массового предпринимательства. В начале года была разработана "Дорожная карта по развитию массового предпринимательства". На финансирование МСБ из республиканского и областного бюджетов банками и фондами выделено более 32 млрд тенге, из них на стартап-проекты предусмотрено более 3 млрд тенге, особенно на селе.





Поскольку развитие массового предпринимательства, в особенности в сельской местности, является одним из приоритетов в регионе, за каждым сельским населенным пунктом области закреплены ответственные за развитие МСБ из числа руководства местных исполнительных органов и территориальных госорганов. Также было принято решение по итогам года наградить лучших стартап-предпринимателей, начавших свое дело в этом году, в каждом районе и областном центре, а также лучшего акима района и закрепленное ответственное должностное лицо премией в размере 1 млн тенге.





Для поддержки действующих предпринимателей и создания условий для начинающих бизнесменов в регионе открыт Дом предпринимателей, где размещены областное управление предпринимательства и туризма, Региональный инвестиционный центр "Кызылорда", Центр обслуживания предпринимателей, ТОО "Центр экспертизы проектов", Региональная палата предпринимателей, филиалы ряда банков второго уровня и другие профильные учреждения. Кроме того, для бизнесменов региона открыт онлайн-кабинет с оказанием бесплатных электронных услуг.





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