Комиссия определила соискателей на присуждение Государственной премии РК 2018 года в области литературы и искусства

Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Астане под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, передает Kazakhstan Today.





Открывая заседание комиссии, Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на словах президента РК Нурсултана Назарбаева, сказанных в программной статье "Семь граней Великой степи": "Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее".





Предлагаемые работы должны быть глубоко проникнуты любовью к Родине, идеей государственности. В них на высоком художественном уровне должны быть отражены этапы становления и развития независимого государства, национальная история, духовное возрождение общества", - сказала госсекретарь.





Члены комиссии заслушали информацию министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы об итогах обсуждения отобранных работ. Путем тайного голосования Комиссия определила соискателей на присуждение Государственной премии Республики Казахстан 2018 года в области литературы и искусства, которые будут рекомендованы главе государства.





По традиции церемония награждения лауреатов Государственной премии состоится в канун Дня Независимости, сообщает пресс-служба Акорды.





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