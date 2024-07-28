27.07.2024, 15:30 28916
Конституционный суд нашел нарушающую Конституцию норму в Налоговом кодексе Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд Казахстана нашел нарушающую Конституцию страны норму в Налоговом кодексе, сообщили в суде.
Признать положение подпункта 13) части первой статьи 616 во взаимосвязи с частью второй этой же статьи Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" не соответствующим Конституции Республики Казахстан в части использования слова "истцы - ", - сообщает в документе.
Также суд постановил правительству Казахстана не позднее шести месяцев после опубликования постановления внести в мажилис проект закона, направленный на приведение отдельных норм налогового законодательства в соответствие с правовыми позициями Конституционного суда Республики Казахстан.
Как уточнили в суде, ранее поступили обращения граждан о проверке нормы Налогового кодекса, согласно которой от уплаты государственной пошлины в судах освобождены истцы - лица с инвалидностью, один из родителей лица с инвалидностью с детства или ребенка с инвалидностью - по всем делам и документам.
Из обращений заявителей следует, что указанная норма Налогового кодекса ущемляет их конституционное право на доступ к правосудию при обжаловании судебных актов в кассационном порядке, ставит их в неравное процессуальное положение с лицами, имеющими такой же социальный статус, но освобожденными законом от уплаты государственной пошлины в судах", - добавили в конституционном суде.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее депутат мажилиса парламента Асхат Аймагамбетов разъяснил, какие нововведения предусмотрены в Налоговом кодексе Казахстана после внесения поправок.
новости по теме
27.07.2024, 09:35 41136
В Шымкенте вернули в госсобственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Шымкент. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вернули в государственную собственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец "Мұз сарайы", сообщил аким города Габит Сыздыкбеков.
Решением суда исковое заявление прокуратуры города было удовлетворено. Таким образом, "Мұз сарайы" возвращен в государственную собственность", - написал он на своей странице в Сети.
По словам акима, семь лет назад здание было продано в собственность ТОО "Мунай Қурылыс Сервис" за 128 млн тенге, когда оценочная стоимость объекта составила 996 млн тенге.
С победителем заключили договор, однако в договоре не указали соблюдение профиля деятельности объекта. Прокуратура города провела проверку и выявила ряд нарушений при проведении аукциона, который был организован вопреки государственным интересам", - добавил глава города.
Ранее суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане.
26.07.2024, 13:33 106521
Более 200 тысяч гектаров охотничьих угодий вернули государству в Костанайской области
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Рассказать друзьям
Костанай. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 212 тысяч гектаров охотничьих угодий на территории Камыстинского района Костанайской области возвращены государству, сообщили в природоохранной прокуратуре региона.
В ходе проверки установлено, что в 2011 году ТОО "Силвер СК" предоставлено право на ведение охотничьего хозяйства площадью 212 тысяч га. В дальнейшем решением Верховного суда от 22 ноября 2022 года ТОО "Силвер СК" признано банкротом и не имело ресурсов для организации полноценной егерской службы. Однако уполномоченным органом меры по возврату угодий в распоряжение государства не принимались", - рассказали в ведомстве.
По акту прокурорского надзора договор на ведение охотничьего хозяйства расторгнут, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее в Астане государству вернули 55 земельных участков, 50 из них будут использованы для благоустройства города. Также в Актобе в госфонд вернули земельные участки на 156 млн тенге.
26.07.2024, 12:52 108471
Десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Семей. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Абай совершил облет территории природного резервата "Семей орманы", где проверил работы по восстановлению сгоревшего соснового бора и поручил усилить борьбу с незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба главы правительства.
В прошлом году произошел очень серьезный пожар - 66 тыс. га мы потеряли. Это десятая часть "Семей орманы" от всей площади, поэтому предупреждение лесных пожаров - очень серьезная задача (...) Еще один важный момент, о котором я хотел сказать, по тем организованным преступным группам, которые работают по незаконной вырубке леса. С ними надо бороться. Вы лучше меня знаете, что они есть. Я знаю, поступают даже угрозы отдельным сотрудникам о том, чтобы они давали беспрепятственно заниматься незаконной вырубкой. Вот с этим надо бороться. Здесь и Министерству внутренних дел нужно уделить очень серьезное внимание. Лес - это наше национальное достояние. Те, кто занимается незаконной вырубкой, - это враги государства. Здесь все государство должно взяться и принципиально нанести удар. Это ваша задача и задача правоохранительных органов", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что сотрудники МВД и КНБ уже выявили факты незаконной вырубки и хищения леса.
Бектенов также поднял тему обновления материально-технической базы и поддержки работников лесничества.
В прошлом году для резервата "Семей орманы" приобрели 37 единиц спецтехники, в том числе пожарные машины, малые лесопожарные комплексы, трактор и патрульную машину. Также на 100% была повышена заработная плата 12 876 сотрудникам государственной лесной охраны.
Напомним, ранее Антикор сообщил о завершении расследования в отношении ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы". С 2022 по 2023 год преступники незаконно продавали деловую древесину под видом технологических и топливных дров. Всего было продано леса на сумму около 153 млн тенге. Всех участников ОПГ арестовали. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы". Был задержан директор филиала резервата и еще около 20 лиц.
26.07.2024, 12:22 110706
В КНБ предупредили казахстанцев о возможном ограничении движения на КПП на границе с Россией
Запланирован ремонт дорожного полотна
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности Казахстана предупредил граждан о возможном ограничении движения транспорта в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе.
С 29 июля по 3 августа в пункте пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе возможны затруднения при пропуске транспорта. В указанный период на сопредельной территории запланирован ремонт дорожного полотна в инспекционно-досмотровой зоне КПП "Маштаково", - проинформировали в пресс-службе.
В КНБ попросили граждан учесть данные обстоятельства и заблаговременно корректировать маршрут передвижения.
Ранее в ЗКО на границе Казахстана и России образовалась пробка из 200 грузовиков.
26.07.2024, 11:10 113601
В Казахстане свыше 600 компаний привлекли к ответственности за обман потребителей
Права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 648 субъектов предпринимательства привлекли к административной ответственности за обман потребителей, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
В 6 раз больше проверок на основании обращений пострадавших казахстанцев провели сотрудники Комитета по защите прав потребителей МТИ. В первом полугодии рассмотрено 24 441 обращение. Это на 60% больше показателя прошлого года. На основании поступивших обращений осуществляется государственный контроль. По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 570 проверок субъектов предпринимательства. Темп роста по сравнению с прошлым годом составил 620%. К административной ответственности привлечено 648 субъектов, в 4 раза больше прошлого года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате предпринятых мер права потребителей защищены на сумму свыше 777 млн тенге.
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 189%", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ЕАЭС разработают единую программу по защите прав потребителей.
26.07.2024, 10:45 118676
Суд удовлетворил иск о возврате в госсобственность земель Парка ветеранов в Талдыкоргане
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Судом удовлетворен иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставление частному лицу 74 га земель Парка ветеранов и возврате их в государственную собственность.
Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу (нарушение статьи 26 Земельного кодекса). В последующем новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков", - проинформировали в прокуратуре области Жетысу.
Сообщается, что решение суда еще не вступило в законную силу.
25.07.2024, 21:03 166091
В МВД рассказали, как будут регистрировать мопеды
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 25 июля, во время брифинга в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал, как ведомство будет регистрировать мопеды в Казахстане.
Регистрацию мопедов мы будем производить примерно так же, как транспортных средств. Скорее всего, документы, которые подтверждают приобретение мопедов, требовать не будем. Единственное, может, чек какой-нибудь, что уплачено за покупку, и все", - сказал Кайсар Султанбаев.
По его словам, на месте будет производиться осмотр. При наличии номерных агрегатов их внесут в свидетельство регистрации транспортного средства.
Так будет зарегистрировано и будет получен государственный номер, который сегодня выдается для мотоциклов. Точно такие же номера будут выдаваться для мопедов. Они по размерам вполне подходят. На практике уже проверили. Проблем никаких не будет", - добавил представитель МВД.
Напомним, в соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев. Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.
25.07.2024, 19:42 150006
Надбавку 100% от оклада установят работникам противопожарных лесных служб
Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа
Рассказать друзьям
Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МЭПР разместило на сайте "Открытые НПА" дополнения в "Правила по установлению доплат и надбавок за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства". Документ доступен для публичного обсуждения до 8 августа.
За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни, работникам служб государственной лесной охраны, противопожарных служб лесных пожарных станций, лесоустроительных организаций, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов и животного мира, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, охране, защите, воспроизводству лесов и лесопользованию, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков в размере 100% от должностного оклада.
Читаемое
27.07.2024, 09:35В Шымкенте вернули в госсобственность проданный за 128 млн тенге Ледовый дворец 27.07.2024, 12:2530866Землетрясение в Костанайской области: в ДЧС прокомментировали ситуацию 27.07.2024, 15:3027046Конституционный суд нашел нарушающую Конституцию норму в Налоговом кодексе Казахстана 27.07.2024, 18:3720111Kazakhstan Today получило права на интернет-трансляцию телеканала CGTN 27.07.2024, 19:20Эндокринолог рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев18096Эндокринолог рассказал, как переход на единый часовой пояс может отразиться на здоровье казахстанцев 22.07.2024, 15:12313406В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей 23.07.2024, 15:45307346В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора 24.07.2024, 12:45266556В Казахстане сократился объем услуг казино и букмекеров 24.07.2024, 10:22264871МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet 24.07.2024, 15:37259876В Алматы ввели новые требования для детских площадок и автостоянок 22.07.2024, 15:12313406В Алматы порядка пяти тысяч строений находятся в опасной зоне схода лавин, оползней и селей 23.07.2024, 15:45307346В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора 29.06.2024, 18:26283741Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области 30.06.2024, 15:10283716Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре 01.07.2024, 18:26266611В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?