Лишившемуся обеих рук ребенку подарили квартиру в Мангистауской области

Актау. 26 декабря. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области вручил ключи от новой квартиры отцу Балгынбека Бахтияра. 11-летний мальчик из села Бейнеу Мангистауской области лишился рук после удара током в 2015 году, передает Kazakhstan Today.

В семье Балгынбека восемь детей. Все они проживают в поселке Бейнеу, в старом аварийном доме. Последние два года мальчик получает постоянное лечение в Актау. Поэтому отец Балгынбека жил с сыном в съемной квартире в областном центре. Мама ребенка и еще семеро детей проживают в Бейнеу, рассказали в пресс-службе акима региона.

Отец мальчика Балгазы Серикбаев два месяца назад записался на личный прием к акиму области Ералы Тугжанову. Он рассказал главе региона о ситуации в его семье и о трагедии, случившейся с Балгынбеком. Тугжанов дал поручение оказать максимальную помощь многодетной семье.

Накануне Балгынбек вместе с отцом получили ключи от новой квартиры. Поздравить их с новосельем приехал аким области и олимпийский чемпион по боксу Адильбек Ниязымбетов.

Новоселы выразили благодарность главе региона, а также поблагодарили всех мангистауцев, которые не остались равнодушными к трагедии семьи и оказывали материальную помощь и поддержку последние несколько месяцев.

"Несколько месяцев назад Балгынбека осмотрел известный ортопед. Он дал нам надежду, что нашему сыну можно сделать протезы рук. Все это время мангистауцы помогали нам собирать необходимую для этого сумму. И вот уже в следующем году мы поедем в Москву, делать протезы для Балгынбека", - говорят родители мальчика.

В пресс-службе напомнили, что трагедия с Балгынбеком Бахтияром случилась в 2015 году, когда играя с друзьями, он забрался на трансформатор. Ребенка ударило током. В результате врачи были вынуждены ампутировать ребенку обе руки.

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