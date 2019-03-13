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Мадина Абылкасымова назначена первым вице-министром национальной экономики

12.03.2019, 14:35 8587
Мадина Абылкасымова назначена первым вице-министром национальной экономики
Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - Мадина Абылкасымова назначена первым вице-министром национальной экономики, передает Kazakhstan Today.
 

Постановлением правительства РК Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена на должность первого вице-министра национальной экономики РК", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Абылкасымова родилась в 1978 году. Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности "международные экономические отношения", Колумбийский университет с присвоением степени магистра международных отношений по специальности "управление экономической политикой", Школу государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета с присвоением степени магистра государственного управления.
 
С 1999 года по 2001 год работала главным специалистом Агентства РК по стратегическому планированию.
 
С 2003 года по 2004 год являлась главным специалистом, начальником управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
 
С 2004 года по 2006 год - директор департамента анализа государственной политики АО "Центр маркетингово-аналитических исследований" Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
 
С 2006 года по 2008 год работала в должности заместителя заведующего социально-экономическим отделом канцелярии премьер-министра РК.
 
С 2008 года по 2011 год - заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации президента РК.
 
С 2011 года по 2013 год являлась вице-министром экономического развития и торговли РК.
 
С 2012 года - заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке.
 
С 2013 года по 2014 год - вице-министр экономики и бюджетного планирования РК.
 
С 2014 года по 2018 год - вице-министр национальной экономики РК.
 
С февраля 2018 года по февраль 2019 года - министр труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщалось ранее, сегодня в правительстве РК произведен ряд кадровых изменений. Асет Иргалиев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК. 

Кроме того, Арман Евниев освобожден от должности первого вице-министра сельского хозяйства и Берик Бейсенгалиев от должности вице-министра сельского хозяйства согласно поданным заявлениям.
 

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