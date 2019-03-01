Мажилис одобрил поправки в законодательство о контроле за оборотом наркотиков и психотропных веществ

Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрили ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.





В частности, депутаты одобрили во втором чтении проект законодательных новшеств, касающихся контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сообщили в пресс-службе мажилиса.





Законопроект направлен на урегулирование оснований и порядка включения под госконтроль наркотических средств, психотропных веществ, на расширение сфер применения действующего законодательства как в отношении существующих аналогов наркотиков, так и потенциально опасных психоактивных веществ. Данные меры позволят оперативно реагировать на изменения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров", - пояснили в пресс-службе.





Также в первом чтении одобрен проект Конституционного закона с сопутствующими поправками "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан". Законопроект разработан во исполнение указа президента Казахстана, в соответствии с которым были внесены изменения в административно-территориальное устройство страны: Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую, и ее административный центр перенесен из Шымкента в Туркестан, отметили в пресс-службе.





Кроме того, одобрен мажилисом пакет ратификационных законопроектов: соглашения между Казахстаном и Россией о разграничении дна северной части Каспийского моря; о перемещении озоноразрушающих веществ и их учете при торговле государств-членов ЕАЭС и Протокол о присоединении Кыргызстана к данному Соглашению.





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