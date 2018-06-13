Мажилис одобрил законопроект о передаче некоторых госфункций в конкурентную среду

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили законопроект по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду, передает Kazakhstan Today.

"Самое главное - одобренный нами сегодня законопроект устанавливает чётко определенные правила передачи функций государственных органов в конкурентную среду. За счёт этого исключается бессистемность, которая до сих пор в этом вопросе присутствовала", - отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Председатель мажилиса акцентировал внимание участников заседания на двух ключевых особенностях законодательных поправок.

Во-первых, решения о передаче тех или иных функций госорганов будут приниматься на основе глубокого анализа и всестороннего, открытого обсуждения передаваемых функций, а также оценки готовности самих субъектов рынка осуществлять эти функции.

Во-вторых, законопроект, устанавливая обязательность мониторинга госорганами переданных функций, позволяет государству возвращать их обратно, если эти функции будут осуществляться некачественно.

Спикер также отметил, что по заключению экспертов, законы по вопросам передачи государственных функций в конкурентную среду и о саморегулировании создают необходимую и достаточную правовую базу для реализации поручения президента страны по сокращению несвойственных или избыточных функций госорганов.

"Это необходимо, прежде всего, для успешной реализации задач, поставленных главой государства в Плане нации "100 конкретных шагов" и по реализации Пяти институциональных реформ", - цитирует Нигматулина пресс-служба мажилиса.

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