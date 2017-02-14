Минюсту Казахстана пока не удалось устранить сбой в базе данных о недвижимости

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В настоящее время серверное оборудование государственной базы данных "Регистр недвижимости" до сих пор не восстановлено, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

В ведомстве добавили, что работы по восстановлению базы данных продолжаются совместно с АО "Национальные информационные технологии", передает Kazakhstan Today.

"В этой связи приносим свои извинения за временные неудобства по оказанию государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. О восстановлении работоспособности ГБД РН будет сообщено дополнительно", - пообещали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в 08.00 утра 13 февраля был зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в ЦОНах оказался недоступен ряд услуг. По информации госкорпорации "Правительство для граждан", недоступны следующие услуги: госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество; выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество; выдача техпаспорта объектов недвижимости; выдача дубликата техпаспорта объектов недвижимости; выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости; выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество; выдача приложения к техпаспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества; регистрация по месту жительства граждан РК; постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из госжилфонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; назначение жилищной помощи; выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК.

В госкорпорации пояснили, что услуга по регистрации граждан Казахстана по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.

Просмотров: 2076