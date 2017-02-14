Минюсту Казахстана пока не удалось устранить сбой в базе данных о недвижимости

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
14 февраля 2017
  • 16
  • :
  • 04
Все области
Туман
днем 1º    ночью 0º
17:00
.
Aнонс

Минюсту Казахстана пока не удалось устранить сбой в базе данных о недвижимости14.02.2017
  • Фото: surak.szh.kz
Государство  12:06

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В настоящее время серверное оборудование государственной базы данных "Регистр недвижимости" до сих пор не восстановлено, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РК.

В ведомстве добавили, что работы по восстановлению базы данных продолжаются совместно с АО "Национальные информационные технологии", передает Kazakhstan Today.

"В этой связи приносим свои извинения за временные неудобства по оказанию государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество. О восстановлении работоспособности ГБД РН будет сообщено дополнительно", - пообещали в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в 08.00 утра 13 февраля был зафиксирован сбой в государственной базе данных "Регистр недвижимости" Министерства юстиции РК, в связи с чем в ЦОНах оказался недоступен ряд услуг. По информации госкорпорации "Правительство для граждан", недоступны следующие услуги: госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество; выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество; выдача техпаспорта объектов недвижимости; выдача дубликата техпаспорта объектов недвижимости; выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости; выдача справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества; выдача справок о зарегистрированных и прекращенных правах на недвижимое имущество; выдача приложения к техпаспорту, содержащему сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества; регистрация по месту жительства граждан РК; постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из госжилфонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде; назначение жилищной помощи; выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории РК.

В госкорпорации пояснили, что услуга по регистрации граждан Казахстана по месту жительства включает в себя как постоянную, так и временную регистрацию. Таким образом, услуга по регистрации граждан станет доступной только после устранения неполадок в базе данных.
Просмотров: 2076
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
14.02.2017   12:06
Фото: surak.szh.kz
Минюсту Казахстана пока не удалось устранить сбой в базе данных о недвижимости
14.02.2017   11:47
Фото: 24.kz
Абдрахманов прокомментировал привлечение посла Казахстана в Польше к дисциплинарной ответственности
13.02.2017   19:58
Назарбаев обсудил с акимом ЮКО вопросы безработицы и миграции в регионе
13.02.2017   19:00
Фото: inform.kz
Назарбаев поздравил Бердымухаммедова в связи с избранием на пост президента Туркменистана
13.02.2017   16:40
Назарбаев пригласил Штайнмайера посетить с визитом Казахстан
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика