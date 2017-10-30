На авиабилетах появится новое название аэропорта Астаны

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Новое название аэропорта Астаны вскоре появится на авиабилетах, передает Kazakhstan Today.

"В результате работы Комитета гражданской авиации МИР РК, проведенной с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), на официальном сайте ИАТА отображено новое название аэропорта города Астана - "Nursultan Nazarbayev". Новое название аэропорта будет опубликовано в официальном ежемесячном Бюллетене ИАТА 1 ноября 2017 года, после чего провайдеры глобальных систем бронирования авиабилетов (Amadeus, SITA) должны внести соответствующие изменения для последующего отображения данной информации, как в сетях продаж, так и билетах", - сообщила пресс-служба КГА в Facebook.

Таким образом, в последующем на авиабилетах по направлению в/из Астаны будет отображено новое наименование аэропорта - "Nursultan Nazarbayev". Ведомство также прорабатывает вопрос изменения трехбуквенного кода TSE, закрепленного за воздушной гаванью столицы.

Как напомнили в ведомстве, 20 июня 2017 года Постановлением правительства РК № 381 международный аэропорт Астана был переименован в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

Просмотров: 2467