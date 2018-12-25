Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - В рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией в Вооруженные силы Казахстана прибыла очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30 СМ, передает Kazakhstan Today.

"За годы эксплуатации Военно-воздушными силами Казахстана самолеты Су-30СМ показали себя с лучшей стороны. Они постоянно задействованы в различных учениях, в том числе международного масштаба. Самолеты Су-30 СМ относятся к классу "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам последнего, пятого поколения. Самолеты Су-30 СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от противника и в любых условиях обстановки", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В ведомстве также отметили, что данный тип самолета может использовать противорадиолокационные и противокорабельные управляемые ракеты, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, высокоточные авиационные бомбы.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и сложных метеорологических условиях, проинформировали в Минобороны.

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