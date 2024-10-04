Нарушает каждый третий: в Астане 280 водителей грузовиков оштрафовали за перегруз
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане водителей грузовиков начали штрафовать за перегруз. Все въезжающие в столицу большегрузы проходят автоматическое взвешивание, сообщает Министерство транспорта РК.
Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта начали функционировать с середины сентября на основных въездах в столицу. За это время 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафов составила более 100 млн тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам.
Выявили факт, что практически каждый третий самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 40-60 тонн. В очередной раз призываем водителей грузовых авто и всех перевозчиков строго соблюдать допустимые весовые нормы. Главная задача - обеспечить сохранность дорог", - отметили сотрудники комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.
Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;
- пятиосные - 38 тонн;
- с шестью и более осями - 44 тонны.
В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс. до 3,7 миллионов тенге)", - предупредили в Минтрансе.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом в ведомство по поводу аналогичной статистики по большегрузам в Алматы. Из ответа следует, что данные пока есть только по Астане, поскольку автоматизированные системы взвешивания действуют только в столице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане владельцев большегрузов будут наказывать за испорченные дороги. Нормы перевозок не соблюдают 60 тысяч грузовиков.
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что проезд большегрузов с нарушением разрешенной массы является основной причиной разрушенных дорог.
По результатам июльских рейдов водителей грузовиков оштрафовали на 100 млн тенге. Больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетысу. В основном, водителей наказывают за перегруз и нарушения правил дорожного движения.