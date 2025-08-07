Нарушение земельного законодательства: в Алматинской области к ответственности привлекли семь сельских акимов

Рассказать друзьям

Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению президента в Алматы вводится - По поручению президента в Алматы вводится мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города. В акимате разъяснили, какие именно ограничения вводятся на застройку, передает корреспондент агентства.





Как пояснили в управлении городского планирования и урбанистики, запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.





В управлении отметили, что интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений, медицинских объектов.





Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей", - уточнили в акимате.





По данным ведомства, существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.





Кроме того, в горной местности города находятся 1,5 тыс. участков (более 2000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий. Согласно Земельному кодексу, на территориях города запрещено размещение земель сельскохозяйственного назначения, то есть их застройка многоквартирным жильем создаст дополнительную нагрузку на инженерные коммуникации, социальную и транспортную инфраструктуру.





На сегодня в городе действует запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов. Однако застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством. На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов", - подчеркнул руководитель управления городского планирования и урбанистики Алмас Жанбыршы.





Также, по его словам, управлением будут внесены корректировки в Генеральный план города до 2040 года, направленные на расширение зеленых зон и более сбалансированное развитие предгорных зон.





О конкретных результатах будет сообщено дополнительно", - отметил Алмас Жанбыршы.





Стоит отметить, что жители Алматы регулярно жалуются на проблему уплотнительной застройки в городе, которая становится причиной низкой проветриваемости города, негативно влияет на уровень загрязнения воздуха. Также негодование жителей южной столицы вызывает регулярное отключение электричества и воды. Именно уплотняющая застройка ведет к перегрузке сетей водо- и электроснабжения, является причиной загруженности на дорогах , проблем с парковкой и обострения экологических проблем.





Ранее президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала , что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.