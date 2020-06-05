Байтукбаев назначен заведующим Секретариатом Совета безопасности РК

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев назначил Ерлана Байтукбаева заведующим Секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Елшибеков Чокан Жанатович освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Елбасы.

Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, председателя Совета безопасности Республики Казахстан Байтукбаев Ерлан Искакович назначен заведующим Секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя заведующего отделом правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан

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