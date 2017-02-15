Назарбаев предложил создать НИИ при предприятиях и вузах для внедрения инноваций в производство

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с представителями общественности, интеллигенции, политическими деятелями, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, в ходе встречи обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, социальных, общественных вопросов, связанных с осуществляемыми конституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и животноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего бизнеса, а также проводимой приватизацией, передает Kazakhstan Today.

Глава государства, отметив сложный путь, пройденный Казахстаном за 25 лет независимости, обозначил свое видение основных путей дальнейшего развития республики. "Казахстан стал узнаваемым государством, экономика имеет положительную динамику. Теперь необходимо использовать имеющиеся достижения для реализации целей и задач, изложенных в Послании "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание на современных вызовах, стоящих перед казахстанцами. "Перед нашим обществом, выбравшим путь рыночных отношений, стоят кардинально новые задачи, от эффективности решения которых зависит дальнейшее развитие страны. В эпоху глобальной экономики главным вопросом повестки дня стали инновации. Индустриальная революция не должна пройти мимо нас. Нам необходимо суметь внедрить в нашу экономику инновационные технологии", - сказал глава государства.

Как подчеркнул президент Казахстана, реализация данной цели потребует соответствующего финансирования. "Если не выделять средства на разработку инновационных технологий, то мы рискуем остаться на задворках нового экономического миропорядка. Следует увеличить производительность труда посредством внедрения новаций для развития массового производства. В свою очередь, это возможно лишь в случае создания и соответствующей поддержки научно-исследовательских институтов, которые будут создаваться при предприятиях, а также ведущих учебных заведениях страны. В частности, такие НИИ могут быть созданы при Парке инновационных технологий "Алатау", Назарбаев Университете", - отметил Нурсултан Назарбаев.

В пресс-службе сообщили, что со своей стороны присутствующие выразили полную поддержку инициированных главой государства реформ, направленных на перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. В частности, была отмечена своевременность и прогрессивность подходов, направленных, прежде всего, на расширение полномочий парламента, усиление самостоятельности и ответственности.

Наряду с этим, участники встречи остановились на актуальных вопросах общественного контроля за расходованием средств республиканского и местного бюджетов, выполнения отраслевых программ, земельной реформы, формирования антикоррупционного сознания и действенной реализации политики "нулевой терпимости" к проявлениям коррупции, а также поступательного выполнения задач, поставленных в Плане нации по реализации Пяти институциональных реформ.

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