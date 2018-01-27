Назарбаев выразил соболезнования президенту Республики Корея в связи с жертвами пожара в больнице

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Назарбаев выразил соболезнования президенту Республики Корея в связи с жертвами пожара в больнице26.01.2018
  • Фото: news.bigmir.net
Государство  18:19

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея Мун Чже Ину, передает Kazakhstan Today.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с жертвами в результате пожара в больнице города Мирян, сообщила пресс-служба Акорды.

"В эти трагические дни мы выражаем искреннюю поддержку корейскому народу. Разделяя боль потери с родными и близкими погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого трагического события", - говорится в телеграмме.

Отметим, сегодня примерно в 07.30 по местному времени произошел пожар на первом этаже главного здания больницы в южнокорейском городе Мирян. В тот момент внутри здания находилось около 111 пациентов и сотрудников. Пламя удалось погасить только через полтора часа. В результате пожара погибли 41 человек. Еще около 70, отравившихся угарным газом, находятся в критическом состоянии. Большинство погибших были пациентами реанимационного отделения, пишет ТАСС.

Полиция ведет расследование инцидента. Больница, в которой произошел пожар, специализируется на оказании помощи пациентами, которым требуется долговременный уход. В ней имеется 193 койкоместа, из них 98 зарезервированы для пожилых людей.
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