25.08.2025, 11:25 48181
Назначен новый вице-министр водных ресурсов и ирригации
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Талгат Момышев назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, сообщает пресс-служба правительства.
Родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики.
Трудовую деятельность начал в 1990 году. В различные годы работал в коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли. Он работал в Министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан. Занимал должности руководителя Алматинского филиала РГП "Метрология", первого заместителя генерального директора ОАО "Национальный центр аккредитации", начальника производственного управления ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по Астане и заместителя председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии. Также был заместителем акима Жамбылской области, вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК. С июля 2024 года по настоящее время работал директором департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.
Ранее был назначен новый заместитель министра обороны Казахстана.
25.08.2025, 19:28 29446
Казахстанская говядина остается конкурентоспособной - правительство
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На еженедельном совещании по стабилизации цен на социально значимые продукты и сдерживанию инфляции под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели динамику цен за неделю и ход контрактования нового урожая для пополнения стабфондов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Вторую неделю подряд средний индекс роста цен на социальные товары сохраняется на уровне 0%. За прошлую неделю отмечается снижение цен по ряду позиций: рис (-0,2%), капуста (-2,2%), морковь (-4,1%), картофель (-5,7%), лук (-9%).
Отдельно была рассмотрена ситуация на рынке говядины. При недельном росте цен на 0,8% с начала года совокупное изменение составило 20,2%. Это ниже общемировых темпов роста цен на мясо и чем цена в соседних странах.
Казахстанская говядина по-прежнему остается конкурентоспособной: средняя цена в стране составляет 3105 тенге за 1 кг, что ниже, чем в странах ЕАЭС и Узбекистане. При этом спрос со стороны рынков соседних стран стабильно высокий", - отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
Чтобы не допустить ценовых скачков на картофель в следующем сезоне Минторговли совместно с Минсельхозом, акиматами и Союзом картофелеводов готовят меморандум о стабильных поставках и ценах.
По данным вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на 22 августа собрано: капусты - 317,9 тыс. тонн, картофеля - 512,9 тыс. тонн, лука - 226,8 тыс. тонн, моркови - 98,8 тыс. тонн.
Вместе с тем не все регионы завершили контрактование осенних овощей в стабфонды для обеспечения доступных цен в осенне-зимний и весенний периоды. Вице-премьер поручил МТИ разработать алгоритм проверок стабфондов для постоянного мониторинга наличия и качества продукции.
Также на совещании была озвучена инициатива по цифровизации процесса контроля стабфондов. Предлагается оснастить системами видеомониторинга и сканирующими устройствами овощехранилища для фиксации поступления и выбытия социально значимых продуктов питания. Это позволит обеспечить прозрачность движения продукции и контроля за ним в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, что до 2028 года Казахстан планирует перейти на полное самообеспечение основными продуктами питания.
25.08.2025, 17:12 33996
Повышение эффективности ОМС, производство отечественных фармпрепаратов - Токаев дал поручения главе Минздрава
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова доложила президенту Касым-Жомарту Токаеву о текущей ситуации в системе здравоохранения и задачах на предстоящий период, информирует Акорда.
В ходе встречи президент поручил главе Минздрава до конца года завершить строительство сельских объектов первичного звена в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, принять меры для развития отечественного производства критически важных лекарственных препаратов, а также продолжить работу по укреплению здоровья граждан и повышению качества и доступности медицинской помощи.
Как сообщила Акмарал Альназарова, по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни впервые составила 75,4 года, что выше среднего глобального уровня. За первое полугодие нынешнего года общая смертность снизилась на 3%. Показатели материнской и младенческой смертности в 2024 году достигли исторического минимума и продолжают снижаться.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по повышению эффективности деятельности первичного звена, реализации концепции "Доступная поликлиника" и расширению доступности скрининга.
В области лекарственной политики реализуются меры по повышению экономической и физической доступности медикаментов, усилению контроля за оборотом лекарственных средств.
По словам главы Минздрава, показатель дефицита врачей снизился по сравнению с прошлым годом на 19%, средних медицинских работников - на 7%, врачей в сельской местности - на 16%.
Президенту также доложили о мерах по защите медицинских работников, в том числе посредством ужесточения законодательства и обеспечения оперативной помощи в случае нападения на них.
По данным министерства, с 2026 года будет обеспечен доступ к медицинскому страхованию для 1 миллиона человек из социально уязвимых слоев населения.
Напомним, взносы государства в ОСМС будут повышать с 2027 года в Казахстане.
25.08.2025, 12:43 45671
Правила въезда в Шарм-эль-Шейх изменились для казахстанцев
Фото: Kazakhstan Today
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила въезда граждан Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Шарм-эль-Шейх опубликовало Министерство иностранных дел Египта.
С 22 августа 2025 года граждане Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана до 21 года могут прилететь только в сопровождении родителей или одного из них.
Если молодые люди прилетают с родственниками (тетя, дядя, старшие братья и сестры, бабушка, дедушка), они должны предоставить нотариально заверенное согласие от одного родителя, указывающее страну и сроки поездки. Для въезда потребуется свидетельство о рождении ребенка, паспорт родственника, а также нотариально заверенное согласие на двух языках: русском и английском.
При этом граждане вышеперечисленных стран, прибывающие в Египет без полного турпакета (только по авиабилету), должны оформить визу заранее в посольстве Египта в своей стране и предоставить разрешение от службы национальной безопасности РК.
25.08.2025, 09:34 54991
Товары казахстанских производителей займут не менее 50% полок в магазинах страны
Фото: Depositphotos
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запущена программа, согласно которой товары отечественных производителей займут не менее 50% полок в магазинах страны, сообщает пресс-служба правительства.
Для стимулирования торговли и увеличения доли отечественных товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции казахстанских производителей", - заявили в пресс-службе.
Вместе с тем активно ведется работа по ограничению доступа на внутренний рынок некачественной и небезопасной продукции.
Работает активно ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе - это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия", - подчеркнул министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Также правительством выработаны регулирующие меры, направленные на защиту внутреннего рынка и поддержку отечественных производителей.
В мае 2025 года внесены изменения в законодательство Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров. Формируется единый реестр отечественных товаропроизводителей, где будут аккумулированы данные о реальных компаниях, что обеспечит им доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что за накрутку цен в магазинах будут штрафовать без предупреждения.
25.08.2025, 09:00 54846
Свыше 130 случаев самовольного захвата госземель зафиксировали в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы зафиксировали 135 случаев самовольного захвата земель, находящихся в государственной собственности, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В отношении нарушителей применены административные меры в соответствии со статьей 136 КоАП, а также выданы предписания об устранении нарушений в течение 30 календарных дней", - заявили в департаменте по управлению земельными ресурсами.
Подчеркивается, что незаконный владелец обязан освободить самовольно занятый земельный участок и самостоятельно или за свой счет снести строения, если иное не предусмотрено гражданским законодательством.
По истечении сроков, если незаконный владелец не освободил самовольно занятый участок, то материалы направляются в управление земельных отношений Алматы для решения спора через суд", - сообщили в департаменте.
Также отмечается, что за нарушение предусматривается штраф в размере до 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году), а при повторном нарушении - штраф до 25 МРП (98 300 тенге) либо арест на срок до 15 суток.
Кроме того, в департаменте высказались по поводу улицы Альмерек, расположенной в предгорьях ущелья Алма-Арасан. Ранее депутаты мажилиса Бакытжан Базарбек и Сергей Пономарев заявляли, что она незаконно перешла в частную собственность. По данным департамента, на сегодня внеплановая проверка не зарегистрирована.
Ранее сообщалось, что незаконно захваченный земельный участок сада в Алматы удалось вернуть в госсобственность.
24.08.2025, 18:19 82826
На законность проведения розыгрыша призов проверят блогеров в Казахстане
Одному из блогеров направлено извещение о необходимости дачи объяснений
Астана. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На законность проведения розыгрыша ценных призов проверят двух известных блогеров в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Поступило заявление от гражданина С. по поводу проведения проверки на предмет соответствия проводимого вышеуказанными блогерами розыгрыша ценных призов требованиям законодательства о лотерейной деятельности. На данный момент господину Ж. (...) направлено извещение о необходимости дачи объяснений, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного производства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в случае отсутствия объяснений комитетом будет возбуждено дело об административном правонарушении, а в случае неявки административное дело будет рассмотрено заочно.
Ранее сообщалось, что Комитет госдоходов из-за неуплаты налогов судится с семью казахстанскими блогерами.
22.08.2025, 18:49 181151
Казахстан получит от Китая грант в 100 млн юаней
Деньги будут направлены на развитие космической отрасли Казахстана
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства РК "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве".
В соответствии с документом Китай предоставит безвозмездный грант на развитие космической отрасли Казахстана в размере 100 000 000 юаней.
Ожидается, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в Казахстан, а также нарастить научно-технический и производственный потенциал республики.
Документ доступен для публичного обсуждения до 24 августа.
22.08.2025, 18:21 159491
Минфин проверил границу с Китаем: пост "Майкапчагай" под вопросом
КГД рекомендовали рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай"
Фото: МФ РК
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель аппарата Министерства финансов РК Эрнар Ержанов совместно с заместителем председателя Комитета государственных доходов Бакытжаном Слямовым в рамках рабочей поездки посетили наиболее загруженные переходы на границе с Китаем - пункты пропуска "Майкапчагай" и "Бахты" (Восточно-Казахстанская область и область Абай), "Достык автомобильный" (область Жетысу), а также "Калжат" (Алматинская область), сообщает пресс-служба МФ РК.
На объектах ведутся работы по расширению полос движения, внедрению интеллектуальных систем управления потоком, установке современных сканеров и весовых комплексов. Подрядным организациям предписано нарастить темпы строительства. Подрядчик переведен на двухсменную работу с привлечением дополнительной техники", - говорится в сообщении.
По итогам проверки рекомендовано Комитету государственных доходов рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай".
Контроль будет вестись ежедневно, персональная ответственность неизбежна", - подчеркнул руководитель аппарата Минфина.
На всех пунктах пропуска внедряются решения по онлайн-мониторингу грузопотоков. Это позволит не только ускорить прохождение границы, но и минимизировать коррупционные риски.
Ожидается, что реализация проектов создаст новый стандарт качества таможенного сервиса: быстрый и прозрачный контроль, предсказуемые сроки, благоприятные условия для бизнеса и международных перевозчиков. В перспективе это укрепит роль Казахстана как ключевого транзитного моста между Европой и Азией, обеспечит рост товарооборота и новые возможности для отечественной экономики.
