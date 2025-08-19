18.08.2025, 20:26 29126
Назначен заместитель акима Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с администрацией президента РК 18 августа назначен заместитель акима города, сообщает пресс-служба акимата города.
Должность получил Алмасхан Сматлаев. Он будет курировать вопросы экологии, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства.
Алмасхан Сматлаев окончил Финансовый университет (РФ) по специальностям "экономика" и "государственное и муниципальное управление", а также Блумсбергский университет (США) по специальности "международная экономика".
Трудовую деятельность начал в 2009 году в бизнес-структурах, затем работал в Евразийской экономической комиссии.
С 2014 по 2023 годы занимал различные должности в Восточно-Казахстанской области: возглавлял управление экономики и бюджетного планирования, был заместителем, а затем первым заместителем акима области.
До настоящего времени работал в должности государственного инспектора администрации президента РК.
18.08.2025, 21:09 25036
В Минэнерго прокомментировали слухи об ограничении электроэнергии на юге Казахстана
Фото: pixabay.com
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В некоторых пабликах появилась информация о якобы готовящихся ограничениях на подачу электроэнергии в южных регионах страны. В Министерстве энергетики заявили, что информация не имеет под собой никаких оснований.
На сегодняшний день ситуация с электроснабжением потребителей в южных областях Казахстана оценивается как полностью стабильная. Поставка электрической энергии осуществляется в штатном режиме, покрывая все потребности населения и промышленных предприятий. Единая электроэнергетическая система страны функционирует без сбоев", - говорится в сообщении ведомства.
Министерство энергетики держит на постоянном контроле баланс производства и потребления электроэнергии по всей республике. Все генерирующие и передающие компании работают в рамках утвержденных графиков, обеспечивая надежность энергосистемы.
18.08.2025, 20:53 26531
В Алматы в двух ТРЦ и спецЦОНе пройдут антитеррористические учения
Учения пройдут в период с 18 по 20 августа
Алматы. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18 по 20 августа на территории ТРЦ "Mega Alma-Ata", ТРЦ "MOSKVA Metropolitan" и спецЦОНа для автомобилистов ночью пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
Граждан просят соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации.
18.08.2025, 20:33 25086
Назначены глава телерадиокорпорации "Казахстан" и гендиректор Первого канала "Евразия"
Фото: МКИ РК
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Советник президента - пресс-секретарь президента Руслан Желдибай представил коллективам телерадиокорпорации "Казахстан" и Первого канала "Евразия" их новых руководителей, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
На должность председателя правления телерадиокорпорации "Казахстан" назначен Ернур Бурахан.
Ернур Бурахан родился 16 июня 1981 года в ВКО. Общий стаж в сфере журналистики составляет более 20 лет. В разные годы работал корреспондентом и телеведущим телеканала Qazaqstan, директором Актюбинского областного филиала телерадиокорпорации "Казахстан", а также директором ТОО "Қазақ радиолары".
До назначения занимал должность руководителя управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области.
Возглавлявшая на протяжении последних шести лет телерадиокорпорацию "Казахстан" Ляззат Танысбай назначена генеральным директором Первогоканала "Евразия".
Ляззат Муратовна более 30 лет работает в сфере журналистики. Руководила телеканалом Astana TV и медиахолдингом "Нұр-Медиа".
18.08.2025, 19:08 34376
Глава АО "НК "КазМунайГаз" отчитался перед президентом
Фото: Акорда
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова. Главе государства был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за семь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.
Асхат Хасенов сообщил, что "КазМунайГаз" ведет активную геологоразведочную работу. В этом году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение 7 скважин, из них фактически пробурены 3.
Впервые в геологоразведку Казахстана инвестирует китайская компания CNOOC, а также с крупными инвестициями в Казахстан заходит компания Sinopec. Транснациональные Shell, Chevron, British Petroleum активно изучают участки в Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях.
Также глава КМГ доложил, что за отчетный период объем добычи нефти и конденсата составил 15,3 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 9%. Объем добычи природного и попутного газа достиг 6,7 млрд кубометров, что на 19% выше показателей за прошлый год.
Реализуются проекты по увеличению переработки газа на месторождениях Западная Прорва (Атырауская область), Урихтау (Актюбинская область), Рожковское (ЗКО).
Объем транспортировки нефти составил 49 млн тонн. Ведется работа по развитию дополнительных маршрутов: в направлении Азербайджана за 7 месяцев поставлено 0,9 млн тонн нефти, в Германию - 1,1 млн тонн, в Венгрию доставлена первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн.
На отечественных НПЗ за 7 месяцев 2025 года переработано 10,4 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 млн тонн, достигнув рекордного увеличения в 936 тыс. тонн.
Президент поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ и реализации крупных инвестиционных проектов.
18.08.2025, 19:00 35236
В Казахстане снижается число новых очагов опасных заболеваний домашних животных
Фото: primeminister.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа на совещании у вице-премьера - министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели вопросы ветеринарной и фитосанитарной безопасности, сообщает пресс-служба главы правительства.
По данным Министерства сельского хозяйства, в стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа новых очагов опасных заболеваний домашних животных. С начала года выявлено 58 очагов по 8 видам заболеваний, что на 50,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Рост уровня биологической безопасности напрямую повлиял на расширение экспортных возможностей казахстанской агропродукции. В 2024-2025 годы сняты ограничения со стороны КНР, России, Беларуси, Армении, Турции, получены международные статусы по линии ВОЗЖ (КЧС, АЧС, ВППГ, ящур). Открыты новые рынки сбыта - ЕС, Грузия, Иран, Ирак, Азербайджан, Китай. Подписаны двусторонние ветеринарные сертификаты. Ведется работа по выходу еще на 15 стран, включая Японию, Корею, ОАЭ, Канаду и Великобританию.
В то же время в регионах сохраняется проблема с регистрацией сельхозживотных в системе ИСЖ. Для полной оцифровки поголовья и повышения качества контроля за эпизоотической ситуацией Серик Жумангарин поручил МСХ совместно с акиматами в период сельхозпереписи оперативно подготовить дорожную карту с конкретными мерами.
С 2023 года Казахстан наращивает собственное производство вакцин и диагностикумов. Доля отечественных препаратов выросла с 68% до 82%. Из 22 наименований вакцин, закупаемых в стране, 18 производятся внутри страны", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.
Отдельный блок обсуждения был посвящен повышению статуса специалистов ветеринарной службы. Сегодня в регионах остаются невостребованными 373 вакансии ветеринаров, еще 185 мест остаются вакантными в территориальных инспекциях. При этом, как отмечено на совещании, даже зарплата в 1 млн тенге не всегда позволяет привлечь специалистов.
Для повышения привлекательности профессии предусмотрено увеличение заработной платы ветеринарам. Дополнительно прорабатывается комплекс мер совместно с Министерством науки и высшего образования.
18.08.2025, 17:32 41511
В Казахстане стартовала подготовка к конкурсу на лучшее название для первой АЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по атомной энергии приступило к подготовке всенародного конкурса на лучшее название для первой атомной электростанции, планируемой к строительству в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства.
В соответствии с предложением президента Республики Казахстан, приказом Агентства создана рабочая группа, которой поручено до 29 августа разработать алгоритм проведения конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений", - говорится в сообщении.
Кроме того, поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.
Агентство также обеспечит информационно-разъяснительную кампанию через СМИ и официальные каналы связи.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на встрече со школьниками - победителями и призерами международных предметных олимпиад заявил, что в стране объявят конкурс на лучшее название для первой атомной электростанции.
18.08.2025, 16:05 49181
Крушение двух частных самолетов: в Казахстане внепланово проверят малую авиацию
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После двух крушений частных легкомоторных самолетов в Казахстане проведут внеплановую проверку всех эксплуатантов авиации общего назначения, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
АО "Авиационная администрация Казахстана" приостановила полеты воздушных судов эксплуатантов, чьи самолеты потерпели крушение нынешним летом.
В Минтранспорта сообщили, что для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения, в частности 49 воздушных судов в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде.
Кроме того, будет проверена деятельность организаций, оценивающих летную годность легких и сверхлегких воздушных судов.
Напомним, 22 июня при выполнении учебно-тренировочного полета близ Астаны произошло авиационное происшествие с легкомоторным частным воздушным судном TL-2000, погибли два человека. 17 августа в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229. Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. В результате происшествия погибли двое.
18.08.2025, 12:40 45351
Строительство ТЭЦ, аграрный сектор и инвестпроекты: Токаеву доложили о развитии Акмолинской области
Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию
Фото: Аkorda.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии Акмолинской области за первое полугодие 2025 года и перспективах развития региона, информирует Акорда.
Как сообщил Марат Ахметжанов, в области сохраняются положительные темпы роста по всем ключевым показателям.
Регион планирует обеспечить валовой выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. В этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных - в 2,5 раза", - отметили в Акорде.
Кроме того, президенту было доложено о реализации инвестиционных проектов.
Создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA в Аршалынском районе. Сформирован инвестиционный портфель на сумму более 4 млрд долларов с созданием порядка 10 тысяч рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.
Глава государства был проинформирован о строительстве социальной инфраструктуры. В частности, за два года акмолинцы получили ключи от 4,7 тыс. квартир, как за предыдущие 7 лет.
Сокращена очередность социально уязвимых категорий населения на 29%. Решаются многолетние вопросы долевого строительства в городе Косшы. В сфере образования за два года построено 33 объекта на 21 тысячу ученических мест. В новый учебный год регион вступит без аварийных школ, полностью ликвидировано трехсменное обучение", - сообщили в Акорде.
Также отмечается, что в плановом порядке идет подготовка к отопительному сезону.
В Кокшетау начато строительство ТЭЦ мощностью 240 МВт электроэнергии и 520 Гкал/час тепла. Завершается строительство водопроводных очистных сооружений, качественной питьевой водой будут охвачены 200 тысяч населения областного центра. До конца текущего года природный газ получат еще 9 населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.
По итогам встречи президент Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации. Глава государства поручил провести организованную уборочную кампанию, принять меры по развитию города Косшы, провести системную работу по защите от паводковых угроз, а также продолжить работу по привлечению инвестиций.
Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
13 августа сообщалось, что Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау. Позже член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев заявил, что правительство России прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске.
