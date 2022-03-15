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Нет никаких доказательств в отношении Самата Абиша - генпрокурор

14.03.2022, 17:23 11751
Нет никаких доказательств в отношении Самата Абиша - генпрокурор
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал, почему после январских событий был задержан практически весь руководящий состав КНБ, кроме Самата Абиша, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, сегодня прошел отчет силового блока перед депутатами мажилиса по январским событиям. В частности, генпрокурор рассказал, почему задержан экс-глава КНБ Карим Масимов и трое его заместителей, кроме Самата Абиша.
 

Сейчас нет никаких доказательств в отношении Самата Абиша. Карим Масимов арестован, его обвиняют по разным статья Уголовного кодекса", - цитирует Берика Асылова Sputnik.kz.

 
Отметим, что бывшему главе КНБ продлили срок ареста. Об этом сообщил начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.
 
Напомним, 17 января Самат Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
13 марта стало известно о задержании родного брата Самата Абиша - Кайрата Сатыбалды по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. 
 
Помимо председателя КНБ под арестом находятся трое заместителей - Марат Осипов, Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов. Они были сняты с должностей в начале января. В случае доказательства вины экс-руководителей КНБ ждет тюремное заключение до 17 лет.
 

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В ЗКО оштрафовали сельского акима за занятие бизнесом

14.03.2022, 20:21 7371
УРАЛЬСК. 14 МАРТА - В Жангалинском районном суде рассмотрели административное дело в отношении акима Жанаказанского сельского округа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновник обвинялся в совершении административного правонарушения по статье 154 КоАП РК "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности", сообщает портал "Мой ГОРОД". 
 
Нарушение выявил филиал РОО "Эділдік жолы" в Уральске в ходе мониторинга.
 
Из материалов дела следует, что подсудимый назначен акимом села в июле 2021 года, однако с 2013 года на его имя зарегистрировано ИП "КХ Даулетхан", которое работало по сегодняшний день. Сам аким свою вину признал и попросил суд смягчить наказание.
 
Решением суда чиновник был признан виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 428 тысяч тенге. Эту сумму он должен оплатить в течение 30 дней. Увольнять с государственной службы его не стали.
 

Президент запретил вывозить из страны золото и валюту

14.03.2022, 19:14 9401
Президент запретил вывозить из страны золото и валюту
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В целях защиты национальных интересов РК и обеспечения финансовой стабильности страны президент Касым-Жомарт Токаев постановил запретить вывозить из страны золото и валюту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из Республики Казахстан запрещен вывоз:
 
  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза;
  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 граммов и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KUMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 граммов.
 
Правительству совместно с Национальным банком и другими заинтересованными государственными органами поручено принять необходимые меры по реализации настоящего указа.
 

В Минэнерго рассказали о критериях ввода новых потребителей электроэнергии

14.03.2022, 19:06 9606
В Минэнерго рассказали о критериях ввода новых потребителей электроэнергии
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - По поручению главы государства разработан энергетический баланс до 2035 года, в рамках которого было выполнено моделирование развития энергетического комплекса с расчетом прогнозных значений производства и потребления электроэнергии, необходимых объемов и структуры ввода новых генерирующих мощностей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках энергетического баланса до 2035 года ввод новых потребителей планируется согласно следующим критериям:
 
  • по выданным техническим условиям на подключение к электрическим сетям, которые предоставляются АО "KEGOC" и региональными электросетевыми компаниями;
  • по информации о планируемых и реализуемых проектах в период с 2021-го по 2035 год на основе данных Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК; 
  • по данным собственников предприятий, управляющих компаний специальных экономических зон и акиматов.
 
Также помимо вышеперечисленных респондентов была принята во внимание информация о новых потребителях от НПП "Атамекен" и крупных потребителях в составе комплексных планов социально-экономического развития областей и программ развития территорий на 2021-2025 годы.
 
По данным Минэнерго, для покрытия потребности экономики и населения потребуется 17,5 ГВт новой генерации к 2035 году.
 

Мобильные общественные приемные партии AMANAT впервые выезжают в отдаленные села страны

14.03.2022, 16:48 12536
Мобильные общественные приемные партии AMANAT впервые выезжают в отдаленные села страны
Фото: Amanat
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Сегодня партия AMANAT дает старт мобильным общественным приемным. Данная инициатива реализована в рамках работы по трансформации партии в части усиления обратной связи с гражданами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В первый день мобильные общественные приемные открылись в 10 отдаленных населенных пунктах Карагандинской и Акмолинской областей.
 
Как известно, на внеочередном, ХХІІ съезде председатель партии Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.
 

Нужно чаще проводить выездные приемы граждан и встречаться с жителями отдаленных сел", – подчеркнул председатель партии AMANAT.

 
В ближайшие три месяца мобильные общественные приемные объедут все регионы Казахстана, особое внимание уделяя отдаленным селам. В работе мобильных приемных будут принимать участие депутаты маслихатов - члены фракции партии, члены бюро и политсоветов региональных филиалов, представители общественных советов и государственных органов и др.
 
Мобильные общественные приемные будут работать на постоянной основе.
 
Сегодня партийцы приехали к жителям Акмолинской и Карагандинской областей. Как отметила руководитель республиканской общественной приемной партии AMANAT Алия Садырбаева, в первый день было принято порядка 100 человек.
 

Жители сел не всегда могут приехать в районный или областной филиал партии, и им сложнее донести проблему до депутатов фракции партии в областном маслихате. Мы не будем ждать, когда люди придут с проблемой, мы сами выезжаем к ним. И это не разовая акция, подобная практика будет постоянной. Это позволит брать на карандаш проблемы даже отдаленных сел и анализировать информацию для принятия системных решений", – отметила Алия Садырбаева.

 
Одной из первых посетительниц стала жительница села Новосельское Акмолинской области Светлана Паль, которая подняла проблему водоснабжения населенного пункта. Сети были введены в эксплуатацию несколько десятков лет назад и давно требуют капитального ремонта.
 

Прорывами и отключениями нас уже давно не удивить, воду всегда запасаем впрок. Сложнее всего пожилым людям, особенно одиноким. Надеемся, что при поддержке партии найдется какое-то решение", – поделилась Светлана Паль.

 
В свою очередь аким Атбасарского района Аманбек Калжанов, входящий в состав мобильной общественной приемной, сообщил, что в рамках исполнения предвыборной программы партии работы по строительству сетей водоснабжения в селе Новосельском должны начаться в текущем году.
 
В числе других поднимаемых вопросов - необходимость проведения уличного освещения, ремонта дорог, инженерных сетей и социальной инфраструктуры. Как отметил председатель фракции партии в районном маслихате Нуржан Рахимов, по каждому обращению будут определены ответственные лица и сроки исполнения.
 

Партийцы прибыли, чтобы наладить прямой диалог с народом, выслушать их чаяния и запросы, это очень правильно. Такие встречи следует организовывать как можно чаще", – поблагодарил аманатовцев аксакал Хасен Калменбаев.

 
Всего аманатовцы посетили 5 сел Акмолинской области: Новосельское, Чапаевское, Аксай, Ульги, Сабынды. В этот же день мобильные бригады партии AMANAT провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Карагандинской области. Партийцы побывали в селах Егендибулак, Шешенкара, Дубовка, Бидайык, Орынбай.
 
В Егендибулаке местные жители пожаловались на отсутствие сенокосных и пастбищных угодий для подворного скота. А жители Шешенкары обратили внимание на качество мобильной связи и внутрипоселковых дорог. В Дубовке наиболее остро стоят вопросы ремонта инженерных сетей и газификации. В селе Бидайык люди просят построить фельдшерско-акушерский пункт и поставить дополнительный трансформатор, чтобы улучшить качество электроснабжения. В селе Орынбай большинство жалоб приходится на износ электросетей, а местные фермеры требуют расширить доступ к заемным средствам для сельхозтоваропроизводителей. Все вопросы аманатовцы взяли на контроль.
 
Только с начала года в общественные приемные партии AMANAT обратилось 24,7 тысячи человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 32%, жилищно-коммунального хозяйства - 14% и трудоустройства и  нарушения трудовых прав - 11%. Из них уже 56% решены. В партии отмечают, что с запуском мобильных общественных приемных эти цифры увеличатся в разы.
 

Зульфия Сулейменова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

14.03.2022, 15:53 13976
Зульфия Сулейменова назначена вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Зульфия Сулейменова назначена на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает KAZAKHSAN TODAY. 
 
Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе. 
 
Окончила Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева. 
 
Член президентского молодежного кадрового резерва. 
 
Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности. 
 
С 2020 по 2021 годы занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. 
 
С января 2021 года по настоящее время являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва.
 

Еще два депутата мажилиса досрочно сложили полномочия

14.03.2022, 10:26 18281
Еще два депутата мажилиса досрочно сложили полномочия
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан Зульфия Сулейменова и Владимир Тохтасунов досрочно прекратили свои полномочия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации члена Центральной избирательной комиссии Шафхата Утемисова, от депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова поступили заявления о прекращении полномочий. В связи с этим ЦИК внесла представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутатов.
 
Вакантные мандаты переданы членам Народной партии РК Гаухар Нугмановой и Магерраму Магеррамову.
 

Правительство сделало заявление по экономической ситуации

14.03.2022, 08:54 20441
Правительство сделало заявление по экономической ситуации
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Правительство РК сделало заявление в связи с участившимися сообщениями в интернете о возникающих проблемах в связи с негативным внешним макроэкономическим фоном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках оперативного реагирования на негативные внешнеэкономические явления правительство и Национальный банк реализуют план совместных действий", - сообщили в Министерстве национальной экономики РК. 

 
В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным банком разработана Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет государственного бюджета.
 
Сообщается, что банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющих на 12 марта 2022 года порядка 15,3 трлн тенге, или 40% от активов.
 

Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства своевременно и в полном объеме. Пруденциальные нормативы по ликвидности банков более чем в четыре раза превышают минимальные требования регулятора. Депозиты физических лиц гарантирует государство в пределах, установленных законом. В январе текущего года увеличена до 20 млн тенге сумма гарантии по сберегательным депозитам населения в тенге, а также максимальная совокупная сумма гарантии по депозитам, различным по видам и валюте, со стороны АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", - отметили в ведомстве.

 
Кроме того, в целях сдерживания роста цен правительством реализуется Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Он состоит из мероприятий оперативного и среднесрочного характера, направленных на увеличение объемов производства продукции, хранение и логистику, розничную торговлю, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.
 

В целом правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка держат ситуацию под контролем. Для этого на ежедневной основе проводятся заседания Оперативного штаба по антикризисным мерам. В рамках него прорабатываются решения по различным сценариям развития экономической ситуации. Призываем население не поддаваться панике и доверять лишь официальным источникам информации", - подчеркнули в министерстве.

 
В ведомстве напомнили, что за распространение недостоверной и ложной информации провокационного характера предусмотрена ответственность в соответствии с законами РК.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане нет дефицита социально значимых продовольственных товаров.
 

Кайрат Сатыбалдыулы задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере

13.03.2022, 20:46 25231
Кайрат Сатыбалдыулы задержан по подозрению в хищении в особо крупном размере
Фото: azattyq-ruhy.kz
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - Кайрат Сатыбалдыулы задержан по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере, сообщили в антикоррупционной службе Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикор расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере, уточняет служба на своем телеграм-канале.
 

По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства", - говорится в сообщении Антикора.

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

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