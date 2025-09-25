Незаконный контракт на 3 млрд тенге расторг суд в Алматинской области

Рассказать друзьям

Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Предварительные перечни видов предпринимательской деятельности, кто получит возможность работать в специальных налоговых режимах, а кто - нет, будут опубликованы до конца недели на портале "Открытые НПА", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





По оценкам, специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации сохранится для порядка 70% всех налогоплательщиков страны.





Как пояснил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, по упрощенному режиму смогут работать только предприниматели, оказывающие розничные услуги для физических лиц. Компании, ориентированные на работу с юридическими лицами, должны будут применять общий режим налогообложения, где требуется полноценный бухгалтерский учет и применение вычетов.





В так называемый запретительный список войдут отрасли, связанные с производством товаров и услуг для бизнеса. В этих сферах более 76% совокупного оборота приходится на сделки с плательщиками, применяющими общеустановленный режим", - пояснил Серик Жумангарин.





Это предприятия обрабатывающей промышленности, сферы строительства и недропользования, естественных монополий, оптовая и крупная розничная торговля на площадях свыше 2 тыс. кв. м. Ограничения распространяются и на телекоммуникации, интернет и IT, финансовые и страховые, профессиональные и агентские услуги, консалтинг, а также сектор научных исследований и разработок.





Как было отмечено, в отдельных секторах доля таких операций практически достигает 100%: в строительстве - 99,9%, в недропользовании - 98,7%, в транспорте и складировании - 96,7%. Эти цифры отчетливо показывают, что сегодня значительная часть упрощенного режима используется не малыми предприятиями, а большими компаниями, фактически интегрированными в крупный сегмент экономики.





В совокупности речь идет более чем о 700 видах экономической деятельности, что составляет около 70% всех ОКЭД. Однако в разрезе налогоплательщиков запрет на упрощенный режим затрагивает порядка 30% предприятий", - добавил он.





Во второй группе, для которых сохраняется упрощенный налоговый режим, насчитывается свыше 300 видов бизнеса. В их числе - розничная торговля на торговых площадях до 2 тыс. кв. м, аптеки, объекты общественного питания, гостиницы, аренда жилья и транспорта, предприятия легкой и пищевой промышленности, пассажирские перевозки, детские сады и кружки, медицинские и социальные услуги. В список включены бытовые и строительные услуги для населения, отдельные виды креативной индустрии, культурные и спортивные объекты, а также сельское хозяйство.





Таким образом, по предварительным оценкам, применение упрощенных режимов будет сохранено для порядка 70% всех налогоплательщиков. Это означает, что основная часть малого бизнеса, ориентированного на население, продолжит пользоваться упрощенными налоговыми режимами, тогда как более крупные и системные виды деятельности перейдут на общеустановленный режим.



