13.11.2025, 12:18 84741
Новый Налоговый кодекс: об основных изменениях по местным налогам и платежам в бюджет рассказали в КГД
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Об основных изменениях по местным налогам и платежам в бюджет в рамках нового Налогового кодекса рассказали в департаменте государственных доходов Мангистауской области.
Там напомнили, что ряд изменений в налогообложении имущества предусмотрен с 1 января 2026 года.
При исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет - 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году. Исключены ставки для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года", - пояснили в департаменте.
От уплаты налога на транспортные средства освобождаются крестьянские фермерские хозяйства, дополнительно к другим льготам. Налог исключается на одно легковое моторное транспортное средство с платформой для грузов и кабиной водителя, отделенной от грузового отсека жесткой стационарной перегородкой, (автомобили-пикапы) на одно крестьянское или фермерское хозяйство.
Исключена норма по отнесению категорий транспортных средств в зависимости от вида транспортного средства (пикапы, джипы, лимузины, фургоны) с уточнением определения категории транспортных средств в зависимости от указанной в свидетельстве о регистрации транспортных средств категории право на управление транспортным средством (А.В.С.D)", - уточнили в ведомстве.
Также внесены следующие изменения:
- В целях сокращения форм налоговой отчетности исключено обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на транспортные средства и земельному налогу (налоговая отчетность). С 2026 года налогоплательщик будет представлять только годовую декларацию и, соответственно, разово производить уплату по итогам года.
- Отменяется обязательство по представлению расчета текущих платежей по налогу на имущество, если годовая сумма налога не превышает 1 млн тенге. Если такая сумма будет менее 1 млн тенге, налогоплательщик, так же, как по земельному налогу и налогу на транспортные средства, будет представлять только декларацию и, соответственно, производить уплату по итогам года.
- Вводится норма, согласно которой при изменении границ населенных пунктов земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения, перешедшие в черту населенных пунктов, будет исчисляться по ставкам для земель сельхозназначения, при условии использования таких участков в сельскохозяйственных целях.
- Увеличены ставки оплаты за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.
- По земельным участкам сельскохозяйственного назначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Республики Казахстан увеличена ставка по земельному налогу и плате за пользование земельными участками в 2 раза.
- Увеличены ставки платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления объектов первой категории, за исключением объектов жизнеобеспечения.
- Исключены из Налогового кодекса плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности, 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов.
новости по теме
14.11.2025, 13:56 991
Как будут защищать казахстанцев от закредитованности и мошенников - ответ АРРФР
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение поведенческого надзора станет одним из новшеств законопроекта о банках, направленных на регулирование ситуации в области закредитованности населения, сообщили в ответ на запрос агентства Kazakhstan Today в Агентстве по развитию и регулированию финансового рынка.
По данным АРРФР, законопроект "призван сформировать единую систему ответственных практик, при которых финансовые организации будут обязаны соблюдать принципы честного обращения с клиентами, исключать предложение неподходящих продуктов, обеспечивать прозрачность условий и контролировать деятельность агентов и посредников".
Для этого вводится институт управления финансовыми продуктами - от разработки до прекращения. При этом агентство вправе будет приостанавливать реализацию рискованных продуктов.
С целью развития поведенческого надзора в стенах агентства путем преобразования был создан отдельный департамент, который призван обеспечить системный подход к выявлению рисков, повысить качество взаимодействия финансовых организаций с клиентами, что позволит осуществлять защиту прав потребителей финансовых услуг за счет предупреждения рисков и снижения потенциального вреда для потребителей за счет анализа поведения финансовых организаций и своевременного выявления проблем на уровне продуктов и бизнес-практик", - отметили в ведомстве.
Также в проекте закона по вопросам регулирования и развития финансового рынка предусмотрено создание единого офиса финансового омбудсмена по банковским, страховым и микрофинансовым услугам, а также введение трехуровневой системы досудебного урегулирования споров: рассмотрение жалоб внутри финансовой организации, обращение к омбудсману и в уполномоченные органы при выявлении системных нарушений.
Также в 2025 году реализованы следующие меры:
- С сентября 2025 года введен запрет на кредитование солдат-срочников на период воинской службы;
- Введена обязанность банков и МФО предоставить отсрочку не менее 3-х месяцев либо снижение ежемесячного платежа на 50% и более - социально-уязвимым слоям населения (СУСН) и пострадавшим в результате введения ЧС;
- Предусмотрена возможность прекращения обязательств должника в рамках внесудебного банкротства перед кредиторами, не предоставляющими сведения о должнике в кредитные бюро;
- Ужесточены требования по раскрытию информации перед потребителями финансовых услуг.
Чтобы не допустить роста проблемной задолженности за счет кредитного шопинга в проекте закона предусмотрены сокращение передачи информации о заявках, поданных на кредитование в кредитные бюро, до 1 часа, а также запрет на одобрение кредитов без актуального статуса об одобрении или отказе в выдаче кредита по заявкам, поданным заемщиком.
Особое внимание уделяется предотвращению их дальнейшего роста. С этой целью в августе 2025 года ужесточены требования к выдаче кредитов.
В их числе:
- запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов на срок более 5 лет;
- запрет на выдачу займов при просрочке свыше 30 дней по банкам и свыше одного дня по МФО;
- запрет на выдачу новых займов при наличии информации о прощении займов заемщика за последние 3 года;
- запрет на выдачу займов заемщикам, по кредитам которых проведена неэффективная реструктуризация;
- снижение коэффициента долговой нагрузки с 0,5 до 0,25 по лицам, допустившим в течение года просрочку более 90 дней;
- введено требование о необходимости предоставления заемщиком документов и (или) иных сведений, подтверждающих его предпринимательскую деятельность при выдаче микрокредитов на предпринимательские цели.
Чтобы защитить казахстанцев от мошеннических действий, с сентября 2025 года были введены дополнительные критерии подтверждения намерений клиента в совершении финансовых операций, такие как:
- Обязательное личное посещение отделения банка или микрофинансовой организации при первом получении беззалогового банковского кредита на сумму свыше 150 МРП, микрокредита - при сумме свыше 75 МРП, что исключает оформление займа подставными лицами и создание "виртуальной идентичности".
- Подтверждение согласия на заключение договора займа для отдельных категорий граждан (для лиц младше 21 года и старше 55 лет), которое может быть оформлено как при личном присутствии в отделении кредитора, так и через портал eGov, кредитное бюро или системы кредитора, интегрированные с электронным правительством.
- Введение обязательного "периода охлаждения" для онлайн-займов и микрокредитов. По банковским займам при сумме от 150 до 255 МРП деньги перечисляются только через 8 часов после заключения договора и представления заемщиком согласия на получение займа, а при сумме свыше 255 МРП - через 24 часа. Для онлайн-микрокредитов при сумме свыше 75 МРП также действует 24 часовой период охлаждения. Требование по охлаждению распространяется на случаи оформления нескольких займов на общую сумму, превышающую указанные лимиты.
Эти меры позволят защитить граждан от мошеннических действий третьих лиц и снизить риск оформления кредита под давлением или без осознанного принятия решения", - подчеркнули в АРРФР.
Также в рамках работы по предотвращению мошенничества реализованы следующие мероприятия:
- Введено регулирование и надзор за антифрод-системами банков и МФО.
- Усилены меры по идентификации клиентов при предоставлении электронных банковских услуг, включая операции по переводам денег посредством Интернета, в частности, установление обязанности финансовых организаций по проведению идентификации клиента с использованием средств биометрической идентификации в совокупности с одноразовым (единовременным) кодом при превышении клиентом установленного порогового значения общей суммы переводов денег в течение календарного дня.
- Установлена ответственность банков и микрофинансовых организаций за выдачу мошеннических кредитов, за счет расширения оснований для внесудебного и судебного списания мошеннических кредитов.
В частности, казахстанцам будут списывать кредиты, выданные с нарушением требований по:
- личному присутствию новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров займа;
- выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан без их согласия;
- соблюдению порядка "охлаждения" при выдаче беззалоговых потребительских займов.
На основании вступившего в законную силу судебного акта списанию будут подлежать мошеннические займы, оформленные вследствие:
- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении займа путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг кредитора;
- нарушения кредитором порядка проведения биометрической идентификации;
- нарушения кредитором установленных нормативным правовым актом Агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.
Кроме того, расширены полномочия и функционал антифрод-центра Национального банка РК. К его работе подключены Комитет национальной безопасности (КНБ), АО "Государственная техническая служба", а также операторы сотовой связи ("Кар-Тел", "Мобайлтелком сервис", "Кcell").
В дополнение к принятым мерам введены ограничения, направленные на противодействие телефонному мошенничеству, включая запрет на регистрацию абонентских номеров без прохождения биометрической идентификации, а также установление предельного количества до 10 сотовых номеров на одного абонента. Введены обязательные требования к наличию антифрод-систем у операторов связи, обеспечивающих автоматическую блокировку мошеннических звонков и передачу соответствующей информации в Антифрод-центр", - резюмировали в АРРФР.
Напомним, 5 ноября мажилис одобрил в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка. На заседании нижней палаты депутат Унзила Шапак заявила, что закредитованность населения в Казахстане продолжает расти. За 2 года задолженность по кредитам в стране выросла до 23 трлн тенге, несмотря на ряд принятых мер.
14.11.2025, 12:56 7011
Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров
Фото: Минэкологии
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане подписан в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
Документ закрепляет договоренности по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе", - сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.
В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в государственный природный резерват "Иле-Балхаш", - рассказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование.
В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции", - сообщили в Минэкологии.
Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке WWF и ПРООН.
В министерстве напомнили, что в 2018 году в Казахстане создан резерват "Иле-Балхаш", где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.
Напомним, ранее в Казахстане было принято решение отстреливать сайгаков. В правительстве убийство реликтовых животных обосновали чересчур размножившейся популяцией и тем, что сайгаки вытаптывают посевы.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане. Были даны рекомендации изъять до 20% сайгаков (порядка 750 тыс). На сегодня уничтожено 71 тыс. сайгаков.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?".
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
В конце сентября стало известно, что в Казахстане некоторых животных намерены исключить из Красной книги.
14.11.2025, 12:31 5566
Приток воды в Шардаринское водохранилище согласовали страны ЦА
Партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов
Ашхабад. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Водные ведомства стран Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище в межвегетационный период, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
На 91-м заседании межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) в Ашхабаде стороны рассмотрели итоги вегетационного периода 2025 года.
Также был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2025-2026 годы. В соответствии с данным графиком был согласован прогнозируемый приток в Шардаринское водохранилище. Кроме того, стороны отчитались о ходе работ по реализации задач, поставленных на саммитах глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала. Следующее, 92-е заседание МКВК пройдет в следующем году в Таджикистане.
Прошедший поливной период прошел в непростых климатических условиях, но взаимодействие всех государств, входящих в МКВК, позволило обеспечить стабильное прохождение вегетации. Основа дальнейшей совместной работы закладывается на подобных заседаниях. Мы и наши партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Президент Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами: опустыниванием и дефицитом воды.
14.11.2025, 09:41 19851
Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам
Президент подписал законы
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщила пресс-служба Акорды.
Также подписаны законы "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче" и "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц".
Напомним, соглашения предусматривают: обмен информацией, выполнение процессуальных действий, установление местонахождения и передачу доказательств по уголовным делам; выдачу и передачу лиц, осужденных или обвиняемых, при наличии гражданства одной из стран и согласия самого лица.
Отказ в передаче или выдаче возможен, если это угрожает суверенитету, общественному порядку или противоречит законодательству двух государств.
13.11.2025, 20:50 55616
Акимат Алматы изымает земли для строительства дороги к горнолыжному комплексу "Кок-Жайляу"
Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы постановил начать принудительное отчуждение земельных участков и другого недвижимого имущества в связи с государственными нуждами.
В частности, изъятию подлежит 81 участок в Алатауском районе города, от проспекта Рыскулова до границы города, для прокладки улицы Тлендиева.
Кроме того, акимат начал процедуру отчуждения 13 участков в Бостандыкском и Медеуском районах для строительства дороги к горнолыжному комплексу "Кок-Жайляу".
Датой завершения принудительного отчуждения земель установлено 31 декабря 2028 года.
Ранее общественники уже выступали с предложением лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
В марте экологическое общество Алматы сообщало о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки.
В экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе.
Ранее также сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
Инициативная группа "Сохраним Кок-Жайляу" совместно с экологическим обществом "Зеленое спасение" на пресс-конференции в казахстанском пресс-клубе выступили против передачи 20 тысяч гектаров земель Иле-Алатауского национального парка в ведение регионального парка Медеу. Экоактивисты отметили, на этих землях расположены такие популярные природные рекреационные зоны, как ущелье Бутаковка, Алма-Арасан, урочище Кок-Жайляу, а также территория вокруг Медеу и Шымбулака.
13.11.2025, 11:05 92586
Токаев сменил ряд судей
Фото: Depositphotos
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан.
В частности, назначены на должность председатели и судьи межрайонных, районных и городских судов в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской областях, области Абай, Жетысу и других, а также в городах Астане, Алматы, Таразе, Усть-Каменогорске, Караганде, Актобе, Степногорске и т.д.
Также ряд судей уволен в связи с уходом в отставку или по отрицательным мотивам.
Указ вступил в силу 10 ноября 2025 года.
12.11.2025, 19:55 147731
Казахстан и Россия переходят на новый уровень партнерства и союзничества
Фото: Акорда
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, сообщает пресс-служба Акорды.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:
1. Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026-2030 годы;
2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны;
3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности;
4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса "Союз-5" и космического ракетного комплекса "Байтерек";
5. Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау;
6. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
7. Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон;
8. Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством просвещения Российской Федерации по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации;
9. Совместный план мероприятий между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных;
10. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях;
11. План мероприятий между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе;
12. Соглашение между АО "НК "КТЖ" и ОАО "РЖД" о развитии межгосударственных стыковых пунктов;
13. Меморандум о сотрудничестве между АО "Казпочта" и АО "Почта России".
12.11.2025, 19:04 153366
Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании России
Президент сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях
Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева и президент России Владимира Путина сделали совместное заявление для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации. Токаев высоко оценил состоявшиеся переговоры.
Президент сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях.
Особое внимание уделили вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровизации, гуманитарного взаимодействия, а также реализации новых инфраструктурных проектов. С удовлетворением отметили, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развиваются на пользу нашим народам", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства подчеркнул, что переговоры подтвердили общий рабочий настрой на дальнейшее развитие нашего стратегического партнерства.
Потенциал казахстанско-российских отношений велик, совместной работе нет конца и краю. В настоящее время практически не осталось сфер, в которых наши страны ни осуществляли бы результативное сотрудничество. Между Казахстаном и Россией не существует нерешаемых вопросов, это наглядный пример высокой ответственности сторон и их искренней готовности к совместной работе", - сказал Токаев.
