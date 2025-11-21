20.11.2025, 14:33 32561
Парламентская реформа в Казахстане: граждане отправили около 300 предложений за месяц
Фото: Акорда
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный советник - руководитель рабочей группы по парламентской реформе Ерлан Карин доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о промежуточных результатах деятельности группы, сообщает Акорда.
Как сообщил государственный советник, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и в сервисе Egov в течение месяца получено около 300 предложений от граждан и общественных деятелей по данному вопросу.
В настоящее время ведется анализ и обобщение поступивших предложений. На 2 декабря 2025 года запланировано проведение второго заседания рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по отдельным направлениям", - говорится в сообщении.
Глава государства еще раз подчеркнул важность и значимость предстоящей парламентской реформы, которая станет новым этапом политических преобразований в стране.
Также Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать конкретные рекомендации по модернизации парламентской системы.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на первом заседании рабочей группы по парламентской реформе обозначил основные важные пункты предстоящей трансформации.
По его словам, переход к однопалатному парламенту направлен в том числе на адаптацию к новому содержанию и ритму работы, ускоренному темпу принятия решений.
20.11.2025, 20:18 13586
Сотни казахстанских компаний будут поставлять товары и услуги при строительстве АЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Началась работа по проекту комплексного плана развития локализации для строительства первой атомной электростанции в Казахстане, сообщили в пресс-службе Агентства РК по атомной энергии.
Как рассказали в агентстве, значительная часть затрат при строительстве АЭС направлена на широкий комплекс вспомогательных сооружений, инженерных систем, материалов и сервисов. Это открывает широкие возможности для вовлечения казахстанских производителей и подрядчиков. Среди основных задач выделены подготовка промышленных предприятий к требованиям атомной отрасли, организация трансфера технологий, развитие местных производственных мощностей и формирование устойчивой занятости.
Одним из ключевых решений станет создание специального реестра поставщиков товаров, работ и услуг для атомной энергетики. Он обеспечит прозрачность процедур, контроль качества и равный доступ к участию в проекте. Для ведения специального реестра планируется разработка цифровой платформы, которая обеспечит прозрачность, оперативность, качество и безопасность поставок.
Мы создаем систему, которая позволит привлекать только квалифицированных и надежных исполнителей, это основа безопасности и эффективности атомных проектов. Реализация комплексного плана позволит модернизировать значительную часть отечественных промышленных предприятий, сформировать прочную базу для вовлечения несколько сотен казахстанских компаний в цепочку поставок и будет способствовать открытию новых производств. Это даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению региональной инфраструктуры", - отметил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
Ранее стало известно, что первую АЭС Казахстана назовут "Балқаш".
8 августа в поселке Улкен Алматинской области состоялась торжественная церемония запуска работ по строительству АЭС. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
20.11.2025, 19:13 15496
Госинспекторы труда будут проверять предприятия на предмет договоров
Работодатель будет привлечен к административной ответственности за допуск лица к работе без заключения трудового договора
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке службы центральных коммуникаций председатель Комитета государственной инспекции Министерства труда и социальной защиты населения РК Мейрамбек Ахметов разъяснил поправки в законодательство о запрете использования договоров гражданско-правового характера, передает корреспондент агентства.
По таким фактам госинспекторы будут открывать проверку - выходить на это предприятие, изучать этот договор. Если в нем есть хотя бы одно из отличительных признаков индивидуального трудового договора, то он выписывает предписание работодателю, где обяжет его заключить с работником трудовой договор, а не договор ГПХ, и в нем предусмотреть все обязательные требования, которые предъявляются к трудовому договору, то есть социальные гарантии, отпуска, социальные перечисления, установленная зарплата и так далее", - объяснил Мейрамбек Ахметов.
Он отметил, что работодатель будет привлечен к административной ответственности за допуск лица к работе без заключения трудового договора.
В своей речи председатель Комитета госинспекции МТСЗН сослался на статью 27 Трудового кодекса РК, в которой указаны три признака индивидуального трудового договора:
- выполнение трудовой функции по конкретной профессии, специальности, квалификации;
- четкий трудовой распорядок и расписанный рабочий день;
- стабильные выплаты: зарплаты, обязательные пенсионные перечисления и так далее.
Напомним, мажилис парламента одобрил в первом чтении инициированные депутатами поправки по вопросам совершенствования безопасных условий труда и защиты трудовых прав работников. Одна из поправок - запрет на использование договоров ГПХ вместо трудовых.
20.11.2025, 17:12 24891
Бектенов назвал уровень госдолга Казахстана комфортным
Уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании сената депутат Султанбек Макежанов задал вопросы премьер-министру Олжасу Бектенову о предпринимаемых правительством мер по оптимизации и приоритизации расходов бюджета.
По словам премьера, уровень государственного долга Казахстана на сегодня составляет 23,6% к ВВП. Согласно общепризнанной мировой методологии, такой уровень госдолга признается низким. К примеру, во многих развитых странах данный показатель превышает 50%, 80% и даже свыше 100% к ВВП в отдельных государствах.
Не призываю к такой практике. Напротив, считаю, что уровень госдолга Казахстана должен быть низким, и правительство над этим работает. Подтверждением комфортного уровня госдолга является оценка со стороны международных финансовых организаций, в частности известных рейтинговых агентств. Так называемая большая тройка хорошо нас оценивает, это Fitch, Moody’s и S&P. У нашей страны инвестиционный рейтинг единственный в регионе. Достаточно неплохая, на наш взгляд оценка финансовой устойчивости. Это в свою очередь позволяет нам на выгодных условиях привлекать внешние заимствования. К примеру, в конце октября мы разместили евробонды под 4,4%. Это хороший показатель того, что международные инвесторы верят в Казахстан и вкладывают деньги под такой процент", - отметил Бектенов.
Ранее депутат мажилиса Олжас Нуралдинов заявил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги.
19.11.2025, 16:35 85076
Минздрав пересмотрел цены на лекарства после аудита ВАП
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения РК внесены изменения в правила формирования предельных цен на лекарства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и системы обязательного медстрахования, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.
Весной этого года состоялся госаудит деятельности Минздрава, его подведомственных организаций и единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация". ВАП проверяла, как граждане и больницы обеспечиваются лекарствами и медизделиями. После завершения объектам аудита были даны поручения для устранения выявленных недостатков и нарушений.
Как рассказали в ведомстве, был обновлен порядок референтного ценообразования (сравнение цен в других странах) и предусмотрена регистрация цен с использованием имеющихся актуальных данных и информсистем для более точного и прозрачного ценообразования. Главная цель - предотвратить необоснованные наценки. В рамках нового механизма были пересмотрены цены на 2,9 тысячи торговых наименований лекарств, входящих в ГОБМП и ОСМС, а также на 4,9 тысячи наименований для розничной и оптовой торговли. Также внесены изменения в ранее утвержденные приказы Минздрава.
В результате понижение цен проведено по 453 позициям, повышение - по 38 позициям, без изменений оставлена 601 позиция. Скорректированы 1,4 тысячи технических характеристик медизделий и 1,1 тысячи международных непатентованных наименований лекарственных средств. Дополнительно включено 28 новых позиций лекарственных средств", - проинформировали в ВАП.
Кроме того, единый дистрибьютор пересмотрел и обновил соглашения с международными организациями системы ООН, включая ПРООН и ЮНИСЕФ. Теперь в документах закреплены новые пункты: ответственность за соблюдение сроков поставок и качества медицинских товаров; применение штрафных санкций к недобросовестным поставщикам; возможность частичной предоплаты.
Ранее сообщалось, что ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита.
19.11.2025, 16:12 86556
Программу по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы приняли в правительстве
Основной целью программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на заседании правительства утверждена разработанная правительством совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка программа совместных действий по стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Документ направлен на исполнение поручений президента по обеспечению устойчивого экономического роста, снижению инфляции, импортозависимости и повышению доходов граждан, сообщили в пресс-службе кабмина.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин доложил об основных подходах программы, которая включает комплекс мер по социально-экономическому развитию страны по ряду ключевых направлений. Среди них - поддержка доходов населения, обеспечение качественного роста, стимулирование несырьевого экспорта, цифровизация экономики и развитие ИИ, совершенствование инвестиционной и тарифной политики, меры по снижению инфляции и доли государства в экономике. Программа также включает блоки по денежно-кредитной политике, развитию финансового сектора и регулированию цен.
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил пакет монетарных, макропруденциальных и институциональных мер по обеспечению ценовой стабильности и развитию финансового сектора.
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о шагах по расширению кредитования бизнеса, снижению рисков в потребительском сегменте и совершенствованию регулирования поддержки предпринимателей.
Премьер-министр отметил, что реализация программы за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции станет ключевым инструментом повышения уровня жизни и благосостояния граждан.
Основными целями программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%",- подчеркнул премьер-министр.
Планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости.
С учетом того что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных госорганов, Бектенов дал ряд поручений ответственным ведомствам.
Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли поручено усилить работу по контролю, снижению уровня инфляции, минимизации влияния внешних факторов на рост цен и обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги.
В условиях действия моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами: проще говоря, казахстанский бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей, поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов совместно с министерством внутренних дел, Агентством финансового мониторинга и Пограничной службой необходимо будет обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов.
Министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности для стабильности цен на продовольствие следует повышать обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Приоритетом является стабилизация цен на продукты питания, особенно на которые сегодня наблюдается высокая импортозависимость, через активное использование стабфондов, форвардных договоров, субсидий и соглашений с торговыми сетями. Министерству торговли совместно с акимами необходимо выявлять непродуктивных посредников, а центральные и местные органы - обеспечивать своевременное исполнение мер по контролю инфляции. Особое внимание должно уделяться реализации инвестпроектов и производству продукции глубокой переработки в АПК.
Министерствам торговли, сельского хозяйства, промышленности совместно с заинтересованными госорганами поручено выработать комплексные меры стимулирования экспортеров несырьевой продукции и сосредоточить усилия на расширении рынков сбыта.
Кроме того, даны поручения по ускорению реализации приоритетных инвестиционных проектов с вовлечением в кредитование реального сектора банков второго уровня, повышению роли институтов развития, в том числе холдинга "Байтерек" и Kazakh Invest, а также обеспечению информационной поддержки реализуемых мер.
Министерству национальной экономики поручено осуществлять мониторинг хода реализации мероприятий с регулярным рассмотрением на площадке Совета по экономической политике.
Ранее, выступая с посланием народу Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы.
Тем временем реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
19.11.2025, 15:26 89451
Токаев дал ряд поручений главе Минсельхоза по продовольственной безопасности
Президент обозначил необходимость качественной реализации ранее озвученных поручений по дальнейшему развитию АПК
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны, сообщает Акорда.
Президент обозначил необходимость качественной реализации поручений по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, данных на втором форуме работников сельского хозяйства.
В свою очередь министр сельского отчитался об итогах развития аграрного сектора за 10 месяцев 2025 года.
По его словам, за отчетный период наблюдается положительная динамика по ключевым макропоказателям. Объем производства сельскохозяйственной продукции достиг 8,1 трлн тенге, рост составил 5,4% к уровню прошлого года. Производство продуктов питания увеличилось на 9%, достигнув 3,1 трлн тенге. Экспорт агропродукции за этот срок вырос до 4,7 млрд долларов.
Также Сапаров проинформировал о принятых за последние два года мерах по улучшению ситуации в агропромышленном комплексе. В частности, введены прямые кредиты под 5% на пополнение оборотных средств и лизинг сельхозтехники. По поручению главы государства финансирование АПК увеличено до 1 трлн тенге, из которых 250 млрд тенге направлены на льготный лизинг сельскохозяйственной техники.
По данным МСХ, в 2025 году приобретено свыше 25 тысяч единиц техники, что позволило снизить степень износа парка с 90% до 70%.
В рамках цифровизации отрасли выполняется задача по созданию единой цифровой экосистемы "е-АПК", которая объединит процессы субсидирования, управление земельным фондом, растениеводство, животноводство и рыбоводство в едином цифровом контуре с интеграцией всех государственных информационных систем", - добавил Сапаров.
Ранее президент поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
19.11.2025, 09:40 137741
Криминального состава не имеется - Бозумбаев о пожаре в Туркестанской области Дополнено
Фото: из соцсетей
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства доложил о принимаемых оперативных мерах в связи с пожаром в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области.
Вице-премьер напомнил, что 18 ноября в 05.36 в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. Пожар ликвидирован в 07.22.
К сожалению, на месте пожара обнаружены 12 погибших, из них девять детей. Пострадали три человека, которые сейчас находятся в реанимации Жетысайской районной центральной больницы. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливается причина пожара. Предварительно криминальный состав не имеется. Начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности" (статья 292, часть 3, Уголовного Кодекса)", - проинформировал Бозумбаев.
Он сообщил, что вчера было проведено заседание правительственной комиссии.
Дан ряд поручений по организации похорон и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, установлению причин возникновения пожара, а также проведению профилактических мероприятий по недопущению аналогичных случаев", - подчеркнул Бозумбаев.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить меры по предупреждению пожаров. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую.
В целом хочу отметить, что с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе. Мы эту проблему рассматривали на заседании правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону", - подчеркнул премьер-министр.
В связи с этим ответственным госорганам дан ряд поручений. В частности, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить координацию центральных и местных госорганов по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей. Также ведомству совместно с акиматами регионов и Министерством внутренних дел необходимо будет проводить рейды и обходы жилого сектора, в том числе общежитий, хостелов и домов социально уязвимых категорий населения.
Министерству культуры и акиматам поручено активизировать разъяснительную работу в массмедиа и соцсетях. Кроме этого, акиматам регионов следует усилить работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.
Дополнено 19.11.2025, 12.45
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах мажилиса рассказал о состоянии пострадавших в результате пожара в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, передает корреспондент агентства.
Три пациента. Одна пациентка 18 лет - девочка на искусственной вентиляции легких, женщина на ИВЛ и мужчина на самостоятельном дыхании. У всех имеется шок, ожоги разной степени - от 11-12 до 30 процентов", - цитирует Тимура Султангазиева zakon.kz.
Он отметил, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщает bizmedia.kz.
Госпитализированы в отделение интенсивной терапии районной больницы. Санавиацией были направлены пять специалистов - комбустиологи взрослые и детские, токсикологи, анестезиолог-реаниматолог. Они уже на месте, вся необходимая помощь оказывается, все лекарственное обеспечение есть", - добавил он.
Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости сделать правильные выводы для выработки конкретных рекомендаций в целях предотвращения подобных происшествий в будущем. Контроль закреплен за заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
18.11.2025, 10:42 172016
Порядок регистрации граждан по месту жительства меняется в Казахстане
Фото: НИТ
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 ноября 2025 года вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства. Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций АО "НИТ".
Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи (БМГ). Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений центров обслуживания населения.
Услуга предоставляется следующим категориям граждан:
• гражданам Республики Казахстан, включая собственников жилья;
• опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными;
• родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет.
Дети до 14 лет не подлежат самостоятельной регистрации по месту жительства. Согласно статье 16 Гражданского кодекса Республики Казахстан, местом жительства ребенка, не достигшего четырнадцати лет, признается место жительства его родителей или законных представителей.
Регистрация детей в возрасте от 14 до 16 лет осуществляется их родителями или законными представителями. Опекуны граждан старше 18 лет, признанных судом недееспособными, также могут зарегистрировать своих подопечных по новому адресу проживания через портал eGov.kz.
Кроме того, обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье. Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку.
При возникновении вопросов, связанных с регистрацией в государственном арендном жилье, рекомендуется обращаться в местный исполнительный орган (жилищно-коммунальное хозяйство) по месту нахождения жилья.
Если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.
Как получить услугу онлайн через портал eGov.kz:
1. Авторизуйтесь на портале и перейдите в раздел:
2. Гражданам - Гражданство, миграция и иммиграция - Прописка по месту жительства.
3. Нажмите кнопку "Заказать услугу онлайн".
4. Заполните электронную заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.
5. Ознакомиться с результатом оказания услуги можно в личном кабинете. Уведомление о статусе обработки заявки появится в разделе "История получения услуг".
Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:
1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел "Госуслуги".
2. В подразделе "Недвижимость и ЖКХ" выберите услугу "Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан".
3. Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.
4. Подпишите услугу любым из доступных способов.
5. Проверить статус заявки можно в разделе "Сообщения" - "История личного кабинета".
Исключение: регистрация по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, осуществляется офлайн - в отделениях центров обслуживания населения.
Переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги", - отметили в НИТ.
