03.03.2026, 21:52 39431
Почти 500 казахстанцев возвращаются домой из зоны эскалации
Фото: МИД РК
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами организовало первые эвакуационные рейсы для вывоза граждан из зоны эскалации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Запланированы два рейса по маршруту Алматы - Маскат - Алматы. Во вторник утром первая группа в составе 278 казахстанцев направилась наземным транспортом в Маскат в сопровождении сотрудников генерального консульства РК в Дубае. На границе ОАЭ и Омана гражданам оказана консульская поддержка для оперативного прохождения пограничных процедур. Позже по аналогичному маршруту запланирован вылет второй группы из 189 казахстанцев. Таким образом, на родину вернутся 467 граждан Казахстана", - проинформировали в МИД.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. В частности, загранучреждениями в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечен безопасный пропуск 15 граждан РК через пограничный пункт "Инчебурун" на иранско-туркменской границе. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау.
Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 35 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом.
Сообщается, что дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с остальными гражданами до завершения эвакуации.
По данным МИД, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500, в Иране - 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.
04.03.2026, 09:41 2651
В Казахстане 25 новых участков включат в геологоразведку в газовой отрасли
Фото: Минэнерго
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики совместно с АО "НК "QazaqGaz" реализует комплексную программу геологоразведки. В рамках нее 25 новых перспективных участка будут включены в геологоразведку в газовой отрасли, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Нацкомпания в минувшем году расширила портфель активов, заключив пять контрактов на недропользование по участкам Малдыбай, Шалкар, Аккудук, Северный-2 и Саралжын. При этом по трем проектам привлечены стратегические партнеры, а на двух участках работы будут вестись силами профильной дочерней организации", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что значимым этапом стало укрепление международного сотрудничества: подписано соглашение с CNPC, пройдены этапы прямых переговоров, ожидается заключение контракта по участку Северный-1 и начато совместное с компанией Eni изучение участка Каменковский.
Кроме того, в партнерстве с корпорацией Chevron успешно завершена интерпретация данных 3Д-сейсморазведки по участку КТ-III, что позволило перейти к стадии экономической оценки. Параллельно с разведкой новых месторождений подготовлен комплексный отчет по созданию новых подземных хранилищ газа вдоль ключевых магистральных газопроводов для обеспечения энергетической стабильности.
В 2026 году планируется нарастить темпы освоения ресурсной базы, поставив задачу по закреплению 25 новых перспективных участков в Программе управления государственным фондом недр", - сообщили в Минэнерго.
Приоритетными направлениями станут подписание полноценных контрактов на недропользование с CNPC по участку Северный-1 и с Chevron по КТ-III, а также переход к активной фазе геолого-геофизических исследований с компанией Eni на участке Каменковский.
География поисковых работ расширится за счет получения трех лицензий на государственное геологическое изучение недр в Центральном Прикаспии, Тенизском и Шу-Сарысуском бассейнах. Наряду с этим компания приступит к детальному анализу перспективности Балхашского осадочного бассейна для уточнения дальнейших программ геологоразведки.
04.03.2026, 09:22 6296
Почти тысяча казахстанцев вернулись из стран Ближнего Востока Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли рейсы с гражданами Республики Казахстан, возвращенными из стран Ближнего Востока. На сегодняшний день в Казахстан возвращено 946 пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранспорта РК.
Авиакомпанией Air Astana выполнены рейсы из городов Медина и Джидда:
- рейс KC2202 прибыл в Актау в 21.28, на борту 142 пассажира;️
- рейс KC2208 по маршруту Медина - Атырау прибыл в 01.19, 145 пассажиров;️
- рейс KC2206 по маршруту Джидда - Атырау прибыл в 02.50, 174 пассажиров;️
- рейс KC2204 по маршруту Джидда - Атырау прибыл в 03.34, 179 пассажир.
Также авиакомпания SCAT выполняет рейс по маршруту Алматы - Маскат - Алматы на воздушном судне Boeing 767. (порядка 290 кресел).
Работа по возврату граждан Казахстана продолжается", - отметили в ведомстве.
Дополнено. 04.03.2026, 11.22
Как уточнили в КГА, авиакомпания Air Astana в ночь с 3 на 4 марта выполнила 4 репатриационных рейса: Медина-Атырау, Медина-Актау и два рейса Джидда-Атырау. Общее количество пассажиров, вернувшихся в Казахстан, составило 640 человек. Для удобства пассажиров авиакомпания также выполнила два рейса из Атырау в Алматы и один рейс в Астану.
На 4 марта запланировано дополнительно два репатриационных рейса, которые будут реализованы совместно с МИД РК. Вылет из Джидды в Актау в 18.00, прилет в Актау в 01.05+, с последующим прибытием в Алматы в 06.05+. Вылет из Джидды в Атырау в 20.45, прилет в Атырау в 05.05+, с последующим прибытием в Алматы в 09.55+. Везде указано время аэропорта вылета и прилета.
Ранее в МИД РК сообщили сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока.
03.03.2026, 18:09 47661
Строительство ТЭЦ-2 в Алматы завершат в этом году
Фото: Акорда
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Ерлана Аккенженова о ситуации в топливно-энергетическом комплексе страны, ходе реализации ключевых проектов и планах по дальнейшему развитию сектора, сообщает Акорда.
Министр доложил об устойчивой динамике добычи нефти и о планах по увеличению нефтепереработки в рамках реализации проектов расширения Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год, Атырауского НПЗ - с 5,5 до 6,7 млн тонн и Павлодарского ПНХЗ - с 5,5 до 9 млн тонн. Кроме того, он рассказал о планах ввода новых энергетических мощностей до 2029 года.
В этом году планируется завершить строительство ТЭЦ-2 в Алматы, а также электростанций на базе парогазовой установки в Кызылординской и Туркестанской областях", - проинформировал глава Минэнерго.
Также министр представил информацию о ходе разработки национального проекта "Развитие угольной генерации".
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию топливно-энергетического сектора, в том числе по своевременному и качественному осуществлению запланированных проектов в нефтегазовой, нефтегазохимической и электроэнергетической отраслях. Глава государства подчеркнул важность активного внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта для обеспечения эффективной работы производственных объектов.
Ранее в Алматы представили проект новых правил охраны атмосферного воздуха, разработанный в соответствии со статьей 206 Экологического кодекса РК, согласно которому в 2026-2027 годах планируется завершить перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, что позволит сократить объем выбросов с 49 тыс. до 4,2 тыс. тонн в год.
03.03.2026, 12:05 60336
Токаев назначил ряд председателей и судей
Президент подписал соответствующий указ
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов РК", передает корреспондент агентства.
В частности, указом предписывается назначить на должность председателя:
- суда города Астаны Айдара Смагулова с освобождением от должности председателя Актюбинского областного суда;
- Алматинского городского суда Армана Жукенова с освобождением от должности председателя Акмолинского областного суда;
- Жамбылского областного суда Ерлана Космуратова.
Также приписывается назначить на должность судьи:
По городу Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам Шынар Акылбаеву, Темирлана Каирова, Султанну Курманбеккызы, Айдына Мейрамгазина, Акмарал Мукашеву, Ержана Сатымбека;
- специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алтын Абзал, Бекзата Серикова;
- межрайонного суда по уголовным делам Салтанат Бейсембекову, Азата Даниярова, Кайсара Сабитова;
- специализированного межрайонного административного суда Асель Кульжанову с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области;
- специализированного межрайонного экономического суда Инару Жабагибаеву, Гульжанат Махметову.
По городу Алматы:
- районного суда № 2 Алмалинского района Ерсаида Акбарова, Раушан Исабекову;
- Бостандыкского районного суда Акерке Сабиржанову;
- специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Джамал Куатову;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам Руслана Муратбекова;
- специализированного межрайонного административного суда Еркебулана Кабдылова, Айгерим Момынову.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что за полгода в кассационные суды было подано более 16 тысяч жалоб и протестов.
03.03.2026, 09:28 67956
Граждане Казахстана смогут эвакуироваться из стран Ближнего Востока через соседние государства
Фото: Depositphotos
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проведенной работы загранучреждениями РК достигнуты договоренности с компетентными органами иностранных государств о содействии в эвакуации наших граждан из Ирана через соседние страны. Об этом заявили в МИД Казахстана.
С армянской стороной согласован вопрос беспрепятственного пересечения иранско-армянской границы гражданами Казахстана в случае их эвакуации через территорию Армении. Поддерживается постоянный контакт с руководством внешнеполитического ведомства Армении", - проинформировали в министерстве.
Сообщается, что аналогичная работа проведена с азербайджанской стороной, которая выразила готовность оказать содействие в вопросах эвакуации. С учетом того, что пропускной режим на сухопутных участках границы страны ограничен, пересечение требует получения специального разрешения.
В соответствии с обращением двух граждан посольством РК в Азербайджане было оперативно получено разрешение на въезд из Ирана через границу на КПП "Джульфа" (Нахчыван).
Туркменистан также подтвердил готовность оказать содействие в обеспечении перехода государственной границы для эвакуации казахстанских граждан", - уточнили в МИД.
Работа в данном направлении продолжается непрерывно, дополнительные разъяснения будут публиковаться на официальных ресурсах МИД и загранучреждений РК.
В целях обеспечения оперативного информирования МИД задействовал современные цифровые инструменты, включая инфраструктуру Kaspi. Совместно с компанией налажено своевременное доведение официальной информации и разъяснений до граждан в регионе через мобильные устройства", - пояснили в ведомстве.
До полной стабилизации ситуации в регионе граждан призывают сохранять спокойствие, соблюдать требования и рекомендации местных властей, избегать зон повышенного риска, а также отнестись с пониманием к временным ограничениям.
Как сообщили в Министерстве транспорта РК, авиакомпания Flydubai начинает вывозные рейсы из Дубая в Казахстан. Ночью 3 марта 2026 года планируется вылет рейсов FZ1533 Дубай - Алматы (170 мест) и FZ1395 Дубай - Астана (170 мест).
Также Air Astana планирует выполнить репатриационные рейсы в Медину и Джедду.
При условии получения разрешений на полет от авиационных властей Саудовской Аравии и Египта авиакомпания Air Astana планирует выполнить 3 марта 2026 года из Западного Казахстана и обратно 2 репатриационных рейса в Медину и 2 репатриационных рейса в Джидду. Вылет пассажиров будет осуществляться только по ранее приобретенным билетам", - уточнили в министерстве.
По данным МИД, в странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500, в Иране - 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.
03.03.2026, 09:24 65846
Сколько казахстанцев находятся в странах Ближнего Востока Дополнено
Фото: МИД РК
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В странах Ближнего Востока находится более 8,5 тысячи казахстанцев. По состоянию на текущий момент сведений о пострадавших гражданах Республики Казахстан не поступало. Об этом сообщили в МИД Казахстана.
Согласно последним данным, наибольшее число казахстанцев в зоне эскалации традиционно приходится на страны, являющиеся популярными туристическими направлениями, местами паломничества и крупными транзитными узлами. В частности, в ОАЭ находятся 3500 граждан, в Саудовской Аравии (КСА) - порядка 3000, в Катаре - около 1500", - проинформировали в МИД РК.
Что касается других государств региона, то дипломатические миссии располагают следующими данными: в Иране находится 82 гражданина, в Бахрейне - 168, в Кувейте и Иордании - по 134 гражданина, в Израиле - около 100 человек.
В большинстве стран региона воздушное пространство закрыто с начала военных действий. Учитывая тот факт, что авиаперевозчики вынуждены отменять рейсы, загранучреждениями РК ведется совместная работа с туристическими компаниями по временному размещению граждан РК в гостиницах. Необходимо отметить, что нашим гражданам в гостиницах ОАЭ обеспечено размещение и питание до стабилизации ситуации", - уточнили в МИД.
Как было ранее заявлено, прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации. Из соображений безопасности местные власти не рекомендуют самостоятельное передвижение. В случае организации эвакуационного рейса в первую очередь будет обеспечен выезд наиболее уязвимых категорий граждан, к которым относятся пожилые люди, женщины и дети.
Ранее был организован вывоз 50 граждан РК из Тегерана, включая представителей компании "Заркух", Организации экономического сотрудничества, а также диппредставительства.
Как сообщили в пресс-службе МИД, загранучреждения РК в странах региона ведут непрерывный мониторинг обстановки, поддерживают постоянную связь с местными властями и гражданами РК, а также совершают регулярные выезды в аэропорты для оперативного реагирования и немедленного оказания консульско-правовой помощи.
Находясь на круглосуточной связи через экстренные связи и оперативные чаты в мессенджерах с нашими гражданами, сотрудники диппредставительств продолжают обновлять списки казахстанцев, находящихся в регионе, а также в транзитных зонах.
Дополнено 03.03.2026, 14.20
Сегодня в Казахстан из Дубая вернут 467 граждан страны, заявил в ходе брифинга в правительстве заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев.
Из Дубая сегодня выехала первая колонна автобусов с нашими гражданами. До конца дня мы планируем 467 граждан Казахстана из Султаната Омана в Казахстан вернуть. Второй рейс формируется из Катара в Саудовскую Аравию - скорее всего это будет город Джидда", - заявил он.
Также по словам Алибека Бакаева планируется автобусами доставлять людей из Катара в Эр-Рияд, а потом из Эр-Рияда в Джидду, где бортами авиакомпаний РК будут возвращать людей на Родину. Из Ирана казахстанцев будут эвакуировать наземным путем через Армению, Азербайджан и Туркменистан.
Также два эвакуационных рейса из Маската в Алматы планируют запустить для казахстанцев в ОАЭ, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Уточняется, что рейсы предназначены для граждан Республики Казахстан, не являющихся резидентами ОАЭ. Обязательным условием для включения в список пассажиров является наличие неиспользованного авиабилета с датой вылета 28 февраля - 1 марта текущего года.
Ранее сообщалось, что граждане Казахстана смогут эвакуироваться из стран Ближнего Востока через соседние государства.
03.03.2026, 09:13 71251
Назначен заместитель председателя Агентства РК по делам госслужбы
Фото: contactout.com
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента РК Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме того, Сергазиева Айнура Камидуллаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
02.03.2026, 11:49 105126
Казахстан усиливает международный диалог и расширяет научно-образовательное партнерство
Фото: МИД РК
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан активизирует внешнеполитическую и научно-образовательную повестку, продвигая двусторонние проекты и разъясняя суть конституционной реформы в преддверии республиканского референдума, сообщили в МИД РК.
Таиланд: укрепление двустороннего диалога
Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел встречу с гендиректором департамента по делам Южной Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Таиланда Урасой Монгколнавин.
В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и актуальные направления дальнейшего взаимодействия между Казахстаном и Таиландом. Был подтвержден взаимный настрой на последовательное развитие политического диалога и укрепление партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Собеседники рассмотрели вопросы подготовки к предстоящим совместным мероприятиям в двустороннем формате, обменялись информацией по внутриполитической повестке двух стран, включая и прошедшие парламентские выборы в Королевстве Таиланд и предстоящее проведение конституционного референдума в Республике Казахстан.
Бельгия: наука и космические технологии
Посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко обсудил с руководством Университета Льежа расширение сотрудничества в сфере высшего образования, инноваций и космических технологий.
Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия с Центром космических исследований (CSL) и Институтом STAR в области космической оптики, спутниковых систем и дистанционного зондирования Земли, а также развитие совместных программ в агро- и биоинженерии на базе кампуса Gembloux Agro-Bio Tech.
Турция: экспертная поддержка реформ
В Генконсульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями ведущих высших учебных заведений и научно-исследовательских центров города. Мероприятие было посвящено обсуждению конституционных реформ, реализуемых в Казахстане. Турецкие эксперты высоко оценили системность конституционных реформ и их направленность на укрепление верховенства закона и институциональной устойчивости.
Беларусь: брифинг для СМИ
Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков провел брифинг для представителей белорусских СМИ, посвященный предстоящему референдуму по проекту новой Конституции Казахстана.
Посол Казахстана подчеркнул, что реформа направлена на модернизацию политической системы и повышение человекоцентричности государства.
15 марта участки для голосования будут открыты при Посольстве Казахстана в Минске и Генконсульстве в Бресте с 07.00 до 20.00.
Монголия: лекция в Академии наук
В Академии наук Монголии состоялась лекция посла Казахстана в Монголии Алмаса Сейтакынова, посвященная современному развитию Казахстана и перспективам укрепления казахско-монгольского сотрудничества.
Монгольские ученые выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере образования, аграрной науки, экологии и цифровых технологий. В казахстанских вузах обучаются около 1200 граждан Монголии, ежегодно предоставляется 25 образовательных грантов.
В Братиславе обсудили парламентскую дипломатию и реформы Казахстана
Посол Казахстана в Словакии Жанна Сагинова встретилась с депутатом Народной Рады Михалом Бартеком, обсудив текущее и перспективное казахско-словацкое сотрудничество в политической и экономической сферах, межпарламентский диалог и приоритеты политической модернизации Казахстана. Стороны отметили важность парламентской дипломатии, создание Группы дружбы с Казахстаном в словацком парламенте, а также обсудили конституционную реформу страны и предстоящий всенародный референдум 15 марта.
В Аммане обсудили экологическое сотрудничество Казахстана и Иордании
Посол Казахстана в Иордании Талгат Шалданбай встретился с министром окружающей среды Айманом Абдуллой Сулейманом, обсудив двустороннее сотрудничество в сфере экологии, изменения климата и управления природными ресурсами, а также инициативу Казахстана по созданию международной структуры ООН по водным ресурсам. В ходе встречи также была затронута предстоящая конституционная реформа Казахстана и приглашение на "Региональный экологический саммит - 2026".
