Почти 500 казахстанцев возвращаются домой из зоны эскалации

Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами организовало первые эвакуационные рейсы для вывоза граждан из зоны эскалации, сообщили в пресс-службе ведомства.





Запланированы два рейса по маршруту Алматы - Маскат - Алматы. Во вторник утром первая группа в составе 278 казахстанцев направилась наземным транспортом в Маскат в сопровождении сотрудников генерального консульства РК в Дубае. На границе ОАЭ и Омана гражданам оказана консульская поддержка для оперативного прохождения пограничных процедур. Позже по аналогичному маршруту запланирован вылет второй группы из 189 казахстанцев. Таким образом, на родину вернутся 467 граждан Казахстана", - проинформировали в МИД.





Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. В частности, загранучреждениями в Тегеране, Ашхабаде и Горгане обеспечен безопасный пропуск 15 граждан РК через пограничный пункт "Инчебурун" на иранско-туркменской границе. Далее им было оказано содействие в дальнейшем следовании в Актау.





Кроме того, дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 35 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом.





Сообщается, что дипломатические представительства Казахстана в регионе продолжают координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с остальными гражданами до завершения эвакуации.



