Правила въезда в Шарм-эль-Шейх изменились для казахстанцев

Фото: Kazakhstan Today

Рассказать друзьям

Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила въезда граждан Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в Шарм-эль-Шейх опубликовало Министерство иностранных дел Египта.





С 22 августа 2025 года граждане Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана до 21 года могут прилететь только в сопровождении родителей или одного из них.





Если молодые люди прилетают с родственниками (тетя, дядя, старшие братья и сестры, бабушка, дедушка), они должны предоставить нотариально заверенное согласие от одного родителя, указывающее страну и сроки поездки. Для въезда потребуется свидетельство о рождении ребенка, паспорт родственника, а также нотариально заверенное согласие на двух языках: русском и английском.





При этом граждане вышеперечисленных стран, прибывающие в Египет без полного турпакета (только по авиабилету), должны оформить визу заранее в посольстве Египта в своей стране и предоставить разрешение от службы национальной безопасности РК.